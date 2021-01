L'oroscopo della giornata di lunedì 25 gennaio prevede uno Leone un po’ sbadato, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale, complice forse la mancanza di energie, mentre per Gemelli sarà una giornata niente male, in cui potrebbe ottenere profitti piuttosto discreti. Venere in quadratura per l'Ariete consiglia di non pretendere troppo dal partner, mentre le idee dei nativi Capricorno saranno piuttosto valide. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 25 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 25 gennaio segno per segno

Ariete: sarete un po’ incerti dal punto di vista sentimentale in questa giornata.

Con Venere in quadratura dal segno del Capricorno meglio non pretendere troppo dal partner, ma soprattutto non siate capricciosi o insistenti nei suoi confronti. Se siete single non sarà propriamente la giornata giusta per farsi avanti. In ambito lavorativo vi darete da fare, grazie ad astri favorevoli come Giove e Saturno, che vi garantiranno risultati niente male. Sufficiente la salute. Voto - 6,5

Toro: questo cielo al momento non è grandioso dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Giove, Saturno e Mercurio vi metteranno a disagio o causeranno rallentamenti. Ciò nonostante, in questa giornata cercherete di radunare tutte le vostre forze per provare a sfruttare ogni opportunità. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non ci saranno grossi problemi nella vostra relazione di coppia, grazie a Venere in buon aspetto che protegge il vostro rapporto.

Se siete single dovrete riuscire a dare prova del vostro amore. Voto - 7-

Gemelli: configurazione astrale che vi sorriderà in questo inizio di settimana. La Luna sarà in congiunzione ancora per una giornata e dal punto di vista sentimentale non potrete che godere appieno della vostra relazione di coppia. I nativi single, in questo periodo, saranno spensierati e ambiziosi: se dovesse bussare l'amore alla vostra porta, perché non farci un pensierino?

Ottimo anche il settore professionale, l'impegno e la serietà che metterete nelle vostre mansioni sarà notato, ciò nonostante non prendete sottogamba certi incarichi. Voto - 8,5

Cancro: oroscopo di lunedì che vi riserverà poche soddisfazioni. In amore questa Venere continua a farvi i dispetti, mettendovi sul punto di non fidarvi quasi più di nessuno.

Cercate di essere più aperti e provate a dare più fiducia, soprattutto nei confronti del partner. Se siete single provate a godervi questa giornata con calma e serenità, senza pensare per forza a innamorarvi. In ambito lavorativo le vostre idee sembrano essere ben chiare, ma non è detto che i risultati arriveranno nell'immediato. Voto - 6,5

Leone: questo cielo è particolarmente pesante al momento per voi nativi del segno e secondo l'oroscopo ci vorrà ancora tanto tempo prima che le cose si sistemino. Dal punto di vista sentimentale non sarà facile farsi capire dal partner, ma neanche voi sarete disposti a scendere a compromessi. Per quanto riguarda i single bisognerà lavorare un bel po’ sulla vostra autostima. Settore professionale in crisi con questo cielo che vi tiene sotto pressione, facendovi diventare distratti o sbadati.

Potreste provare a concentrarvi di più su progetti che vi appassionano. Voto - 5,5

Vergine: vorreste vivere la vostra relazione di coppia in maniera concreta, sincera. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo di lunedì 25 gennaio dovrete pazientare ancora un giorno, in quanto la Luna sarà in quadratura dal segno dei Gemelli. Nulla di grave, cercate solo di non essere precipitosi. Se siete single la comunicazione con gli altri sarà un po’ altalenante. Positivo il settore professionale, dove utilizzerete molto bene le vostre energie e il vostro tempo, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7+

Bilancia: tante energie da sfruttare in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna sarà in trigono dal segno dei Gemelli e per quanto riguarda la sfera sentimentale bisognerà sfruttare il momento per rendere più stabile la vostra relazione.

Se siete single probabilmente in questa giornata proverete a seguire il vostro cuore. In ambito lavorativo sarete un po’ più esigenti con le vostre mansioni, ma quando vedrete i risultati capirete che n'è valsa la pena. Voto - 7,5

Scorpione: previsioni astrali di lunedì poco convincenti dal punto di vista professionale. Potreste essere un po’ distratti o sbadati in quel che farete e di conseguenza i risultati non saranno così incoraggianti. Molto meglio dal punto di vista sentimentale, con Venere in sestile dal segno del Capricorno, che vi darà una mano nella vostra relazione di coppia. Inoltre da domani potrete contare sulla Luna favorevole. Se siete single evitate le discussioni inutili. Voto - 7-

Sagittario: oroscopo di lunedì interessante dal punto di vista lavorativo.

Giove e Mercurio in ottimo aspetto vi renderanno determinati, pronti a dare il meglio di voi con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, dovrete tenere conto della Luna in opposizione, che vi farà comprendere quanto sia importante il vostro rapporto anche quando le cose non vanno al meglio. Se siete single quella dolcezza che vi caratterizza potrebbe mancare in questa giornata. Voto - 7+

Capricorno: si preannuncia una giornata performante dal punto di vista professionale. Avrete idee piuttosto valide, che potrebbero portare buoni risultati nell'immediato. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, Venere vi darà sostegno e voi single potreste provare a vivere delle relazioni nuove.

Se invece siete già impegnati, il clima che si respirerà all'interno della vostra relazione sarà molto piacevole e accogliente. Voto - 8+

Acquario: ottimo cielo per voi nativi, con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, assieme a tanti altri pianeti tutti in congiunzione. In amore i rapporti con il partner s'intensificheranno e l'affiatamento di coppia non potrà che beneficiarne. Se siete single vi verrà più facile comunicare le vostre emozioni. In ambito lavorativo, con la vostra determinazione e tenacia, potrete raggiungere gli obiettivi che desiderate. Voto - 8,5

Pesci: configurazione astrale un po’ sottotono, ma volta a migliorare già da domani. In amore la Luna presto si troverà in una posizione più agiata, dunque non vi resta che pazientare un po’ per poi godere al meglio della compagnia del partner.

Se siete single questo periodo potrebbe essere importante per capire cosa provate davvero. Nel lavoro non trascurate i vostri progetti, soprattutto quelli che stanno per scadere. Molto buona la salute, con energie a sufficienza per fare quello che volete. Voto - 7