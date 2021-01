L'Oroscopo di domani 14 gennaio prepara interessanti novità sul prossimo giovedì: curiosi di sapere come saranno le stelle a metà settimana? Certo che si, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, d'obbligo svelare un aspetto astrale di sicuro interesse, in grado di catalizzare le attenzioni di chi ama l'Astrologia. Parliamo certamente di Venere, questo giovedì in splendido trigono a Marte: a godere a pieno di questo aspetto, l'Ariete, segno ospitante appunto il Pianeta Marte.

Tra i restanti segni, quelli ovviamente rappresentanti la prima sestina, a poter contare su una buona giornata saranno Toro e Leone: entrambi i segni sono stati valutati in periodo routinario, dunque sottoscritti in giornata da cinque stelle.

Invece, riguardo a quelli con un giovedì preventivato come "difficile", saranno Vergine e Cancro a dover lottare contro flussi negativi provenienti da astri poco amichevoli.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalle previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Previsioni zodiacali 14 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 14 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia un meraviglioso giovedì. Quindi, tutto o quasi vi sarà permesso fare in questo giorno. Diciamo che sarete voi gli artefici o meno di un eventuale successo in amore oppure nel lavoro. Grazie a Venere, pienamente in appoggio in campo sentimentale, la vostra storia d'amore prenderà il volo o senz'altro una piega felice nel caso vi fossero problemi. La serata poi, di certo vi renderà ancora più sereni: l'intesa con il partner sarà eccellente a tutti i livelli e vi comprenderete come non mai.

In alcuni casi basterà un'occhiata per sapere cosa fare o come comportarsi per far felice chi si ama. Single, la giornata, grazie ad un cielo amico, trascorrerà in modo piacevole ed in piena serenità. Nel tardo pomeriggio o massimo in serata potreste ricevere una splendida notizia. Nel lavoro, gli Astri favoriranno una novità che vi riguarda e che risulterà essere determinante per il vostro successo.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì indicano un giorno abbastanza buono. Curiosi di sapere come sarà la giornata riguardo sentimenti e lavoro? Visto che la speranza è sempre l'ultima a morire, vi esortiamo a non perderla, anche se doveste avere notevoli difficoltà. La giornata metà settimana vi riserverà qualche sorpresa (positiva ovviamente) soprattutto a metà percorso, oppure nel tardo pomeriggio/sera.

In amore cercate di trascorrere più tempo assieme al vostro partner. Trovate un hobby comune ad entrambi o scoprite qualcosa di nuovo assieme, questo vi permetterà di affrontare questa giornata con grinta, energia e vivacità. Single, appassionati come non mai vivrete momenti di grande intensità emotiva, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Nel lavoro, sarete pronti a fare la differenza, avrete voglia di fare qualcosa di diverso. Sarete carichi e dinamici e non demorderete di fronte agli ostacoli, dati principalmente da coloro che non sposano le vostre stesse idee.

Gemelli: 'top del giorno'. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che quasi tutto il periodo promette allegria e spensieratezza. Questo giovedì si avvia ad essere davvero formidabile, ricco di sorprese e di opportunità di ogni genere.

Stabilirete un ottimo feeling con il partner, tanto da avere la sensazione di vivere una seconda luna di miele. Passione al massimo senza contraccolpi, anzi, specialmente già in coppia rodata, riuscirete a ritrovare quel dolcissimo vigore dei primi tempi. Chi avesse questioni aperte in direzione di amici o parenti stretti, impegnandosi riuscirà a porre fine all'annosa trafila. Single, vi sentirete come se toccaste il cielo con un dito, visto che tutto sarà assolutamente perfetto! Si annuncia una splendida giornata dove apparirete in gran forma, allegri, socievoli e ben disposti verso tutti. Nel lavoro, gli astri saranno dalla vostra parte regalando un periodo buono sotto molti punti di vista. Ogni aspetto della vita troverà la giusta collocazione.

Oroscopo 14 gennaio, le stelle del giorno

Cancro: ★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì annunciano come programma una giornata sicuramente poco appetibile dal punto di vista della fortuna. Diciamo che, in generale, la linea della positività si attesterà intorno ad un buon 70%, toccando anche punte dell'85% per coloro che hanno ascendente Ariete, Acquario o Pesci. Per la parte inerente gli affetti, qualche spigolosità potrebbe complicare la giornata soprattutto con il partner, se del Cancro o dello Scorpione: tranquilli perché si tratterà di piccoli battibecchi destinati a svanire rapidamente senza lasciare alcuna traccia. Single, non tutto il giorno sarà di tendenza negativa: un piccolo spiraglio lo avrete sicuramente tra le ore 15:00 e le ore 18:00, datevi da fare in quel frangente.

In questo momento darsi una mossa è non solo necessario ma anche obbligatorio: potreste sanare situazioni rimaste in sospeso. Nel lavoro, sarà un giovedì in cui ve la potrete prendere solo con voi stessi. Ciò che vivrete sarà la conseguenza scomoda delle vostre azioni passate.

Leone: ★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata poco positiva soprattutto per le cose riguardanti affetti e amicizie; invece potrebbe portare vantaggi in campo professionale. Per adesso, inutile sperare in qualcosa di più: fatevi bastare ciò che avete, poi ne riparleremo. In amore vi sentirete in vena di trovare nuovi orizzonti che riescano ad aprire la mente ed il cuore: fatene partecipe anche la persona amata tenendo lontani eventuali fantasmi del passato. Sforzatevi di godere pienamente il presente, soprattutto con il partner o con la persona che più amate.

Single, in ambito sentimentale una persona conosciuta tempo addietro vi potrebbe sorprendere con una e-mail o una telefonata, quando ormai avevate perso ogni speranza... Come si suol dire: cosa desiderare di più dalla vita? Nel lavoro intanto, darete fondo a tutte le vostre energie, consolidando ciò che interessa oppure eliminando senza rimpianti ciò che potrebbe costituire un ostacolo per la vostra carriera.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 14 gennaio, presume possa portare più noia e contrattempi che momenti positivi. Visto il periodo, meno farete e meglio sarà: in questo modo eviterete di immischiarvi in situazioni difficili poi da sistemare. Mettetevi pure d'impegno per migliorare le cose nei rapporti affettivi, se eventualmente avessero bisogno di miglioramenti.

Senza dubbio alcuno, si consiglia una maggior loquacità: a volte, spendere qualche parolina dialogando serenamente del più o del meno potrebbe rivelarsi la scelta giusta. Puntate molto sia sul buon dialogo che sull'intesa passionale: con il partner basta poco per risolvere ogni problema, purché questo avvenga insieme. Single, il veder sfumare i vostri piani all'ultimo secondo vi farà passare ogni entusiasmo. Trascorrerete la giornata un po' ritenuti, non sapendo bene che cosa fare; questo atteggiamento potrà far risentire qualcuno tra le persone che avete intorno. Nel lavoro, non spaventatevi delle responsabilità che vi prossimamente vi piomberanno addosso (forse tutte insieme). Avete grinta e spalle robuste, potete farcela benissimo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 14 gennaio.