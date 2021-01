Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali. Vediamo come andrà in particolare lunedì 25 gennaio, leggendo l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: la giornata inizia con delle belle stelle, ci sarà un recupero in campo sentimentale. A livello lavorativo non mancheranno delle buone intuizioni, da sfruttare per i nuovi progetti.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di lunedì a livello sentimentale sarà caratterizzata da incontri interessanti. Per quel che riguarda il settore professionale, qualcuno potrebbe non avere le idee chiare, attenzione ai progetti a scadenza.

Gemelli: in campo sentimentale in questa giornata la luna è in buon aspetto insieme al sole, è un momento di ripresa e conferme in campo amoroso.

Nel settore lavorativo, con Giove e Saturno dalla vostra parte, potrete trovare delle soluzioni.

Cancro: nel lavoro bisognerà dare attenzione a molti aspetti, cercate di non fare confusione, ma comunque il periodo è favorevole. In amore bisognerà risolvere una problematica di coppia sorta negli ultimi tempi.

Leone: la giornata inizierà sottotono per migliorare nel pomeriggio. In particolare in campo amoroso dovrete affrontare delle complicazioni. A livello professionale, cercate di non reagire alle provocazioni.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale questa giornata di lunedì 25 gennaio 2021 sarà caratterizzata da Marte in buon aspetto. È infatti un buon momento per vivere le relazioni amorose. Cielo dalla vostra parte anche a livello lavorativo, non mancheranno attività da svolgere.

Bilancia: in campo amoroso in questa giornata sarà meglio evitare polemiche, cercate di riflettere prima di rispondere a tono. Nel lavoro evitate atteggiamenti di nervosismo, se lo ritenete necessario, prendete del tempo per voi.

Scorpione: in amore i single del segno potranno fare delle conoscenze interessanti, che si svilupperanno nei prossimi mesi.

A livello lavorativo potreste prendere delle decisioni importanti riguardo alle vostre mansioni.

Sagittario: possibili problemi in campo amoroso, cercate di gestire al meglio la relazione con il partner. Con la luna opposta, potrebbero esserci delle problematiche da affrontare a livello lavorativo.

Capricorno: in campo sentimentale sarà meglio guardarsi intorno e non sottovalutare le situazioni che si presenteranno, soprattutto se si è single.

In campo lavorativo non mancherà la voglia di fare e portare avanti nuove situazioni.

Acquario: con Mercurio favorevole potrete iniziare una nuova fase a livello lavorativo. Per quel che riguarda l'amore possibili incontri, la situazione migliorerà ulteriormente nei prossimi giorni con Venere favorevole.

Pesci: nel lavoro non mancheranno delle responsabilità da dover affrontare questo vi creerà agitazione. Per quel che riguarda l'amore possibili problematiche da affrontare con il partner.