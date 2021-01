In arrivo un nuovo fine settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare venerdì 29 novembre e come le influenze astrali andranno a modificare il percorso della giornata a livello lavorativo, sentimentale e salutare.

Ariete: in questa giornata a livello lavorativo potrebbero esserci delle questioni da risolvere, non mancheranno dei dubbi. Per quel che riguarda il settore sentimentale sarà meglio non sottovalutare gli incontri, il cielo è buono per prendere delle decisioni.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata inizierà con qualche dubbio. Nel lavoro sarà meglio organizzare le entrate economiche.

Gemelli: in campo amoroso sono in arrivo delle buone notizie, anche se è possibile che vi sentiate un po' incerti. Nel lavoro con Giove e Saturno dalla vostra parte sarà possibile fare dei progetti importanti.

Cancro: nella giornata di venerdì 29 gennaio 2021, in campo amoroso potrebbero sorgere delle polemiche. Per quel che riguarda il settore lavorativo è possibile che siate impegnati a sistemare delle problematiche sorte negli ultimi tempi.

Leone: la luna è nel segno, buon momento per i sentimenti. È infatti un periodo di recupero, non mancheranno novità. Nel lavoro potreste ricevere delle proposte interessanti.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale le stelle sono favorevoli in amore, potrete quindi vivere delle belle emozioni, fare anche degli incontri.

In campo professionale possibili incertezze finanziarie.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: siate cauti in questa giornata, anche nel lavoro bisognerà fare attenzione ad alcuni gesti che deciderete di compiere. A livello sentimentale sarà meglio non pensare al passato.

Scorpione: la luna è contraria, in amore possibili polemiche con il partner.

Per quel che riguarda il lavoro è possibile che arrivi una proposta, avete voglia di fare cose nuove.

Sagittario: in serata è possibile che vi sentiate particolarmente stanchi, nel lavoro avete bisogno di recupero. Per quanto riguarda i sentimenti, con la luna favorevole quella di venerdì 29 gennaio sarà una giornata favorevole per i sentimenti.

Capricorno: in amore ci saranno delle situazioni complesse da gestire, vivrete emozioni contrastanti.

Nel lavoro sapete come superare eventuali difficoltà.

Acquario: a livello lavorativo è un buon momento per portare avanti delle trattative. In campo amoroso se ci sono delle problematiche, potrete farlo presente in questa giornata.

Pesci: momento di recupero a livello psicofisico. In campo lavorativo potrebbero esserci degli importanti cambiamenti. Con Venere favorevole, bene anche l'amore.