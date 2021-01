L'oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 febbraio prevede buone notizie per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che potranno contare adesso sulla posizione di Venere per recuperare in ambito sentimentale, così come i Gemelli avrà modo di godere di un’intesa di coppia migliore. Peggiorano le condizioni dei nativi del Leone, proprio a causa di questo cielo che tende ad annuvolarsi ulteriormente, mentre la Luna in Scorpione ammortizzerà momentaneamente alcuni problemi di coppia.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dall'1 al 7 febbraio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: arriveranno buone notizie per i nativi del segno nel prossimo periodo.

L'arrivo di Venere nel segno dell'Acquario vi permetterà di recuperare punti in amore, anche se inizialmente faticherete un po’ per colpa della Luna negativa. Se siete single ritroverete la voglia di amare. In ambito lavorativo la qualità che ci metterete nelle vostre mansioni sarà molto alta, e colleghi o clienti non potranno che apprezzare. Voto - 8+

Toro: inizierà per voi un periodo difficile secondo l'oroscopo. Venere infatti si sposterà in una posizione meno felice e per quanto riguarda i sentimenti potrebbe nascere qualche problema con il partner. Se siete single e proprio volete farvi avanti perché credete sia il momento giusto, dovrete farlo con molta convinzione. Nel lavoro se qualcosa non andrà per il verso giusto, non perdete la fiducia.

Voto - 6-

Gemelli: tranne nel weekend, quando potrebbe nascere qualche polemica di coppia, l'oroscopo della prossima settimana sarà ottimale in amore, con Venere che si troverà in trigono dal segno dell'Acquario che vi permetterà di godere di un’intesa migliore. Se siete single riuscirete a trovare qualcosa in comune con una persona in particolare. In ambito lavorativo continuate a dare il meglio di voi, e presto o tardi arriveranno delle soddisfazioni.

Voto - 8

Cancro: finalmente potrete ricominciare a prendere fiato secondo l'oroscopo. Venere infatti non sarà più opposta, e lentamente la vostra relazione di coppia sarà molto più morbida, molto più godibile. Sfruttate la Luna favorevole tra mercoledì e giovedì per esaltare il vostro rapporto. Se siete single avrete un'ottima vitalità, perfetta per passare giornate molto piacevoli con amici o nuove conoscenze.

Nel lavoro se saprete gestire con intelligenza i rapporti con i colleghi, i vostri progetti di gruppo andranno avanti molto bene. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale che purtroppo per voi tenderà a peggiorare. Tutti questi pianeti nel segno dell'Acquario renderanno quasi soffocante la vostra routine, parecchio difficile da gestire. In amore cercate di non mettere in discussione il vostro rapporto. Nel weekend potreste avere qualche piccola opportunità, anche voi cuori solitari, grazie alla Luna nel segno del Sagittario. Nel lavoro dedicatevi a quelle mansioni che potrete completare in autonomia. Voto - 5

Vergine: periodo che forse non sarà così entusiasmante come nelle precedenti settimane, ora che Venere cambierà segno. Ciò nonostante avrete ancora modo di godere di bei momenti insieme alla vostra anima gemella.

Attenzione solamente nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Per quanto riguarda i single troverete maggior serenità, dimostrando la vostra felicità in compagnia delle persone che amate. Nel lavoro avrete molta voglia di farvi valere, e di dimostrare tutte le vostre ambizioni. Voto - 7,5

Bilancia: settimana che inizierà sotto i migliori auspici per voi nativi del segno. La Luna infatti si troverà nel vostro cielo, mentre il pianeta Venere smetterà di essere negativo. In amore voi cuori solitari tornerete alla ribalta e potreste finalmente buttarvi in una nuova relazione. Se avete una relazione stabile dite addio a tutte quelle incomprensioni e litigi avuti in passato, perché presto la situazione migliorerà. Molto bene anche nel lavoro, grazie alla cura maniacale che ci metterete nelle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8,5

Scorpione: previsioni astrali della settimana non molto soddisfacenti per voi nativi del segno. Venere in quadratura dal segno dell'Acquario potrebbe mettere in crisi un rapporto, dunque meglio fare attenzione. Meglio le giornate di mercoledì e giovedì, con la Luna in congiunzione che renderà un po’ più dolce il vostro rapporto. Se siete single potrebbe non essere facile trovare il giusto equilibrio tra vita privata e sociale. Per quanto riguarda il lavoro puntate tutto su alcune mansioni in particolare, perché potrebbero darvi un po’ di fortuna. Voto - 6+

Sagittario: cielo che migliora per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Voi single vi sentirete particolarmente competitivi, pronti a fare conquiste e far fuori la concorrenza.

Se avete una relazione stabile godrete di tanta affettività, soprattutto se siete nati nella prima decade. Ottimo soprattutto il fine settimana, con la Luna che sarà in congiunzione. In ambito lavorativo le vostre mansioni procederanno abbastanza bene, seppur con alcuni alti e bassi. Voto - 8-

Capricorno: da questa settimana Venere lascerà il vostro cielo. Non sarà un vero e proprio dramma, considerato che la vostra relazione di coppia andrà ancora bene. Ciò nonostante fate un po’ d'attenzione in più, a partire già da lunedì e martedì, quando la Luna sarà negativa nei vostri confronti. Se siete single non è il caso di strafare se volete conquistare la persona che vi piace. Nel lavoro un pizzico d'intraprendenza in più non guasterebbe. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale magnifica per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Si aggiungerà infatti il pianeta Venere nel vostro cielo, questo significa per quanto riguarda i sentimenti sarete imbattibili. Lunedì e martedì inoltre ci sarà la Luna favorevole, dunque dateci dentro con i sentimenti, sia che siate impegnati oppure se siete alla ricerca dell'anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere una settimana impegnativa, ma voi ce la metterete tutta per raggiungere ottimi risultati. Voto - 9-

Pesci: periodo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo, eccetto le prime due giornate della settimana. La Luna infatti sarà in opposizione e in amore potreste risentirne un po’. Fortunatamente la situazione migliorerà già da mercoledì. Se siete single trovare l'amore non sarà la vostra priorità, ma nulla vieta che possa spuntare all'improvviso.

Nel lavoro svolgerete le vostre mansioni come di consueto, con l'impegno e la costanza di sempre. Voto - 7,5