L'oroscopo della giornata di giovedì 28 gennaio prevede un lieve recupero per i nativi Leone, forti della Luna in congiunzione per i prossimi due giorni, mentre Gemelli otterrà risultati fiduciosi in amore. Scorpione sentirà la necessità di ridefinire i propri spazi nella propria relazione di coppia, mentre Acquario potrebbe sentirsi bloccato in fatto di sentimenti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 28 gennaio 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 28 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: configurazione che vedrà la Luna venirvi in soccorso secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale dunque, questa giornata si rivelerà discreta, con un'intesa di coppia tutto sommato soddisfacente. Se siete single cercate di essere rassicuranti nei confronti degli altri. In ambito lavorativo sarà un momento di quiete, ma molto presto tornerete a raggiungere bei risultati. Voto - 8+

Toro: relazione sentimentale un po’ problematica secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. La Luna infatti sarà in quadratura dal segno del Leone, creando una crisi passeggera tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single avvertirete la necessità di ridefinire le vostre priorità. Nel lavoro meglio prestare attenzione perché con Giove e Mercurio negativi anche un piccolo imprevisto potrebbe impedirvi di portare a termine gli impegni della giornata.

Voto - 6+

Gemelli: cielo tutto sommato limpido per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà la Luna in sestile dal segno del Leone a sostenervi, per avere una relazione piuttosto tranquilla. Se siete single e se avete bisogno di qualche novità, questa giornata potrebbe fare al caso vostro. Nel lavoro alcuni incarichi un po’ più pesanti del solito stanno per giungere al termine, oppure si sono già conclusi, permettendovi dunque di rallentare un po’.

Voto - 8

Cancro: non vi farete fermare dalle sfide che dovrete affrontare ogni giorno sul posto di lavoro. Secondo l'oroscopo di giovedì, cercherete di superare tutti gli ostacoli, soprattutto per soddisfazione personale, per dimostrare che siete in grado di farcela. In amore invece sarà ancora difficile prendere decisioni di cuore considerato che Venere è ancora opposta, sia che siate impegnati oppure che siate single.

Nelle prossime giornate potrebbe arrivare un prezioso consiglio. Voto - 7-

Leone: Luna in congiunzione che almeno per il momento vi permetterà di riprendere fiato secondo l'oroscopo. Insomma, questo cielo sarà ancora negativo, ma almeno in tutta questa oscurità vedrete un barlume di luce. In amore dunque fate qualcosa per sentirvi più vicini al partner e viceversa. Se siete single cercate di sistemare un rapporto con un vostro amico. In ambito lavorativo continuano le difficoltà e gli ostacoli da superare, ma in questa giornata potreste avere qualcuno al vostro fianco a darvi una mano, e non è detto che si tratti di una persona in carne e ossa. Voto - 7

Vergine: se siete single non rimandate i vostri piani di conquista considerato che Venere si trova in buon aspetto.

Se avete una relazione fissa, questa sarà stimolata da bei momenti e conversazioni interessanti e stuzzicanti con il partner. Nel lavoro le energie non mancheranno, ma dovrete metterci un certo impegno con i vostri progetti per arrivare a una degna conclusione. Voto - 8

Bilancia: previsioni astrali di giovedì che vi metteranno a vostro agio in amore, con la Luna in sestile dal segno del Leone che allevierà in parte quei problemi di coppia avuti nelle giornate precedenti. Per quanto riguarda i single se ci sono stati dei momenti complicati è arrivato il momento di provare a chiarire. Molto bene in ambito professionale, grazie a una schiera di pianeti, da Giove a Mercurio a Saturno, tutti in posizione favorevole, che vi daranno un grande aiuto con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 8+

Scorpione: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo del 28 gennaio. La Luna infatti sosterà nel segno del Leone, dunque negativa nei vostri confronti. Fortunatamente ci sarà ancora Venere positiva, ma in questa giornata non sarà un vero e proprio aiuto. Potreste aver bisogno di ridefinire i vostri spazi, cercate di farlo però senza essere troppo incisivi. Se siete single potreste aver bisogno del consiglio di un amico. Sottotono anche il settore professionale, con così tanti impegni da svolgere, e così poco tempo per poterli fare. Voto - 6+

Sagittario: oroscopo di giovedì positivo in ambito sentimentale, con la Luna che si troverà in trigono dal segno amico del Leone. Se recentemente avete vissuto una crisi, questo è il momento di fare un passo indietro, di perdonare e di tornare a vivere serenamente con la vostra anima gemella.

Se siete single e credete di stare corteggiando bene una persona, non è il caso di fare cambiamenti. Nel lavoro sarete piuttosto organizzati e in grado di evitare ogni imprevisto. Voto - 8

Capricorno: una giornata piuttosto convincente per voi nativi del segno. In amore, anche quando non vi sentirete al top della forma, sarete comunque in grado far felice la vostra anima gemella. Se siete single ci penserà Venere a organizzarvi un incontro romantico. In ambito lavorativo la collaborazione con i colleghi potrebbe rivelarsi fondamentale per portare a termine certi incarichi. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di giovedì che vi terrà un po’ sulle spine, tutta colpa della Luna che sarà in opposizione. In ambito sentimentale infatti potreste sentirvi bloccati, insicuri delle vostre scelte, con quella paura di sbagliare e di deludere gli altri, che si tratti della vostra anima gemella, o di una persona a cui tenete veramente tanto.

Settore professionale che invece garantirà ancora buoni risultati, anche se alcuni di essi saranno difficili da raggiungere. Voto - 7+

Pesci: situazione astrologica positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete single qualcuno vi farà la corte e aspetterà un cenno da parte vostra. Se avete una relazione stabile il vostro amore per il partner sarà presto ripagato. Settore professionale discreto in questa giornata, anche se alcuni piccoli intoppi richiederanno la vostra attenzione. Voto - 7,5