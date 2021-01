Un'altra settimana di gennaio, la seconda del mese, sta ormai per tramontare lasciando il posto a un nuovo periodo. L'oroscopo relativo alle giornate comprese tra lunedì 18 e domenica 24 gennaio, prevede l'arrivo di un'ondata di fortuna in grado di avvolgere molti tra i segni zodiacali. Osservando l'ambito sentimentale e relazionale, si nota che Pesci e Capricorno non si lasceranno di certo sfuggire le occasioni che si presenteranno lungo il loro cammino. Al contrario, i nati sotto al segno del Cancro si ritroveranno costretti a fare i conti con qualche nota di stress non prevista, mentre giungeranno notizie a dir poco ottimali per i nativi di Vergine.

Nonostante qualche battibecco iniziale all'interno della vita di coppia, quasi tutti i segni potranno godere dei frutti che la vita ha deciso di donare loro.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - secondo l'Oroscopo di questa nuova settimana di gennaio, i nati sotto al segno dell'Ariete potranno affrontare le prossime giornate con il sorriso sulle labbra, guardando al futuro con positività. In ambito sentimentale potrebbe nascere qualche piccolo battibecco col partner, ma grazie non solo alla propria autostima, ma anche e soprattutto alla sincerità dei sentimenti provati, si riuscirà a superare le varie difficoltà tranquillamente.

Toro - le prossime giornate saranno decisamente ottimali per il segno del Toro, al punto da permettergli di palesarsi agli altri come una vera e propria furia.

Niente e nessuno potrà fermare i nativi di questo segno zodiacale, specialmente se si stanno muovendo per avvicinarsi quanto più possibile alla realizzazione dei propri sogni. Le energie non mancheranno di certo e risulteranno essere un aiuto importante per raggiungere i propri obiettivi.

Gemelli - notizie positive ed attese giungeranno finalmente con il sorgere della nuova settimana, portando luminosità all'intero periodo.

L'oroscopo non sembra farsi portavoce di negatività ed in nessun modo si potrebbe rovinare l'armonia prevista per le prossime giornate. Circondarsi di persone fidate non potrà essere altro che una marcia in più nella vita.

Cancro - come già anticipato, coloro nati sotto al segno del Cancro potranno dover affrontare tensioni inaspettate che non lederanno in alcun modo la serenità raggiunta.

Riuscire ad affrontare determinate situazioni potrebbe richiedere un po' di impegno in più, ma grazie all'aiuto della propria famiglia si potrà affrontare qualsiasi cosa a testa alta e con la consapevolezza di poterne uscire facilmente vincitori.

Leone - note di stress sembrano ergersi all'orizzonte per il segno del Leone, accompagnando sia il nascere che il tramontare di questa nuova settimana del mese di gennaio. L'oroscopo, sfortunatamente, non si fa portatore di buone notizie per i nativi di questo segno zodiacale e consiglia di portare pazienza ed attendere l'arrivo di periodi migliori.

Vergine - l'amore è ormai nell'aria e ha iniziato ad addentrarsi nella vita di questo segno già da qualche settimana. Il 2021 sembra aver deciso di regalare qualcosa in più ai nati sotto al segno della Vergine, permettendo loro non solo di rallegrare le proprie giornate, ma anche di poter guardare al futuro con gioia e positività.

Oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - con la Luna in opposizione, la terza settimana di gennaio non può certamente iniziare nel migliore dei modi, con qualche nota di stanchezza che renderà difficoltoso raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati. Dalla giornata di mercoledì, invece, si potrà avvertire un cambiamento profondo in grado di portare serenità alle varie giornate, permettendo così di ritagliarsi qualche attimo di puro e meritato relax.

Scorpione - anche lo Scorpione rientra tra quei segni zodiacali maggiormente fortunati in amore. La cosiddetta "persona giusta" farà la sua comparsa per coloro che non hanno ancora avuto la fortuna di incontrarla, mentre un'ondata di gioie rinnovate farà capolino per quelle coppie già affermate.

La situazione attuale, fortunatamente, non porterà dolori né distrazioni negative di vario genere.

Sagittario - l'oroscopo non può che preannunciare l'arrivo di una carica di energia positiva non indifferente che permetterà a chiunque di affrontare qualsiasi avversità. Questa nuova ondata di energia renderà le prossima giornate decisamente fortunate e non troppo pesanti da superare. Sfruttare al meglio il periodo per organizzare il proprio futuro non è di certo una scelta sbagliata.

Capricorno - anche coloro nati sotto al segno del Capricorno, secondo le previsioni dell'oroscopo, potranno godere di un'ondata di fortuna che abbraccerà la sfera sentimentale e permetterà di instaurare rapporti di vera fiducia in grado di divenire saldi in poco tempo.

Chi convive già con il partner potrà avvertire qualche nota di positività, mentre chi non ha ancora avuto l'occasione di incontrare la persona giusta potrebbe imbattersi in essa proprio durante questa settimana.

Acquario - il nuovo anno è iniziato decisamente con i fiocchi per i nativi dell'Acquario. Questa nuova ondata di fortuna e di energie positive permetterà a questo segno zodiacale di godere al meglio dei frutti che il 2021 ha deciso di portare con sé. Attenzione, però, a non rilassarsi troppo: l'invidia e la gelosia sono sempre dietro l'angolo.

Pesci - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo periodo prevede giornate fortunate in ambito relazionale e in amore. I Pesci non potevano desiderare periodo più ottimale di questo per portare avanti una relazione nel migliore dei modi e decidere di spingersi anche oltre la semplice frequentazione.

Una storia già stabile, invece, potrebbe far nascere l'intento di passare il resto della propria vita sotto allo stesso tempo.