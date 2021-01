Nel weekend del 23 e 24 gennaio la Luna e il Nodo Lunare sosteranno sui gradi dei Gemelli, mentre Sole, Giove, Plutone e Mercurio stazioneranno nel domicilio dell'Acquario. Plutone e Venere permarranno in Capricorno, così come Marte assieme a Urano proseguiranno il moto in Toro. In ultimo, Nettuno continuerà il transito in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: romantici. La Luna disarmonica non riuscirà a scalfire i benevoli influssi del sestile Venere-Nettuno dalla decima casa che, con ogni probabilità, donerà quel pizzico di romanticismo in più nel ménage amoroso ai nati Vergine, che sarà tanto apprezzato dal partner.

2° posto Toro: stacanovisti. La stanchezza sarà probabilmente bandita dal vocabolario del primo segno di Terra, almeno per quanto riguarderà le faccende professionali, dove il loro mood stacanovista non passerà di certo inosservato ai piani alti aziendali.

3° posto Acquario: lavoro top. I nemici segreti inviati dal quadrato Urano in Toro non dovrebbero mancare al lavoro ma, malgrado ciò, il quarto segno Fisso non se ne curerà più di tanto, lavorando a testa bassa per perseguire le mete prefissate.

I mezzani

4° posto Gemelli: shopping. La spinta propulsiva del Sole d'Aria, che andrà congiungendosi a Mercurio, spingerà presumibilmente le prime due decadi dei nati Gemelli a concedersi qualche acquisto per rinnovare il proprio abbigliamento.

5° posto Bilancia: briosi.

L'arma in più del fine settimana nativo potrebbe essere il frizzante tono umorale che metteranno in campo, specialmente quando la compagnia sarà azzeccata e ciò sarà possibile grazie al conciliante transito dei Luminari.

6° posto Capricorno: revisioni lavorative. Nel luogo di lavoro i nati Capricorno avranno buone chance di accorgersi, durante queste 48 ore, che il loro approccio relazionale andrà modificato quanto prima, divenendo più flessibile e meno puntiglioso.

Ancorarsi alle loro posizioni, come fatto per l'intero 2020, non sarà più concesso dal parterre planetario in questo nuovo anno, sebbene in questo momento saranno ancora preservati dal duetto Marte-Urano di Terra.

7° posto Leone: pensierosi. Sebbene la settimana abbia lasciato degli strascichi non indifferenti, da questo weekend i nati Leone potrebbero iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel.

Prima di uscire dal cerchio delle osticità astrali, però, sarà bene soffermarsi a pensare ai pro e contro delle loro ultime azioni, in modo da scongiurare eventuali errori nel prossimo futuro.

8° posto Sagittario: attriti amorosi. Il Luminare diurno in opposizione assieme al binomio Marte-Venere farà, c'è da scommetterci, emergere qualche malcontento in coppia, che porterà inevitabilmente a qualche acceso scambio di vedute con la dolce metà.

9° posto Scorpione: cocciuti. Alla stregua di un mulo, il segno dello Scorpione potrebbe perseguire i propri ideali senza ascoltare i pareri o i consigli delle persone care che, invece, gli intimeranno di cambiare strada per cogliere maggiori soddisfazioni.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: confusi. Riuscire a tenere alta la concentrazione in casa Ariete si rivelerà un'ardua impresa, tanto che sarebbe meglio prendersi un giorno di ferie dal lavoro onde evitare controproducenti gaffe.

11° posto Cancro: amore flop. Qualcosa parrà non quadrare sul fronte amoroso dei nati Cancro, i quali non faranno mistero del loro disappunto, esternandolo senza troppi patemi d'animo. Lavoro in secondo piano.

12° posto Pesci: lavoro flop. Quarantotto ore dove servirà lavorare il doppio per ottenere la metà e i nati Pesci, fiutando la fregatura astrale, potrebbero preferire rinviare alcune mansioni e delegarne altre, suscitando una certa irritazione da parte dei colleghi