L'Oroscopo di domani 26 gennaio è pronto ad analizzare insieme a voi lettori l'andamento riservato dagli astri alla giornata di martedì. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali in esclusiva per i segni della prima tranche zodiacale: le predizioni su amore e lavoro saranno messe in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a saziare la vostra curiosità in merito a chi avrà "la palma d'oro" riservata ai segni più fortunati del momento? In questo caso, per quanto riguarda la positività nel periodo analizzato, in primo piano spiccano Cancro e Toro, rispettivamente super favoriti dalla presenza nei rispettivi segni di Luna e Marte.

Ma c'è di più: nel periodo indicato gli astri appena citati saranno tra loro direttamente collegati; in questo caso nel cielo di martedì osserveremo l'ottima figura astrale relativa alla Luna in sestile a Marte.

Intanto ad avere una giornata poco fortunata, secondo le previsioni astrologiche di martedì 26 gennaio, saranno gli amici nativi del Leone: al simbolo astrale di Fuoco si pronostica un periodo probabilmente segnato dal "sottotono".

Previsioni zodiacali 26 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 26 gennaio al segno dell'Ariete predice un periodo tranquillo, anche se con possibili scelte da mettere in atto. Probabile l'arrivo di situazioni a voi gradite o di emozioni del tutto inaspettate: in famiglia, con gli amici oppure con il partner, questo sabato avrete qualcosina con cui gongolare.

In amore la serenità affettiva inizierà a farsi strada con la vita sentimentale indirizzata discretamente bene. In coppia il partner vi capirà, d’istinto e senza alcuno sforzo da parte vostra (finalmente!). Sfruttate al massimo questo momento positivo, magari per dedicare più tempo al rapporto allo scopo di appianare eventuali divergenze qualora ce ne fossero.

Single, la dolcezza della Luna in Cancro vi porterà ad esprimere i vostri veri sentimenti, in modo più chiaro del solito. Niente accenni ed allusioni ma parole semplici capaci di arrivare dritte al centro del cuore di chi ascolta. Nel lavoro, sarà una giornata piena di idee, grazie ad un cielo amico. Il che porterà opportunità di cambiamento e favorirà la nascita di nuove proposte: createvi da soli le buone occasioni.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano una giornata destinata a regalare le migliori soddisfazioni, in diversi comparti. In bella evidenza le cinque stelline della fortuna assegnate dall'Astrologia a segno: vi saranno d'aiuto nel risolvere piccoli problemi, soprattutto inerenti la sfera interpersonale. Il vostro partner avrà bisogno di voi, soprattutto per essere coccolato e compreso. Grazie agli astri, capaci di rendervi più spigliati e disinvolti, trascorrerete una splendida giornata e ancor più la serata, particolarmente ricca di gradite sorprese. Single, il cielo regalerà una piccola ma importante soddisfazione: sollecitati da una splendida volta celeste, potrete distrarvi dai problemi personali e famigliari dedicando finalmente più tempo a voi stessi e alle cose che danno piacere.

Nel lavoro, ci saranno dei sensibili miglioramenti: troverete una porta aperta per le faccende in sospeso. Inoltre, intuito e prontezza di riflessi permetteranno di giungere alla soluzione di alcuni problemi.

Gemelli: ★★★★. La giornata di martedì evolverà in gran parte sulle linee della positiva, seppur scontata, normalità. Anche se il periodo non dovesse essere proprio "da urlo", alla fine riuscirete ugualmente a tirare quell'agognato e positivo sospiro di sollievo. Farete del vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con partner e le stelle assicureranno un crescendo di emozioni. Se dovesse nascere qualche incomprensione, non dovrete assolutamente perdere il controllo delle vostre emozioni, perché tutto si risolverà usando un po’ di calma e di affetto.

Single, il vostro modo di fare allegro ed ottimista vi renderà belli agli occhi degli altri. Amplierete il giro delle conoscenze e gli ambienti frequentati. Ci potrebbe essere anche una simpatia da coltivare. Nel lavoro, difenderete con le unghie e con i denti i vostri ideali, perché sapete di poter raggiungere senza tante difficoltà i vostri obiettivi. Forse non avete ancora capito che gran parte del successo dipende da chi collabora con voi: selezionate i collaboratori con criterio e lungimiranza!

Oroscopo e stelle di martedì 26 gennaio

Cancro: ★★★★★. In previsione un martedì perfetto, soddisfacente sotto (quasi) tutti i punti di vista. Le stelle continueranno a essere amiche, pronte a dare aiuto e consiglio durante il normale percorso giornaliero.

Periodo di buon auspicio anche per per fare progetti di vacanza o piccoli viaggi, ovviamente da mettere in pratica non appena questo "periodaccio" avrà avuto fine. Guidati dalle emozioni, restituite in parte dalla Luna e da Venere, potrete rendere magica la vostra giornata. Riuscirete a trovare un giusto equilibrio tra romanticismo e passione: il partner non riuscirà a fare a meno di voi e tantomeno saprà resistervi. Single, le stelle brilleranno benevoli anche per voi, regalando parecchie novità accompagnandole da emozioni concrete. La fortuna vi sorriderà e voi l'aiuterete con dei imprese geniali capaci di riempire il cuore di gioia. Nel lavoro, Marte e Urano in Toro in aspetto armonico (sestile alla Luna), vi predisporranno ad espandervi ma in maniera calma e controllata.

I vostri progetti saranno validi e pronti da proporre ai vostri superiori.

Leone: ★★★. Domani, probabilmente dovrete affrontare problemi più impegnativi del solito. Martedì infatti è stato classificato dagli astri con la sigla del "sottotono", quindi il periodo non lascia spazio a dubbi: Sole e Urano, speculari negativi in quanto tra loro in quadratura, collaboreranno ben poco con il vostro segno. In amore è arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile: anche se Venere sarà parzialmente dalla vostra parte, cercate di essere molto chiari con la persona amata. Mettete sul tavolo della discussione i vostri veri e sinceri sentimenti (positivi o negativi che siano), senza timori e rancori. Single, non è questo il momento per coltivare nuove relazioni d'amore.

In generale voi "cuori solitari" sarete nervosi e stressati. In massima parte questa giornata potrebbe risultare per molti abbastanza deludente, impegnata da piccoli problemi di difficile risoluzione. Nel lavoro, le stelle dicono che vi troverete aperti alle novità perciò direttamente interessati da situazioni imprevedibili. Non siate troppo impulsivi perché potreste darvi la zappa sui piedi! Prima osservare con attenzione e poi agire.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 26 gennaio, indica come vostro tallone d'Achille, Marte in quadratura a Saturno, nel frangente entrambi speculari negativi al 95%. Ancora una volta voi del segno sarete costretti dagli astri a convivere con una pessima giornata: paura di toppare? Tranquilli, tutto si risolverà al meglio: usate testa e concentrazione, ok?

In merito ai sentimenti, di fronte ad una incomprensione il vostro istinto è solitamente quello di chiarire immediatamente, senza starci troppo a pensare: sbagliato! Il vostro partner potrebbe aver bisogno di tempo per riflettere o metabolizzare eventuali criticità nel rapporto prima di parlare con voi, quindi non abbiate fretta di chiarire. Single, basta con le troppe lamentele, concentrate l'attenzione solo sulle cose che vi gratificano di più, invece che su quelle che vi mancano. Diciamo che, se continuerete di questo passo, di sicuro farete scappare tutti a gambe levate. Nel lavoro, non è il momento di sfidare la sorte; accontentatevi di ciò che avete e rimandate al futuro qualsiasi cosa non strettamente necessaria da fare. Tenete questo atteggiamento soprattutto se avete dei nuovi progetti da mettere in campo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 26 gennaio.