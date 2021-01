Questo ultimo fine settimana di gennaio si presenta come particolarmente interessante per la Vergine, che può dedicarsi con maggior attenzione alla cura del partner, concedendosi qualche momento di intimità e romanticismo. Al contrario vecchie problematiche potrebbero agitare i Pesci. Anche per Leone e Bilancia il mese non si conclude al massimo, le stelle lasciano presagire dei momenti di agitazione e nervosismo. Gemelli insoddisfatti, Cancro in recupero. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 30 e 31 gennaio per tutti i segni

Ariete: queste giornate conclusive di gennaio potrebbero rivelarsi impegnative per il segno. In ambito lavorativo potrebbero esserci degli affari da portare a termine o dei progetti da iniziare. Amore passionale.

Toro: le stelle lasciano presagire un weekend rilassante è positivo per il segno. Bene l’amore e i rapporti con gli altri. Dal punto di vista fisico c'è bisogno di qualche accorgimento. Concedetevi delle lunghe passeggiate all’aria aperta o del tempo per praticare attività fisica.

Gemelli: l’oroscopo di sabato 30 e domenica 31 gennaio lascia presagire due giornate sottotono per il segno. C’è aria di insoddisfazione e potrebbe essere legata alla sfera lavorativa. Meglio cercare qualche distrazione per la mente e mettere a punto nuove strategie.

Cancro: con l’avvicinarsi del mese di febbraio inizia per il momento di recupero e positività. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare delle novità, qualcuno potrebbe stringere delle collaborazioni interessanti o avviare un progetto da tempo sperato. Bene l’amore.

Leone: non c’è riposo per il segno, che trascorrerà il fine settimana a occuparsi di questioni pratiche, legate probabilmente all’aspetto finanziario o immobiliare.

Dunque non è da escludere che qualcuno possa vivere dei momenti di tensione e nervosismo, che a lungo andare potrebbero trasformarsi in fastidi psicosomatici.

Vergine: l'oroscopo del weekend lascia presagire una giornata di sabato ancora incentrata sulla sfera lavorativa, ma assicura una domenica ricca di passione e romanticismo. È il momento di dedicarsi un po’ alla cura delle persone amate e del partner, organizzando magari una cenetta per due o un pomeriggio romantico.

Bene il fisico.

Bilancia: questo fine settimana è dedicato all’introspezione e alla riflessione per il segno, che si prende una pausa dagli impegni e dalle questioni professionali e si concentra soltanto su di se e sui propri bisogni. In amore potrebbero esserci dei ripensamenti, valutate con attenzione ogni opzione prima di prendere qualsiasi decisione.

Scorpione: le ultime giornate del mese potrebbero essere stata abbastanza faticose per quanto riguarda la sfera lavorativa, dunque il consiglio degli astri per questa giornata è quello di cercare delle alleanze. Le vostre forze da sole potrebbero non bastare, dunque meglio cercare la solidarietà di un collega o amico. Bene l’amore.

Sagittario: all’interno della sfera pratica potrebbero nascere delle rivalità, ma la vostra diplomazia vi aiuta a trovare una soluzione che vada bene per tutti e che venga subito accolta.

Domenica 31 gennaio l’amore diventa il grande protagonista e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: secondo l'oroscopo le prossime 48 ore potrebbero portare grandi novità al segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante, anche da un’altra città o dall’estero. È un ottimo momento per la sfera finanziaria. In amore potreste invece risultare un po’ distratti.

Acquario: l’oroscopo di sabato 30 e domenica 31 gennaio lascia presagire due giornate di serenità e chiarimenti per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa potrebbe aver bisogno di mettere qualche puntino sulle “i”. Ottima la forma fisica. Alti e bassi in amore.

Pesci: le previsioni astrologiche del weekend lasciano presagire due giornate di alti e bassi per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e familiare potrebbe incontrare qualche problematica.

Le polemiche potrebbero nascere all’interno dei rapporti tra genitori e figli o con i fratelli, oppure con un ex coniuge, tornato a bussare alla vostra porta per riportare alla luce vecchie problematiche.