L'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 gennaio prevede l'arrivo di tanta fortuna per i nativi sotto il segno della Vergine, che potranno contare sulla protezione di Venere in trigono dal segno del Capricorno, mentre per Pesci questa sarà una settimana di rinascita, che permetterà di riprendere al meglio la propria relazione di coppia. Periodo difficile invece per i nativi Ariete, complice un cielo non proprio favorevole e un umore piuttosto basso, mentre Gemelli riuscirà ad avere una marcia in più in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la settimana, dall'11 al 17 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: settimana piuttosto sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Già da lunedì inizierete a notare qualcosa che non funzionerà al meglio dal punto di vista sentimentale, a causa di Venere e della Luna in quadratura dal segno del Capricorno. Tra mercoledì e giovedì ci sarà un lieve miglioramento, ma per riuscire a risollevarvi dovrete fare qualcosa di concreto. Se siete single sarete piuttosto intransigenti con i sentimenti, ma non sarà sicuramente questo il giusto atteggiamento. Discreto il settore professionale, merito della posizione favorevole di Giove e Mercurio. Un po’ meno la salute, solamente sufficiente. Voto - 6,5

Toro: previsioni oroscopo della settimana positive per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buona posizione vi metteranno a vostro agio con il partner, e sarete in grado di vivere momenti fantastici insieme alla vostra anima gemella.

Attenzione però tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà sfavorevole. Se siete single ci sarà maggior voglia di agire, cercando di far funzionare il rapporto tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il settore professionale invece non riuscirete sempre ad ottenere guadagni dalle vostre mansioni, colpa un po’ anche di questo cielo. Bene invece la salute.

Voto - 8-

Gemelli: sarete più inclini a prestare maggiore attenzione alla vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo. Il vostro rapporto ultimamente non è stato dei migliori, ma sapete benissimo che la colpa è anche un po’ vostra, ma adesso avrete la possibilità di rimediare. Sfruttate la posizione della Luna mercoledì e giovedì per far felice il partner.

Se siete single probabilmente non ci saranno grandi novità, ma potrebbe essere il momento per prendersi cura di sé stessi. Nel lavoro sarete piuttosto convincenti per il vostro capo, merito di un cielo davvero favorevole che vi darà una marcia in più. Voto - 7,5

Cancro: attendete la seconda parte della settimana per sentirvi un po’ più in sintonia dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo infatti, la Luna opposta assieme a Venere difficilmente vi permetteranno di raggiungere una buona intesa di coppia. Meglio nel weekend, quando la Luna arriverà in una posizione più adatta per darvi una mano. Se siete single e state vivendo un periodo importante, dovrete tenere gli occhi bene aperti. Ambito lavorativo nella media, così come la salute.

Meglio però non prendere decisioni importanti al momento. Se potete, ascoltate il parere di una persona più esperta. Voto - 6,5

Leone: una settimana difficile da vivere per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Stanno arrivando tanti pianeti in posizione negativa che vi metteranno sotto stress. In amore la vostra relazione sarà poco attiva. Non mancherà il dialogo fortunatamente ma dovrete comunque fare attenzione. Se siete single questo sarà un periodo di transizione verso una vita sentimentale più soddisfacente. Ma per il momento dovrete portare pazienza. Settore professionale davvero complicato al momento. Non ci sono i risultati che desiderate, e la cosa sarà frustante, con effetti negativi anche in fatto di salute, complice Marte in quadratura.

Voto - 5

Vergine: previsioni astrali della settimana splendide per voi nativi del segno. Questo cielo prevede la Luna e Venere in ottimo aspetto, e dal punto di vista sentimentale godrete di tanta fortuna e tanto romanticismo insieme al partner. Settimana adatta inoltre a prendere decisioni importanti, attenzione solo nel weekend, in quanto la Luna opposta potrebbe scombussolarvi un po’. Se siete single questo potrebbe essere un nuovo inizio per voi. Nel lavoro andrete abbastanza bene. Certo, non ci saranno momenti indimenticabili con risultati straordinari, ma buone prestazioni saranno più che soddisfacenti al momento, merito di Marte che vi fornirà tutte le energie necessarie. Voto - 8+

Bilancia: periodo che vi permetterà di rifarvi dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo.

La posizione favorevole di Giove e di Saturno vi aiuteranno a portare buoni risultati, e di riprendervi alla grande, soprattutto se venite da un periodo un po’ incerto da questo punto di vista. In amore invece non ci saranno grandi soddisfazioni al momento a causa di Venere e della Luna negativi. Meglio tra mercoledì e giovedì, ma in ogni caso sarà necessario intervenire. Se siete single potreste comunque imbattervi in incontri inaspettati. Voto - 7

Scorpione: con Venere in sestile dal segno del Capricorno, e la Luna spesso in posizione favorevole, la prossima settimana si rivelerà soddisfacente in fatto di sentimenti, con momenti di amore tra voi e il partner, o qualche piccola soddisfazione qualora siate single. Meno soddisfacente il periodo dal punto di vista professionale.

Giove e Saturno negativi creeranno situazioni stressanti da gestire, e neanche le energie saranno così soddisfacenti, a causa di Marte opposto. Sarà necessario prendersi qualche momento per riflettere. Voto - 7-

Sagittario: previsioni zodiacali della prossima settimana discrete per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale non ci saranno grandi problemi, anche perché secondo l'oroscopo non ci saranno astri sfavorevoli. Magari nel weekend potreste rallentare un po’ ma sarà solo una situazione passeggera. Per i single potrebbero arrivare delle buone notizie. Bene il settore professionale, dove sarete pronti a dare il via a nuovi progetti lavorativi da portare avanti con il vostro solito entusiasmo. Voto - 7,5

Capricorno: durante la prossima settimana l'amore vi sorriderà secondo l'oroscopo.

Venere in congiunzione e la Luna spesso in posizione favorevole completano un quadro veramente promettente in fatto di sentimenti, utile soprattutto per i single per riuscire a trovare la persona giusta. Se avete una relazione è tempo di chiarimenti, di tornare sulla retta via e godere di una relazione semplicemente stupenda. Nel lavoro Marte vi assiste, dunque le energie non mancheranno, e generalmente sarete molto concentrati sui vostri obiettivi professionali. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo settimanale più che soddisfacente per voi nativi del segno. In questo periodo avrete il supporto della Luna, perfetto per una relazione quantomeno stabile, con un po’ di romanticismo tra voi e il partner che male non fa. Se siete single l'oroscopo prevede incontri casuali, ma piuttosto importanti per voi, quasi come un fulmine a ciel sereno.

Molto bene il settore professionale, dove sarete in grado di gestire al meglio le vostre mansioni, sia singole che di gruppo, merito anche di una buona dose di energie da spendere. Voto - 8+

Pesci: sarà un periodo di riscatto, di rinascita per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Ora che Venere si trova in una posizione decisamente più felice, avrete modo di far risplendere la vostra relazione sentimentale, cercando di dissipare ogni malinteso o litigio avuto nel precedente periodo. Per quanto riguarda i single saranno giornate molto buone per provare a fare conquiste, soprattutto nel fine settimana, quando ci sarà una bella Luna in congiunzione. Infine nel lavoro potreste sentire la necessità di ampliare i vostri orizzonti, ma forse sarebbe più opportuno ridimensionare un po’ le cose e procedere un passo alla volta.

Voto - 8-