L'oroscopo del prossimo weekend dal 15 al 17 gennaio preannuncia l'arrivo di ondate di fortuna per la maggior parte dei segni zodiacali. L'amore prenderà il sopravvento e renderà luminose le giornate dei nati sotto all'influenza di segni zodiacali come Toro e Capricorno, mentre la fortuna investirà il segno della Vergine. Qualche nota di stress e di nervosismo, invece, potrebbe piombare all'interno della vita dello Scorpione, rendendo i giorni di questo fine settimana leggermente più spenti e tesi rispetto a quelli appena passati.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Cancro

Ariete - nonostante la nascita di alcuni battibecchi all'interno del nucleo familiare, il weekend che sta per sopraggiungere potrà essere trascorso in serenità andando d'accordo sia con il partner, con il quale si riscopre quella complicità che si credeva ormai perduta, sia con la propria famiglia. Sul lavoro potrebbero esserci notizie non proprio positive, ma nulla che possa in qualche modo rovinare il futuro dei nativi di questo segno zodiacale.

Toro - come già anticipato, l'Oroscopo di questo nuovo weekend del mese di gennaio preannuncia l'arrivo di giornate decisamente fortunate, soprattutto per quel che riguarda la sfera sentimentale. In amore, quindi, non ci potranno essere scuse di alcun genere per tirarsi indietro: chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa senza troppi problemi e dichiararsi alla persona desiderata senza giri di parole.

Gemelli - una settimana altalenante sta per giungere ormai alla sua fine, anticipando così l'ingresso di un weekend pieno di alti e bassi, ma decisamente in ripresa dai giorni precedenti. Riuscire a far conciliare lavoro ed impegni coniugali, od anche extraconiugali, non è così semplice come si immaginava e l'unica opzione consigliabile è quella di portare pazienza e sperare nell'arrivo di qualcosa di migliore.

Cancro - anche per i nati sotto al segno del Cancro potrebbe sopraggiungere qualche piccola nota di nervosismo causata da un innalzamento dei livelli di stress. Nulla di cui doversi preoccupare più di tanto, considerando il carattere forte di questo segno e la vicinanza delle persone care. Godersi il presente organizzando al meglio il proprio futuro non è mai un errore.

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - il periodo di crisi appena affrontato, sfortunatamente, non è ancora terminato e molti gli sforzi fatti potrebbero risultare inutili e portare anche uno scoraggiamento non indifferente. La vicinanza della famiglia, tuttavia, potrebbe aiutare ad alleggerire il carico di stress.

Vergine - delle giornate fortunate, secondo le previsioni dell'oroscopo, sono in rapido avvicinamento per i nati sotto al segno della Vergine. Nonostante la situazione, si riusciranno a perseguire i propri sogni e si potrà avvicinarsi sempre più alla realizzazione degli stessi. In ambito lavorativo ed in ambito sentimentale, almeno per questo periodo, non ci si potrà lamentare. Attenzione a non adagiarsi troppo sugli allori.

Bilancia - riuscire a fidarsi del partner, specialmente per le coppia appena formate, non è così semplice come si era immaginato.

In un periodo come questo, trovare la persona giusta non basta poiché è necessario anche trovare un punto di comune accordo per riuscire ad allontanare eventuale ripensamenti. Comprendere affondo i sentimenti del partner potrebbe essere un aiuto non da poco.

Scorpione - qualche nota di stress potrebbe nascere durante le prossime giornate. Riuscire a tenere a bada i propri istinti, specialmente il nervosismo accumulato durante l'intero periodo, non sarà semplice e potrebbe creare non pochi problemi all'interno della vita di coppia. Un partner comprensivo e realmente innamorato, anche con l'aiuto dei familiari e delle persone care, saprà portare serenità laddove questa viene a mancare.

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - la fortuna ha deciso di abbracciare anche il fine settimana del Sagittario facendogli dono di notizie positive e sorprese inaspettate.

Avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi prefissati non è più un'impresa e muovere i passi nella giusta direzione risulta divenire un movimento ormai naturale. Attenzione però a non cullarsi troppo, il futuro potrebbe non essere così roseo come questo weekend.

Capricorno - anche per il segno del Capricorno si prospetta un weekend a dir poco interessante. Con Venere a favore, secondo le previsioni dell'oroscopo, non si riscontreranno problemi di alcun genere all'interno della sfera sentimentale. Chi convive o è già sposato potrà tranquillamente godere dei frutti che l'amore è in grado di offrire, mentre chi si trova ancora nel vivo di una relazione potrebbe spingersi oltre e fare in modo di compiere il grande passo insieme.

Acquario - la dea bendata, secondo quanto previsto dall'oroscopo, si prodiga per infondere il proprio favore anche nei confronti dell'Acquario, rendendo le sue prossime giornate non poco fortunate.

Chi ha in mente di acquistare casa o di programmare un avvenimento importante potrà farlo proprio in questo periodo, facendo bene i conti in tasca.

Pesci - quei momenti di relax tanto ricercati potranno finalmente farsi strada tra i vari impegni e raggiungere i nativi dei Pesci senza troppe problematiche. La vicinanza del partner e dei propri cari è più forte che mai e aiuterà questo segno zodiacale a non sentirsi mai solo. Un oroscopo migliore di questo non lo si poteva di certo immaginare.