L'oroscopo di giovedì 14 gennaio prevede la Luna entrare nel segno dell'Acquario, che sarà più emotivo con il partner, nonché di buon umore, mentre per il Toro lavorare con gli altri potrebbe rivelarsi utile, anche se questo cielo non è dei migliori. Salute sottotono per il Leone, che come se non bastasse avrà anche la Luna in opposizione, così come lo Scorpione, che però avrà tante emozioni da condividere, soprattutto con il partner. Vediamo nel dettaglio l'Oroscopo di giovedì 14 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni giovedì 14 gennaio segno per segno

Ariete: recupererete un po’ di terreno in ambito sentimentale in questa giornata.

La Luna in sestile dal segno dell'Acquario migliorerà un po’ l'umore, e sarete più aperti con il partner, segno che forse questo è il momento di superare questa crisi. Se foste single preferirete tenere le distanze, ma sapete benissimo che non vi piace stare da soli. Settore professionale positivo in questa giornata, merito di alcune idee che vi piacerebbe svolgere al più presto. Poche energie invece da spendere, ma non per questo vi arrenderete. Voto - 7+

Toro: tanta voglia di fare in questa giornata, con Marte che si trova in congiunzione. Ciò nonostante la Luna in quadratura potrebbe mettersi in mezzo, soprattutto in amore. Meglio evitare conflitti o malintesi dunque. Se foste single vi sentirete più attaccati alle questioni importanti, a quei sentimenti che vale davvero la pena di vivere.

Nel lavoro sarete messi a dura prova, soprattutto nelle mansioni di gruppo, ma nonostante ciò, questa potrebbe essere una giornata molto proficua. Voto - 7+

Gemelli: sfera sentimentale che migliora in questa giornata secondo l'oroscopo del 14 gennaio. La Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi mette a vostro agio con il partner, e con una mentalità più aperta, potreste farvi convincere dal partner a fare qualcosa di interessante.

Per quanto riguarda i single avrete modo di imparare tanto da alcune esperienze. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno ostacoli che possano fermarvi al momento. Voto - 8,5

Cancro: chiarire il vostro rapporto con il partner sarà molto importante al momento per voi nativi del segno. Questo cielo non aiuta, ed è vero, ma anche potreste impegnarvi di più per raggiungere i vostri obiettivi.

Se foste single Venere in opposizione potrebbe farvi sentire inadeguati, dunque meglio non essere troppo estroversi. Nel lavoro vi state impegnando molto, grazie anche ad una buona dose di energie fornita da Marte, ma ancora le mansioni da svolgere sono tante. Voto - 7-

Leone: se Giove, Saturno, Mercurio e Marte non bastavano per mettervi in crisi, nelle prossime due giornate ci sarà anche la Luna a remarvi contro. Per quanto riguarda il lavoro dunque, quasi quasi potrebbe essere una buona idea non presentarsi, ciò nonostante dovrete cercare comunque di dare il meglio di voi. Discreta la sfera sentimentale in questa giornata. Potreste sentirvi incompresi dal partner, oppure se foste single con poca voglia di stare a contatto con le persone. Salute insufficiente, causa stanchezza e nervosismo.

Voto - 5-

Vergine: previsioni zodiacali del 14 gennaio positive per voi nativi del segno. In amore voi single sarete più inclini a parlare di sentimenti, con la persona che vi piace o con qualcuno che potrebbe darvi una mano a fare conquiste. Se avete una relazione stabile ci sarà tanto da dire e da ascoltare insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se foste nati nella prima decade. Ottima la salute, con tante energie sempre a vostra disposizione, e nel lavoro la creatività non mancherà, nemmeno nei momenti dove la situazione sarà piuttosto ingarbugliata. Voto - 8,5

Bilancia: previsioni astrali di giovedì buone dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono dal segno dell'Acquario porterà qualche convinzione in più tra voi e il partner, e potreste approfittarne per mettere alcune questioni in chiaro.

Per quanto riguarda i single le connessioni romantiche si faranno un po’ più forti. Nel lavoro maturano i vostri progetti, e la fortuna sarà dalla vostra parte. Discreta anche la salute, anche se di tanto in tanto una piccola pausa sarà consigliata. Voto - 7,5

Scorpione: cielo poco convincente in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna entrerà in quadratura e i sentimenti saranno sottotono. Magari potrebbe esserci qualche discussione con il partner che non avete gradito, in ogni caso però, se si tratta di questioni da poco, potreste anche sorvolare. Se foste single la vostra agitazione e il vostro malumore potrebbe riversarsi su qualcuno, dunque meglio mantenere la calma. Sottotono anche la salute, e in ambito lavorativo vi sentirete soffocare, andare in affanno con tutti i progetti che dovrete completare.

Voto - 6

Sagittario: sarà una giornata molto equilibrata per voi nativi del segno. In amore ci sarà la Luna a darvi una mano con la vostra relazione di coppia, soprattutto se foste nati nella prima decade. Se foste single avrete parole dolci da condividere con chiunque. Molto buona anche la salute, che in ambito lavorativo si rivelerà indispensabile soprattutto in quei lavori più intensi. Voto - 8-

Capricorno: anche se la Luna lascerà il vostro cielo, l'oroscopo del 14 gennaio sarà ancora molto valido dal punto di vista sentimentale. Voi single sarete fiduciosi e quando avrete una persona che la pensa come voi non potrete chiedere di meglio. Se avete una relazione stabile essere in sintonia con il partner vi permetterà di fare passi avanti nella vostra relazione.

Per quanto riguarda il lavoro la situazione è piuttosto stabile. Sarà più una giornata ordinaria, senza grandi novità, ma con le solite soddisfazioni. Molto buona invece la salute. Voto - 8

Acquario: vi sentirete determinati ad affrontare questioni importanti in questa giornata, in particolare in amore. La Luna vi sorriderà nelle prossime due giornate, e questo sarà il momento adatto per discutere di argomenti importanti insieme al partner. Se foste single potreste non essere voi il predatore in questa giornata. In ambito lavorativo riuscirete a gestire molto bene le vostre responsabilità. Ci terrete molto a dare una buona impressione di voi e delle vostre capacità, anche a costo di lavorare più del necessario. Voto - 8

Pesci: ora che Venere si trova in una posizione più adatta per i sentimenti, in amore avrete modo di dare sfogo ai vostri sentimenti.

Marte inoltre vi aiuterà a vedere il partner sotto una luce diversa, e non mancherà stabilità e serenità tra voi. Se foste single i sentimenti avranno un ruolo molto importante in questa giornata e non potrete farne a meno. In ambito lavorativo sarete piuttosto diligenti in questa giornata, ciò nonostante mettete in conto che questo cielo non è il più adatto per strafare. Impegnatevi dunque, ma seguendo un certo criterio. Voto - 8-