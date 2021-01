L'Oroscopo di martedì 26 gennaio è pronto a svelare come andrà il secondo giorno della settimana. Ad essere valutati in questo contesto i sei simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ossia quella compresa da Bilancia a Pesci. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati in questa parte della settimana? D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica per tre segni. Ad avere il massimo supporto da parte degli astri saranno i nativi del Sagittario, segno considerato al "top del giorno". Meritevoli senz'altro di avere a corredo le cinque stelle della fortuna anche gli amici dell'Ariete, del Toro e della Vergine, trio considerato in ottimo periodo e con pari opportunità.

Invece a destare qualche perplessità, secondo quanto esposto nelle previsioni zodiacali del 26 gennaio, saranno coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale dell'Acquario, purtroppo considerati in giornata abbastanza critica.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 26 gennaio

Bilancia: ★★★★★. In base quanto specificato dall'oroscopo, martedì 26 gennaio sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. In amore, l'Astrologia indica negli astri i portatori di sentimenti nuovi, magari soluzioni a chi ha problemi da risolvere. In coppia, quindi, sarete in splendida forma.

Vi sveglierete già quasi pronti per vivere al meglio ogni singolo istante di questa giornata. Single, questo martedì continuerà con il clima positivo vissuto da alcuni di voi nei giorni scorsi. Nuovi interessi e nuove persone potrebbero entrare nella vostra vita, sappiatelo e preparatevi. Nel comparto lavoro invece, comincerà a decollare l'attività o qualcosa che avevate progettato qualche tempo fa.

Il vostro operato se ben svolto, inizierà a dare frutti positivi portando grandi soddisfazioni.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano abbastanza buona la giornata per voi del segno. Anche se potrebbe presentarsi qualche momento decisamente impegnativo a cui dover prestare attenzione. Certamente in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi, in altri invece dovete decisamente migliorare.

Per i sentimenti, dovete trovare un accordo condiviso con il partner su certe questioni aperte. Invece di discutere, basterà sforzarsi di instaurare una eccellente complicità e proseguire insieme sulla stessa strada, senza discussioni inutili. Single, se inquietudini o timori infondati tentassero di condurvi fuori pista, non ingaggiate un braccio di ferro con la persona che avete a cuore, ne uscireste sconfitti. Nel lavoro, un intuito sostenuto dalla logica darà vita a buone idee. Sarete così straordinariamente concentrati e produttivi.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 26 gennaio al Sagittario indica un ottimo martedì. Il periodo sarà certamente più che positivo, quindi: in previsione tanta buona fortuna in campo sentimentale con passionalità alle stelle.

Il motivo di tutto questo "ben di Dio", sarà grazie alla Luna in sestile a Marte, entrambi speculari positivi all'80%. In amore, certamente potrebbe essere il momento perfetto per prendere in mano le redini del proprio rapporto di coppia e cercare di spingerlo verso condizioni ancora più ottimali: target, renderlo perfetto. Per i single, gli indizi astrali fanno ben sperare. Molti di voi saranno in gran forma: riuscirete ad essere così brillanti, così appassionati e così fantasiosi in questo periodo, come mai prima d'ora. La parte riguardante il lavoro, invece, è tutto un programma: il vostro momento è arrivato. Non lasciatevi sfuggire questa splendida opportunità, magari per realizzare o portare a termine ciò che vi preme maggiormente.

Oroscopo e stelle di martedì 26 gennaio

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo del giorno preannuncia un martedì semplicemente spettacolare. Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente", risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In alcune cose finalmente riuscirete a organizzarvi al meglio delle possibilità. In merito agli affetti, si invita a fare una buona meditazione su vecchi ricordi affettivi. Vi stupirete di quanto tempo sia passato dal primo incontro con la persona amata e di quante cose siano cambiate positivamente nelle vite di entrambi. Single, si annuncia movimentata e appagante la vita sociale e le amicizie, anche se non subito visto il periodo. Abbiate pazienza, molto presto riavrete il piacere di condividere sia momenti di spensieratezza, sia momenti di grande significato affettivo con chi vi piace.

Nel lavoro, in arrivo novità: chi vi circonda saprà apprezzare il vostro valore, dandovene atto. Mettete in conto, d’altra parte, qualche turbamento legato a una persona a cui tenete e che non sta passando un bel periodo: assicuratele la vostra vicinanza.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani indicano abbastanza "sottotono" il periodo con possibili piccole crisi in ambito famigliare o nei confronti del partner. Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane e bisogna che abbiate pazienza e siate calmi. In amore vi sentirete un po' fiacchi e cercherete di trovare un po' di sfogo nel partner in modo da far rinascere la grinta che avete dentro: state attenti! Potreste comunque rischiare discussioni potenzialmente in grado di far nascere una crisi.

In coppia, pertanto, saranno da evitare le discussioni per inezie di poco conto, tenetelo a mente. Single, avete bisogno di una voce amica che plachi le vostre tristezze. Questa potrebbe essere la giornata giusta per incontrare un cuore generoso che non aspetta altro che consolarvi. Nel lavoro, l'oroscopo vi invita a rispondere con prontezza agli impegni, altrimenti il vostro morale scenderà davvero a terra. I disegni astrali del periodo offriranno poche opportunità: soltanto chi sarà capace di pilotare bene i propri impegni riuscirà a coglierne qualcuna.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di martedì 26 gennaio preannuncia un periodo di routine per voi nativi. Anche se non certamente alla stregua di una valutata con cinque stelle, la giornata porterà in dono le quattro stelle della normalità, positive quanto basta e sufficientemente garanti di una media positività quotidiana.

In amore si prevede un periodo sufficientemente positivo. Anche il clima in famiglia sarà disteso e in molti sarete rilassati e socievoli. Non mostrerete più la tensione dei giorni scorsi ed eventuali stress saranno temporanei o limitati. Single in giornata o massimo entro il prossimo giovedì, qualcuno tra voi nativi riuscirà a (ri)conquistare la fiducia di una bella persona. L'amore si risveglierà facendo lievitare in voi la voglia di incontrare nuove persone: tra queste potrebbe esserci proprio l'agognata anima gemella. Il lavoro intanto andrà come sempre, discretamente.

Classifica 26 gennaio per i dodici segni

Ansiosi di appurare come è stato valutato il segno presente nel vostro tema natale? Il resoconto finale è stato condensato ed è pronto da giudicare nella nuova classifica completa interessante la giornata di domani, martedì 26 gennaio.

Le stelline di martedì 26 gennaio: