L'oroscopo della giornata di domenica 24 gennaio prevede una maggior disponibilità in amore per i nativi Toro, grazie a Venere in trigono dal segno del Capricorno, mentre Leone dovrà cercare di essere chiaro e preciso quando parla di emozioni. Scorpione dovrà fare attenzione a come spenderà il proprio budget, mentre il carico di lavoro alto non spaventerà i nativi Cancro. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 24 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 24 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: giornata di domenica tutto sommato positiva per voi nativi del segno.

In amore ci sarà la Luna a darvi una mano nella vostra relazione di coppia, tuttavia tenete conto che non riuscirete a convincere il partner con poca fatica. Se siete single non cederete facilmente ai complimenti. Avrete bisogno di qualcosa di eclatante, di unico da parte di chi vi sta corteggiando. Nel lavoro la reattività non vi mancherà di sicuro, e anche in termini di salute sarete messi benissimo. Voto - 7,5

Toro: l'oroscopo del 24 gennaio vedrà un cielo promettente dal punto di vista sentimentale. Sarete rassicuranti e fornirete sostegno alla vostra anima gemella, che si fiderà ciecamente di voi, merito anche di Venere in trigono dal segno del Capricorno. Per quanto riguarda i single vi piacerà molto fare nuove esperienze, di quelle che lasciano il segno.

In ambito lavorativo invece state rimandando un po’ troppo spesso impegni che sono importanti. Molto buona invece la salute. Voto - 7

Gemelli: potrete contare sulla Luna in congiunzione in questa giornata di domenica. Ciò nonostante per quanto riguarda i sentimenti meglio non rivoluzionare la vostra storia d'amore. Alcune cose vanno bene così, dunque perché cambiarle?

Se siete single state risolvendo le piccole difficoltà con estrema maturità. In ambito lavorativo Giove, Saturno e Mercurio sostengono le vostre imprese, anche quelle che richiederanno tempo e denaro. Voto - 8

Cancro: settore professionale che va avanti nonostante i tanti impegni da svolgere secondo l'oroscopo. State facendo un buon lavoro, anche senza astri favorevoli.

Sarete impavidi dinanzi ai tanti impegni da svolgere, e le energie non mancano grazie a Marte favorevole. In amore invece dovrete aspettare ancora un po’ prima che la vostra relazione torni ad essere convincente. Se siete single conoscere nuove persone non sarà un problema, ciò nonostante aspettate che Venere cambi segno prima di farvi avanti. Voto - 7-

Leone: sfera sentimentale un po’ più convincente in questa giornata. Le previsioni astrologiche di domenica 24 gennaio vedranno una Luna positiva per voi, e la vostra relazione godrà di un'intesa più soddisfacente. Se siete single meglio essere chiari e precisi quando provate ad esprimere le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro rispettare le scadenze non sarà facile con tutto quello che ci sarà da fare e con la pressione che sentite addosso.

Voto - 6,5

Vergine: nonostante questo cielo sia contro di voi, in questa giornata cercherete di non gettare la spugna, soprattutto voi single, che continuerete a battervi per la persona che amate, nonostante la Luna sia contro di voi. Se avete una relazione stabile una piccola pausa di qualche ora dal partner non sarà poi così grave, l'importante è non fare errori in questo momento. Nel lavoro non avrete modo di annoiarvi con le mansioni che avete da fare, e con Marte in trigono le energie non mancheranno. Voto - 7-

Bilancia: le reazioni insolite verranno meno in questa giornata secondo l'oroscopo, merito della Luna in ottimo aspetto che vi renderà più morbidi. In amore dovrete cercare di vivere la vostra relazione in maniera piena e sincera.

Se siete single faticherete ancora un po’ con le emozioni, ma con il giusto impegno troverete una soluzione. Nel lavoro sarete abbastanza soddisfatti dei vostri progressi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5

Scorpione: questo fine settimana sarà piuttosto discreto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, dal punto di vista sentimentale non darete nulla per scontato e cercherete di risolvere alcune questioni se necessario. Se siete single se sentite che sia la persona giusta, allora non vi resta che dare il meglio di voi e provarci. Per quanto riguarda il lavoro attenti a non fare spese al momento secondarie. Cercate di spendere al meglio il vostro budget con certe mansioni. In quanto a salute, potreste non essere al top della forma.

Voto - 7,5

Sagittario: sfera sentimentale non particolarmente soddisfacente secondo l'oroscopo di domenica 24 gennaio. La Luna in opposizione vi mette a disagio, e potreste non essere sulla stessa linea di pensiero del partner. Se siete single non tutti riusciranno a capire il vostro valore, ma in fin dei conti meglio così. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti partiranno con il piede giusto, e voi vi sentirete pronti a dare il meglio. Piuttosto buona la salute, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7-

Capricorno: giornata interessante dal punto di vista sentimentale grazie ad un cielo che prevede Venere in congiunzione al vostro segno. Per voi single potrebbe arrivare una nuova conoscenza che diventerà per voi speciale fin da subito.

Se avete una relazione stabile avrete modo di raggiungere un ottimo feeling con il partner. Per quanto riguarda il lavoro è un periodo un po’ anonimo, ciò nonostante cercherete di darvi da fare. Molto buone invece le energie a disposizione in questa giornata. Voto - 8-

Acquario: quest'ultima giornata della settimana si rivelerà niente male per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna sarà positiva e dal punto di vista sentimentale non potrete chiedere di meglio insieme alla vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single vi sentirete belli e spumeggianti come non mai. In ambito lavorativo sarete in grado di dare il massimo, anche quando vi sentirete sotto pressione. Voto - 9

Pesci: se in questa giornata dovrete prendere delle decisioni che riguardano il cuore, allora meglio fare molta attenzione.

Questo cielo infatti prevede la Luna in quadratura, che potrebbe farvi prendere decisioni in contrapposizione con quelle del partner. Se siete single potreste riuscire a mettere in chiaro alcuni dubbi che avete. In ambito lavorativo avrete sempre la risposta pronta ad ogni problema che si presenterà con le vostre mansioni. Convincente anche la salute. Voto - 7