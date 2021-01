Nel weekend del 30 e 31 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna transitare nel domicilio della Vergine, mentre Plutone e Venere sosteranno sui gradi del Capricorno. Marte assieme a Urano permarranno in Toro, così come Giove, il Sole, Saturno e Mercurio proseguiranno il moto in Acquario. In ultimo, il nodo lunare continuerà la sosta in Gemelli mentre Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Vergine, meno conciliante per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Vergine: passionali. La scintilla dello slancio avrà buone chance di riaccendersi in questo weekend per i nati sotto il segno della Vergine, specialmente per quelli della seconda decade, galvanizzata dal trigono Luna-Marte in seconda dimora.

2° posto Leone: finanze top. Quando gennaio starà per apprestarsi a conclusione, ecco che i nati Leone potrebbero vedere un miglioramento economico nel loro bilancio, a patto che non si siano risparmiati in termini di fatiche fisiche e mentali nelle ultime quattro settimane.

3° posto Toro: premurosi. Il romanticismo sarà, con tutta probabilità, il tema ricorrente del fine settimana in casa Toro, coi nativi che risulteranno particolarmente premurosi e oltremodo attenti alle esigenze del partner.

I mezzani

4° posto Acquario: collaborazioni. Guardandosi attorno in queste 48 ore che chiudono il mese, i nati Acquario potrebbero scorgere delle nuove figure professionali su cui fare affidamento, ingaggiando delle collaborazioni di pregevole fattura che si riveleranno proficue a lungo raggio.

5° posto Bilancia: loquaci. La parlantina, solitamente spiccata nei nati Bilancia, parrà essere ancora più accentuata dal pomeriggio di sabato in poi, coi nativi che faranno un'ottima prima impressione qualora si apprestassero a fare delle nuove conoscenze.

6° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale del primo segno d'Aria risulterà, c'è da scommetterci, frizzante nel weekend, in particolar modo nella mattinata di sabato quando le amiche faranno a gara per stare in loro compagnia.

7° posto Scorpione: laconici. Sebbene la voglia di comunicare nel ménage amoroso non sarà presumibilmente ai massimi livelli, i nati Scorpione si faranno capire ugualmente con poche ma essenziali parole, che però lasceranno stranito l'amato bene.

8° posto Sagittario: fiacchi. La funesta accoppiata Marte-Urano nello statico Toro potrebbe ridurre al lumicino il bottino energetico di casa Sagittario, coi nativi che risulteranno fiacchi d un pizzico svogliati in queste due giornate festive.

9° posto Pesci: timorosi. L'opposizione Luna-Nettuno, che raggiungerà il culmine domenica, avrà buone possibilità di rendere timorosi i nati Pesci negli approcci sentimentali, facendo perdere loro lo smalto sensuale che li contraddistingue.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: provocatori. L'insoddisfazione derivante dalle confusionarie situazioni professionali del periodo potrebbe far sfogare la terza decade nativa nei confronti del partner, con continue provocazioni nel weekend. Le prime due decadi, invece, saranno maggiormente focalizzate sul fronte professionale, con discreti risultati al seguito.

11° posto Cancro: amore flop. Il clima nel nido domestico non sarà probabilmente dei migliori in casa Cancro, coi nativi che trascorreranno due giornate tra musi lunghi e accuse reciproche.

Fortunatamente dalla tarda serata di domenica la serenità sentimentale tornerà a bussare alla loro porta.

12° posto Capricorno: confusi. Il Sole, Mercurio e Nettuno, complici tra loro ma disarmonici ai nati Capricorno, tenderanno probabilmente a far confondere le idee, soprattutto nel settore professionale all'interno del quale i nati del decimo segno farebbero bene a misurare ogni singola parola proferita.