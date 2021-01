L'Oroscopo di lunedì 18 gennaio annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro per questo inizio settimana. A gongolare, considerando i soli segni sotto analisi in questo contesto, saranno in tutto solo in tre simboli, con buona pace di un solo altro costretto ad aspettare tempi migliori. In evidenza nelle previsioni è l'immancabile scaletta quotidiana, rappresentata dalle stelline e le previsioni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare a valutare la giornata è necessario mettere in risalto un nuovo transito astrale assolutamente di prim'ordine. L'ingresso della Luna in Ariete: tale passaggio, oltre a portare tanta fortuna al predestinato segno di Fuoco, darà un forte impulso all'amore di Cancro e Leone.

Intanto, non proprio come nelle attese le predizioni astrali del giorno per gli appartenenti a Toro e Vergine: a entrambi toccherà sopportare un frangente valutato "sottotono" e, a causa di ciò, è previsto un periodo tendenzialmente improntato alla generale negatività. Approfondiamo l'oroscopo del giorno analizzando sentimenti e lavoro segno per segno.

Previsioni zodiacali del 18 gennaio, l'amore e il lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 18 gennaio al segno dell'Ariete prevede un lunedì davvero al massimo delle potenzialità per quanto concerne l'amore. Senz'altro la giornata della settimana che sta per iniziare sarà gioiosa perché arriverà una splendida Luna nel segno. In serata poi, potrete senz'altro abbandonarvi tra le braccia di chi amate, senza pensare a nulla.

Vivrete degli ottimi momenti capaci di rendervi sereni e tranquilli. Single, gli influssi armonici dei pianeti vi spingeranno ad aprirvi verso nuovi orizzonti. Farete delle esperienze originali che vi toccheranno nel profondo, trasformando positivamente il vostro modo di vedere la vita. Nel lavoro, non avrete problemi ad ottenere le attenzioni ed i favori che desiderate.

Indirizzate le vostre idee e le vostre energie verso obiettivi precisi perché potreste compiere vistosi passi in avanti.

Toro: ★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano l'arrivo di un giorno poco positivo per voi del segno, questo è poco ma (quasi) sicuro. A dominare in questa parte iniziale della settimana, tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio!

In amore la giornata non dovrebbe prospettarsi in modo negativo, ma questo dipenderà soprattutto da voi e dal vostro umore che potrebbe essere un po' sottotono, forse per dei problemi in ambito lavorativo. Single, spendere energie per gli altri vi gratifica molto, ma non trascurate troppo le vostre esigenze. Non fatevi carico di problemi che non vi toccano in prima persona, lasciateli alle persone a cui competono ed interessano. Nel lavoro, potranno verificarsi alti e bassi d'umore a causa delle situazioni che ben sapete. Gli impegni potrebbero essere più faticosi del solito: avrete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi.

Gemelli: ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica una giornata decisamente informale, abbastanza buona da vivere ma, a tratti, un pochino impegnativa per tanti di voi nativi.

In amore avvertirete il bisogno di sentirvi emotivamente rassicurati dalla persona amata e ne cercherete l'attenzione a tutti i costi. Un filo di romanticismo potrebbe (forse) farvi riscoprire il piacere di condividere sensazioni e complicità capaci di rinsaldare l'affiatamento di coppia. Single, in amore le sorprese potrebbero arrivare dal web: una persona per cui nutrivate stima ed interesse potrebbe sorprendervi con un messaggio stuzzicante. Nel lavoro, le stelle vi sosterranno alla grande e vi aiuteranno a capire quale direzione prendere. Non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri o le vostre opinioni.

Oroscopo e stelle di lunedì 18 gennaio

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì, svela un periodo molto felice in campo sentimentale.

Pertanto non vi saranno "effetti collaterali" ma solo belle novità e sorprese a fine giornata. Le stelle invitano a mettere l'ansia da parte sfruttando il periodo. In coppia la giornata sarà piena di impegni: sappiate che le stelle regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare più tempo alla famiglia. Finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita con molta più energia ed entusiasmo. Single, sarà una giornata ricca di allegria, la Luna vi sorriderà con benevolenza riempiendovi di idee geniali e creative. Lasciate spazio alla fantasia e sentitevi sereni, anche di vivere avventure o trasgressioni, perché a volte qualsiasi distrazione può servire a farvi stare meglio. Nel lavoro, la vostra mente sarà un vulcano di idee originali che nella maggior parte dei casi si realizzeranno.

Sotto il profilo del denaro, potrete tirare un sospiro di sollievo: alcuni investimenti daranno sicuramente i loro frutti.

Leone: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì prevede che qualcuno di voi possa vivere una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita famigliare. Tranquilli, se non subito, molto presto finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema. Riprende quota il rapporto di coppia, grazie ad un'intesa più vivace ed entusiasmante. Coltivate pensieri ottimistici, divertitevi e non esitate a dedicarvi a ciò che vi piace. Single, l'energia non vi mancherà in questo momento, sarete pieni di voglia di fare ed anche di progetti interessanti da tirare fuori dal cassetto.

La presenza della Luna in Ariete vi renderà brillanti e più che mai desiderosi di far valere la vostra originalità e la vostra creatività. Nel lavoro, questo lunedì promette delle ottime soddisfazioni alla vostra vita professionale. Non si tratterà di grandi traguardi ma di piccoli passi capaci di portare molto lontano. A voi non manca di certo la pazienza e la tenacia, necessarie per giocare sui tempi lunghi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 18 gennaio, sottolinea che questa parte della settimana possa potenzialmente essere "sottotono". Nel contempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono, ma procedete senza paura verso ciò che vi attira di più.

In amore gli astri insidieranno la vostra decima casa, quella dei rapporti interpersonali. Qualcuno di voi, insoddisfatto della normale routine di coppia, potrebbe iniziare a lamentarsi, oppure lasciarsi trascinare dalla voglia di avventura o di situazioni alternative. Single, non perdete tempo con chi non dimostra di essere in perfetta sintonia con voi; Venere vi favorirà e sarete voi ad avere la meglio. Attenti alle sviste in campo sentimentale, perché sensibili come sempre all'ammirazione degli altri, potreste incappare in qualche tranello teso al vostro cuore. Nel lavoro, fate chiarezza in una questione che presenta lati oscuri e cercate di portare alla luce i particolari nascosti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa del giorno 18 gennaio.