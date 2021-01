L'oroscopo di martedì 12 gennaio prevede una certa euforia per i nativi sotto il segno del Capricorno, che non solo potranno contare su Venere e sul Sole, e fino a mercoledì, anche sulla Luna in congiunzione, mentre per Gemelli sarà una giornata piuttosto intrigante in amore. I nativi Leone farebbero meglio a non strafare, sia in amore che sul posto di lavoro, mentre Pesci avrà spesso un buon motivo per sorridere insieme alla propria anima gemella. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 12 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 12 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in crisi per il momento secondo l'oroscopo.

Potreste essere un po’ insofferenti nei confronti del partner e sarà necessario non forzare la cosa e lasciare il giusto spazio alla vostra anima gemella per il momento. Se siete single deciderete di scommettere su voi stessi, senza pensare troppo all'amore. Molto buono invece il settore professionale, grazie alla presenza positiva di Giove, Saturno e Mercurio. Discreta invece la salute. Voto - 6,5

Toro: vi sentirete pieni di energie e particolarmente emozionati secondo l'oroscopo di martedì 12 gennaio. Marte favorevole vi tiene in forze e Venere e la Luna in trigono dal segno del Capricorno vi mettono entusiasmo, soprattutto in amore, permettendovi di trascorrere una giornata tutto sommato tranquilla, ma molto emozionante. Se siete single sarete ben sintonizzati sulla stessa frequenza della persona che amate, e questa sarà un'ottima cosa.

Per quanto riguarda il lavoro invece la fortuna non sarà dalla vostra parte, e con questo cielo dovrete davvero dimostrare di essere adatti al ruolo che coprite. Voto - 8-

Gemelli: piano piano state riprendendo in mano la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Certo, anche se Venere non è più opposta non ci sono pianeti dalla vostra parte, ma per voi sarà già una vittoria poter contare in qualunque momento sulla vostra anima gemella e su una relazione più intrigante.

Se siete single mettete in evidenza le vostre qualità, trovando interessi in comune con le persone che incontrerete. Nel lavoro ci sarà tanto da fare, ma con questo cielo saprete come gestire tutti questi impegni. Un po’ d'attenzione invece sulla salute e le energie, che potrebbero non essere sufficienti per ricoprire la giornata. Voto - 8+

Cancro: Luna e Venere in opposizione che potrebbero creare qualche problema per voi nativi del segno.

Portate pazienza per il momento, perché le crisi d'amore esistono per essere risolte, e per uscirne più forti di prima. Se siete single le vostre emozioni potrebbero essere in contrasto, tant'è che se per una volta vi prendete cura di voi stessi non sarebbe male. Nel lavoro potreste non essere così ottimisti, ma nonostante ciò, cercherete di impegnarvi per arrivare a fine giornata con buoni risultati. Voto - 6+

Leone: pochissimi astri positivi, troppi astri contrari rispetto al vostro segno zodiacale. L'oroscopo della giornata di martedì 12 gennaio si rivelerà veramente difficile sotto ogni ambito, a partire da quello professionale, e prendere una posizione non sarà affatto facile. Solamente sufficiente la sfera sentimentale. Va bene che la vostra relazione è stabile al momento, ma potrebbe mancare quel mordente che fa esplodere la passione tra voi, insieme a quella comprensione che vi aiuta a trovare una soluzione ai vostri problemi.

Se siete single meglio evitare incontri sentimentali al momento, e pensate a cosa fare per migliorare la vostra vita. Voto - 5

Vergine: prima parte della settimana che si rivelerà ottimale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Voi single ricordatevi del vostro valore e delle vostre qualità, mettetele in risalto e probabilmente potreste riuscire a stupire la persona che vi piace. Se avete una relazione stabile la Luna e Venere in trigono dal segno del Capricorno vi metteranno a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare, anche a livello economico. Voto - 8,5

Bilancia: l'oroscopo di martedì annuncia qualche compromesso da accettare soprattutto dal punto di vista sentimentale, causa Luna e Venere in quadratura.

In amore dunque potrebbe esserci qualche rallentamento e non sarà affatto facile assecondare le richieste del partner. Se siete single non sarà un grande momento per provare a buttarsi in una storia d'amore. Molto bene invece il settore professionale. Potrebbe essere la giornata adatta per dare spazio a nuovi progetti. Voto - 7-

Scorpione: questa giornata potrebbe rivelarsi sorprendente per voi nativi del segno, non solo dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere infatti vi sostengono e potrebbero regalarvi qualche emozione in più, sia che siate impegnati oppure che siate alla ricerca dell'anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere qualche possibilità in questa giornata, ma non sarà affatto facile, considerato che ci sono troppi astri negativi.

Voto - 7+

Sagittario: sfera sentimentale che rimarrà discreta, perché non avrete astri negativi, ma neanche favorevoli. La vostra relazione di coppia dunque sarà stabile. Il rapporto con il partner sarà soddisfacente, vi sentirete legati alla persona che amate e con un po’ d'impegno non ci saranno brutti momenti. Se siete single potreste pazientare un po’, ma l'amore arriverà anche per voi. Settore professionale discreto, merito di un buon cielo dalla vostra parte. Voto - 8-

Capricorno: euforia, amore, romanticismo e passione a estremi livelli in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in congiunzione porteranno l'intesa di coppia su livelli altissimi, come se fosse la prima volta che avete visto il partner, con quel colpo di fulmine che sicuramente non avete dimenticato.

Se siete single la vostra sensibilità saprà indicarvi la persona più adatta a voi. Nel lavoro forse dovrete faticare un po’ per raggiungere l'obiettivo, magari a causa di qualche ostacolo, ma sicuramente ce la farete. Voto - 9

Acquario: gli ultimi sviluppi in ambito lavorativo saranno davvero interessanti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì 12 gennaio. Con Giove e Saturno dalla vostra parte non potrete chiedere di meglio, grazie anche a quell'entusiasmo che vi spinge ad arrivare al lavoro con tanta voglia di fare. Bene anche la sfera sentimentale. Non sarà una relazione super affiatata, ma vi basterà sapere di poter contare sul partner. Se siete single tranquilli, arriveranno incontri molto fortunati. Voto - 8,5

Pesci: sfera sentimentale in netta ripresa nell'ultimo periodo secondo l'oroscopo.

Troverete spesso un motivo per sorridere insieme al partner e cercare di affrontare i problemi e andare avanti insieme, come una squadra. Se siete single i legami affettivi e sociali saranno molto buoni. Nel lavoro avrete in mente progetti concreti, molto validi, da sviluppare nel corso del tempo, anche grazie a buone energie in arrivo da Marte in Toro. Voto - 7,5