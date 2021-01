L'Oroscopo di domani 30 gennaio anticipa come andrà la giornata relativa alla partenza del weekend. A fare da metro di misura tra positività e negatività, soprattutto per quanto riguarda amore e sentimenti in generale, il transito della Luna in Vergine. Curiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine risulterà il favorito dalle stelle? In primo piano pertanto, sottolineato in maniera inequivocabile nelle previsioni zodiacali di sabato, i nati del segno della Vergine, segno indicato dall'Astrologia meritatamente al "top del giorno". Un fine settimana poco esaltante invece è messo in preventivo per Toro e Gemelli, considerati in questo frangente rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Previsioni zodiacali 30 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 30 gennaio al segno dell'Ariete predice che andrà abbastanza bene questa parte finale della settimana. In previsione un sabato senz'altro buono per quanto concerne sentimenti, affetti e amicizie. In amore, non fatevi pregare ma assecondate il vostro cuore; date spazio all'inventiva, sbizzarritevi nell'organizzare qualcosa di insolito per ravvivare la routine di coppia e godetevi la vita insieme a chi amate di più. Single, le stelle indicano che tutto trascorrerà in modo calmo e sereno. Se siete lontani da casa, potrebbe tuttavia capitare qualcosa di insolito, magari anche divertente con un sobbalzo di emozioni capaci di riempire il cuore di gioia. Nel lavoro, sarà possibile ottenere buoni risultati nelle solite attività.

Nel vostro cielo brillerà, seppur parzialmente, la Luna, capace di sostenervi negli affari, nelle contrattazioni e per chi è in cerca di occupazione.

Toro: ★★★. Le previsioni astrologiche di sabato annunciano una giornata abbastanza in salita, valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". In amore, se un programma della giornata dovesse essere rimandato oppure cancellato a causa di un imprevisto, non prendetevela ma cercate piuttosto di coglierne i risvolti positivi.

Non avrete problemi ad essere positivi, soprattutto concilianti con i vostri famigliari. Siate allora gentili e pronti ad esaudire le loro richieste, sicuri di trascorrere una giornata piacevole. Single, avrete certamente poche rassicurazioni e molti pensieri per questa giornata, non certo positiva. Fortunatamente verrà mitigata dall'appoggio spassionato di una vera amicizia.

In questo periodo potreste però andare incontro a qualche arrabbiatura, soprattutto perché ci vorrà veramente poco per farvi innervosire. Nel lavoro, si profila una giornata delicata. Dovrete essere pazienti, spiegare e rispiegare le cose per essere certi che i colleghi abbiano capiscano.

Gemelli: ★★. La giornata di sabato, purtroppo, sarà in generale abbastanza pesante da portare fino in fondo. Comunque, anche se non molti, certi momenti della giornata potrebbero restituire sprazzi di discreta positività. In amore, il vostro comportamento eventualmente sbagliato potrebbe allontanare il partner, sappiatelo. In alcuni casi mettete pure in conto delle tensioni con la vostra metà. Non irritatevi e ricordatevi che una critica costruttiva vale molto di più di un finto complimento.

Single, non tutti quelli che si dicono vostri amici lo sono realmente: aprite gli occhi e guardatevi intorno, forse state dando troppo alle persone sbagliate, senza essere ricambiati nel giusto modo. Nel lavoro, ci sono giorni in cui le cose sembrano non voler andare nel verso giusto. Questo ad esempio, potrebbe essere uno di quelli. Quindi, armatevi di pazienza e continuate a lavorare senza scoraggiarvi, perché quest'atmosfera pesante non durerà per sempre.

Oroscopo e stelle di sabato 30 gennaio

Cancro: ★★★★★. L'Astrologia preannuncia un inizio weekend positivo: probabili l'arrivo di buone notizie, alcune molto belle che da tempo (forse) stavate aspettando. L'amore intanto potrà essere guardato con un occhio di benevolenza da parte vostra. Rispetto ai giorni scorsi, migliorerà l'atmosfera tra di voi e chi amate: dolcezza e romanticismo abbatteranno ogni barriera, ogni incomunicabilità.

Il cielo si annuncia di un limpido azzurro, avrete così una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che vi pervade. Single, la complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare eventuali problemi: vi farà sentire protetti, incoraggiati, sostenuti. Nel lavoro, per voi ci saranno sicuramente delle buone possibilità di successo, se saprete gestire con intelligenza i rapporti con i colleghi. La Luna favorevole vi darà una mano, offrendo intuizioni preziose od opportunità favorevoli.

Leone: ★★★★★. Questo primo giorno di weekend si presume possa essere altamente proficuo in molti settori della vita. In amore, l’atmosfera che si respirerà tra voi e la vostra dolce metà sarà serena, adatta per favorire un dialogo aperto.

In alcuni casi la Luna diverrà vostra amica impegnandosi a trasformare la vostra giornata in un sogno romantico. Il rapporto di coppia procederà a gonfie vele, soprattutto quelli solidi, i quali potrebbero decollare verso una realizzazione particolarmente importante. Single, procederete con grinta, senza essere troppo severi, favorite piuttosto un atteggiamento elastico, meno duro. Riuscirete ad essere più concilianti e di cuore qualora si trattasse di dare un piccolo aiuto a qualcuno in difficoltà. Aiutate un po' di più il vostro corpo, senz'altro avrà bisogno di ritrovare la buona forma e l'equilibrio di sempre. Al lavoro avrete voglia di farvi valere, magari di soddisfare qualche ambizione. Sarete rapidi nel capire e nell'agire, darete il meglio di voi stessi in tutte le attività che richiedono abilità, riflessi pronti e colpo d'occhio!

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 30 gennaio, indica che partirà e si concluderà molto bene questa prima giornata di weekend. In regalo a molti del segno l'arrivo della Luna in Vergine, certamente pronta a regalare un giorno pieno di novità e grosse opportunità da sfruttare sia nei sentimenti che nelle attività professionali. In campo sentimentale pertanto, sarà uno splendido sabato, con la Luna a reggere il gioco, rendendovi padroni assoluti in ogni situazione. Nel rapporto di coppia nuovi dialoghi cementeranno l'intesa e anche la chimica farà la sua parte regalando momenti davvero magici. Single, per voi l'amore è sempre al centro dei pensieri: la Luna armonica invita a dimostrare agli altri i vostri veri sentimenti con gesti piccoli ma estremamente significativi.

Nel lavoro, siete dei lavoratori formidabili e non c'è nulla che possa preoccuparvi, di sicuro non la fatica o la complessità degli impegni. Motivati come siete, sarà quasi impossibile non realizzare un buon affare o una gratificante entrata di denaro.

