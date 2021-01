Nell'oroscopo della giornata di martedì 19 gennaio, i nativi Gemelli potranno contare su un buon vigore per sviluppare le proprie idee al lavoro, merito di un cielo favorevole da questo punto di vista, mentre per Leone sarà più facile lasciarsi andare in amore. Un Ariete più empatico sarà in grado di comprendere a fondo le necessità del partner, mentre per Cancro cercare di interagire con il partner sarà veramente difficile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 19 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 19 gennaio segno per segno

Ariete: la settimana prosegue in maniera soddisfacente, in particolare in ambito lavorativo, con un cielo davvero ottimo per svolgere i lavori che più ritenete proficui.

In amore la Luna contrasterà, almeno in parte, le mancanze di questa Venere negativa, rendendovi più empatici nei confronti del partner. Le vostre parole infatti saranno più convincenti, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione è di nuovo sana. Dovrete fare ancora un bel po’ di strada. Per quanto riguarda i single i sentimenti non saranno la vostra prima priorità al momento. Voto - 7+

Toro: questa giornata non sarà affatto male dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Se recentemente c'è stata una crisi con il partner, piano piano recupererete il vostro rapporto, basterà solo dimostrare di essere davvero dispiaciuti ed essere sinceri. Se siete single Venere in buona posizione vi consentirà qualche ora piuttosto interessante per conoscere ulteriormente la persona che vi piace.

Per quanto riguarda il lavoro la vostra mente sarà rivolta altrove al momento, tuttavia, portare la pagnotta a casa è anche una priorità. Voto - 7+

Gemelli: un cielo grandioso per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di martedì. In amore arriva la Luna a darvi manforte, e voi avrete tutte le buone intenzioni per soddisfare un desiderio della vostra anima gemella.

Per i single questa giornata si tinge di tanti colori perché stare con la persona che vi piace per voi è molto. Nel lavoro non sarà ancora il momento di cambiamenti professionali, ma con i buoni risultati che state ottenendo ed un ottimo vigore presto ci arriverete. Voto - 8,5

Cancro: non riporterete molta fiducia al momento in quanto questo cielo proprio non ne vuole sapere di darvi una mano.

Secondo l'oroscopo di martedì infatti annuncia la Luna e Venere in cattivo aspetto, e da punto di vista sentimentale avrete un disperato bisogno del partner, solo che non riuscite ad incontrarvi. Se siete single i vostri sentimenti sono troppo offuscati al momento e farsi avanti potrebbe essere solamente un errore. Nel lavoro questa situazione è piuttosto pesante. Per fortuna le energie non vi mancano per star dietro a tutto ciò. Voto - 6,5

Leone: le ultime giornate non sono state affatto semplici per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi aiuterà un po’ al lavoro, ma non credete che basterà poco per recuperare. In amore se siete single dovrete impegnarvi per davvero se ci tenete a trovare la persona dei vostri sogni.

Se avete una relazione fissa questo cielo sarà tutto sommato buono per vivere bei momenti con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Male le energie, considerato che Marte è negativo. Voto - 6,5

Vergine: configurazione astrale che prevede Venere positiva, ma la Luna in opposizione. La vostra relazione sarà stabile, ma con questo cielo non è in grado di brillare di luce propria. Non fatene un dramma, perché si tratta solo di una fase. Se siete single forse dovreste andare un po’ più incontro alle vostre esigenze. Nel lavoro l'intraprendenza non mancherà grazie a Marte in buon aspetto, e i risultati che otterrete non saranno affatto male. Voto - 7+

Bilancia: giornata di martedì sottotono dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Ultimamente non nutrite tanta fiducia nei confronti del partner, e questo cielo sicuramente non aiuta. Se siete single provare attrazione per chiunque non vuol dire che siete davvero innamorati. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio favorevole si sbloccheranno diverse situazioni e avrete modo di procedere più spediti. Voto - 7

Scorpione: sfera sentimentale ottimale secondo l'oroscopo di martedì 19 gennaio. Venere in sestile dal segno del Capricorno vi mette fascino, soprattutto a voi cuori solitari in cerca dell'amore. Se invece avete una relazione stabile sarete capaci di creare un'atmosfera amorevole e felice con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro non sarete così determinati con i vostri progetti, forse a causa di risultati poco soddisfacenti o di un ambiente non così ottimale.

Salute scarsa per via di Marte opposto. Voto - 7

Sagittario: momento positivo in amore grazie alla Luna favorevole che crea una notevole complicità insieme al partner. Sarete inoltre più comprensivi nei confronti del partner, in grado di capire di cosa ha bisogno. Se siete single potrebbe arrivare una bella notizia. Nel lavoro farete del vostro meglio per farvi notare e dimostrare tutto il vostro valore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8+

Capricorno: giornata di martedì discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore la Luna sarà in quadratura, provocando un po’ di disaccordi con il partner. Provate ad essere un po’ più comprensivi. Se siete single vi guarderete intorno senza fare scelte azzardate. In ambito lavorativo sarà più una giornata di routine, con poche novità.

La salute invece sarà molto buona, con Marte in trigono dal segno del Toro. Voto - 7

Acquario: se siete single e siete coinvolti in quella che potrebbe essere la vostra anima gemella, allora dovete sfruttare questa Luna favorevole. Se avete una relazione stabile pazienza e comprensione tra voi e il partner saranno indispensabili per un rapporto solido secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo agite con calma, pensando al meglio quale possa essere la soluzione migliore per le vostre mansioni. Salute forse sottotono. Voto - 8-

Pesci: i vostri progetti lavorativi potranno essere realizzati solamente con la giusta organizzazione. Questo cielo è piuttosto buono al momento, ma non ideale per poter osare. Per i sentimenti sarà una giornata piacevole grazie a Venere in sestile dal segno del Capricorno.

I single tenderanno a trascorrere del tempo con chi sarà sulla stessa linea di pensiero. Voto - 8