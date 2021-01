Nel weekend del 9 e 10 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, mentre Giove, Saturno e Mercurio stazioneranno nell'orbita dell'Acquario. Sole, Venere e Plutone permarranno in Capricorno, così come Nettuno proseguirà la sosta in Pesci. Infine Marte e Urano continueranno il moto in Toro, come il Nodo Lunare rimarrà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Due giornate in cui i nati Leone godranno a piene mani del transito lunare nel loro Elemento, foriero di probabili celeri avanzamenti nei loro progetti professionali in essere, in particolar modo per la seconda decade.

Amore in secondo piano.

2° posto Toro: amore top. La sesta dimora sarà illuminata dal trigono che la Bianca Signora ingaggerà col duetto Marte-Urano sui loro gradi e ciò potrebbe favorire la comunicazione nel ménage amoroso dei nati Toro. Sarà così più semplice appianare eventuali vecchi contrasti, per proseguire la relazione sentimentale più serenamente.

3° posto Acquario: passionali. La verve sotto le lenzuola avrà buone chance di riemergere in maniera prorompente in casa Acquario durante queste 48 ore, coi nativi che, oltre alla spinta passionale, saranno particolarmente attenti alle esigenze del partner.

I mezzani

4° posto Capricorno: focus sulla famiglia. Il focus del fine settimana nativo potrebbe essere incentrato sui rapporti relazionali all'interno del nucleo familiare, soprattutto di un genitore verso il figlio o viceversa.

Affrontare alcune tematiche, sinora ritenute tabù, sarà un bene per rendere più profondo il rapporto e, al contempo, dare dimostrazione di fiducia all'altra figura familiare.

5° posto Vergine: shopping. Dal pomeriggio di sabato il secondo segno di Terra avvertirà, con ogni probabilità, la voglia di concedersi una sessione di shopping, che andrà a soddisfare alcuni desideri voluttuari.

Sarà bene, in vista di possibili periodi di magra, evitare di cimentarsi in acquisti di tale genere.

6° posto Bilancia: spensierati. Due giornate all'insegna della spensieratezza quelle che potrebbero vivere i nati Bilancia questo weekend dove, grazie allo spostamento marziale e alla Luna nell'affine Sagittario, riusciranno a non lasciarsi condizionare dalle maldicenze di alcuni colleghi.

7° posto Scorpione: ostinati. Sebbene il parterre planetario di questo fine settimana non sia dei migliori nei confronti del loro segno, i nati Scorpione riusciranno presumibilmente a mettere in campo un'invidiabile determinazione nel settore professionale. Qualsiasi imprevisto, difatti, non scalfirà la loro voglia di raggiungere quanti più risultati fattibili a lavoro in queste 48 ore.

8° posto Cancro: nostalgici. Vedere una vecchia foto o un messaggio di qualche anno fa potrebbe riaccendere alcuni ricordi intrisi di malinconia nei pensieri dei nati sotto il segno del Cancro, in queste due giornate che chiudono la settimana.

9° posto Pesci: bizzosi. Dalla tarda sera di sabato, i nati Pesci potrebbero risultare un po' nervosi, in particolar modo nelle faccende di cuore, dove trovare un punto in comune col partner sarà un'ardua impresa.

Mattinata del 9 gennaio di probabili seccature professionali.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: umore flop. Gli influssi disarmonici dei Luminari giocheranno, con tutta probabilità, un ruolo chiave per quanto riguarderà il tono umorale di casa Gemelli, rendendo i nativi imbronciati nonché insoddisfatti del loro presente.

11° posto Sagittario: confusi. La quadratura Luna-Nettuno in quinta casa ci parlerà, c'è da scommetterci, di un weekend all'insegna della confusione per il terzo segno di Fuoco, specialmente nel ménage amoroso, dove bisognerà operare una scelta come intima il duetto Giove-Saturno.

12° posto Ariete: spossati. Il terzetto Sole-Plutone-Marte di Terra potrebbe rendere scarno il bottino energetico dei nati Ariete, facendo optare alcuni di loro a dedicarsi in questo weekend esclusivamente alle incombenze impellenti.