Il mese di gennaio ha abbandonato la nave nel migliore dei modi, lasciando la propria carica di energie positive nelle mani di un febbraio che sembra iniziare con il piede giusto. L'oroscopo di questa prima settimana del nuovo mese, ovvero quella che va da lunedì 1 a domenica 7 febbraio, preannuncia l'arrivo di un periodo abbastanza fortunato per la maggior parte dei segni zodiacali, sia per quanto riguarda l'ambito relazionale che quello lavorativo. Chi è nato sotto al segno dell'Ariete potrà accogliere a braccia aperte l'arrivo di una notizia tanto inaspettata quanto positiva ed in grado di migliorare il futuro, così come il Toro dovrà prepararsi ad affrontare una settimana positiva ma con il sopraggiungere di qualche piccolo rallentamento.

Guardando alla sfera sentimentale, risulta quasi impossibile non poter osservare l'Acquario mentre si prepara a cogliere i frutti che il vero amore ha deciso di spargere lungo il suo cammino. La Bilancia, invece, ha deciso di offrire a tutti i suoi nativi una settimana carica di energia e di produttività in ogni suo campo, rendendo la vita di coppia decisamente migliore. L'importante, specialmente in questo periodo, è tenere bene a mente che in futuro si raccoglieranno i frutti di ciò che si è seminato durante questo periodo, quindi è meglio allontanare il male prima che sia troppo tardi.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete potrebbero ricevere, nell'arco della prima settimana di febbraio, una notizia positiva che attendevano da tempo e che riuscirà a rallegrare le prossime giornate con facilità.

Una carica di energie aiuterà a produrre maggiormente in ogni ambito, mentre la fortuna continuerà ad infondere la propria energia per aiutare a venire fuori dalle varie situazioni in maniera egregia.

Toro - gli astri per il Toro non sembrano essere nella posizione più proficua, con una Luna in opposizione che potrebbe portare con sé qualche rallentamento in ambito lavorativo e scolastico.

Non vi è nulla di cui preoccuparsi, in quanto l'intera settimana, a discapito delle apparenze, sarà tra quelle maggiormente fortunate di tutto il periodo in questione. Attenzione alle false amicizie, meglio estirparle prima che sia troppo tardi.

Gemelli - una settimana come quella che sta per arrivare, secondo l'oroscopo di questo periodo, non potrebbe essere migliore di così.

La fortuna non abbandonerà le giornate dei Gemelli neanche per un secondo, cogliendo l'occasione per accompagnare l'ingresso in scena di Venere e della sua positiva influenza in amore. Osservare al futuro in modo più cristallino e più produttivo potrebbe non essere una cattiva cosa.

Cancro - Venere ha deciso di voltarsi ed evitare di mostrare ancora le spalle ai nativi del Cancro che, per l'occasione, potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e godere dei frutti che il vero amore ha seminato lungo il cammino. Una nuova carica di energie permetterà di affrontare la nuova settimana senza troppe problematiche, offrendo anche la possibilità di contare su persone care e fidate che mostrano i propri sentimenti senza alcun freno, non chiedendo nulla in cambio.

Leone - mentre alcuni astri sembrano aver deciso di volgere il proprio favore verso molti tra i vari segni zodiacali, il Leone rientra tra quelli che dovranno prepararsi psicologicamente e fisicamente ad accogliere l'ingresso in scena di giornate pesanti e cariche di stress. Riuscire a liberarsi del peso di questi giorni non sembra essere cosa facile, proprio a causa di alcuni semi sbagliati piantati nel corso delle giornate precedenti. Chiedere scusa, spesso, non significa abbassare la testa, ma mostrarsi superiori ed in grado di affrontare i problemi che la vita pone lungo il cammino.

Vergine - una nuova carica di energia, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, coglierà di sorpresa i nativi della Vergine, fornendo loro l'input necessario per potere affrontare una settimana a testa alta e senza alcun problema.

Non è il momento di vivere di rimorsi, ma di rimboccarsi le maniche e risolvere le varie situazioni che portano, o che hanno portato, all'allontanamento di una o più persone nella propria vita. Allontanare le persone negative, ovviamente, non farà altro che portare maggiore sollievo nella vita.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per i nativi di questo segno zodiacale non sembrano esserci problematiche all'orizzonte. La settimana trascorrerà con una carica di energia non indifferente e riuscirà a rendere le varie giornate produttive e piene di gioia ed allegria. Forse questo potrebbe essere il momento migliore per programmare qualcosa con il proprio partner, se poi si vuole organizzare qualche uscita fra amici non dovrebbe esserci alcun ostacolo.

Scorpione - un oroscopo positivo come quello di questa prima settimana di febbraio non lo si troverà facilmente, soprattutto considerando la transizione di alcuni astri in grado di irradiare le giornate dello Scorpione in maniera positiva. L'intero periodo potrà essere affrontato con facilità, godendo dei frutti che la gioia e la felicità hanno deciso di donare a questo segno zodiacale nei vari ambiti della vita.

Sagittario - delle previsioni così ottimali non si vedevano da giorni. L'oroscopo preannuncia infatti l'arrivo di una settimana tanto positiva quanto fortunata in tutte le sue sfumature. In amore non si poteva sperare di incontrare un partner migliore, così come in ambito lavorativo si potrebbe cogliere l'occasione per chiedere un aumento o sperare nell'arrivo di una promozione.

Il tutto, ovviamente, senza staccare troppo i piedi dal suolo e senza viaggiare troppo di fantasia.

Capricorno - il momento migliore per programmare il futuro con il proprio partner sembra essere questo qui. I consigli dell'oroscopo permetteranno di vivere la propria vita nel migliore dei modi, osservando ad un futuro roseo e produttivo in ogni ambito. Entrare in sintonia con la propria anima gemella ed affrontare ogni singola problematica in sua compagnia potrebbe portare alla nascita di situazioni proficue per i giorni a venire.

Acquario - l'oroscopo di questa prima settimana di febbraio preannuncia una posizione astrale favorevole per i nativi dell'Acquario, specialmente se si osserva la cerchia relazionale e sentimentale. Il vero amore troverà la strada verso questo segno proprio in questo nuovo periodo, accompagnandolo per molto tempo.

Chi vive già la propria vita in compagnia della persona giusta potrà assaporare i dolci frutti che matureranno in questi giorni.

Pesci - se si ha in mente di affrontare una situazione particolare o di investire in un progetto qualsiasi è proprio il caso di cimentarsi senza rimuginarci troppo. Il riflettere costantemente, forse anche in maniera eccessiva, non farà altro che allontanare il raggiungimento degli obiettivi giorno dopo giorno. Secondo le anticipazioni dell'oroscopo, questa settimana potrebbe essere l'unica in grado di avvicinare i Pesci alla realizzazione dei propri sogni.