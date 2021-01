La prima settimana di questo mese, ovvero quella che va da lunedì 4 a domenica 10 gennaio 2021, viene accompagnata ed anticipata da un oroscopo a dir poco sensazionale per alcuni dei segni zodiacali. Se si vuole parlare di fortuna bisogna chiamare in causa proprio i Gemelli, uno tra i segni maggiormente fortunati di tutto l'intero periodo, seguito a ruota dai Pesci, la cui cerchia amorosa sembra subire un'interessante svolta positiva. Riguardo l'amore non si può di certo escludere coloro nati sotto al segno del Capricorno: un segno che nell'ambito delle relazioni sentimentali farà scintille. A tornare finalmente alla normalità, abbandonando lo stress ed il nervosismo accumulato durante la fine dell'anno precedente, c'è l'Ariete, pronto a godersi nei giusti modi ciò che la vita ha deciso di riservargli in questa prima settimana del 2021.

Un Oroscopo così favorevole, seppur atteso e sperato, non lo si poteva di certo immaginare.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete faranno finalmente rientro nella cosiddetta "normalità", riuscendo a lasciarsi alle spalle tutto ciò che di negativo il 2020 ha portato con sé. Il nervosismo e lo stress accumulati scemeranno piuttosto rapidamente facendo tornare il sorriso sulle labbra di questo segno zodiacale. La strada, in questo periodo, sarà tutta in discesa e donerà sollievo e relax più che meritati.

Toro - secondo l'oroscopo di questa prima settimana di gennaio, il nuovo anno inizia con una carica di energia non indifferente che permetterà al Toro di muoversi abbastanza fluidamente e rapidamente tra i vari impegni, eccellendo senza troppi problemi.

Sia in amore che in ambito lavorativo si potrà godere di un influsso positivo di fortuna, quindi meglio non perdere le giuste occasioni.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli rientra tra quelli maggiormente fortunati in questo periodo in cui la ricerca della luce accomuna molte persone. L'arrivo di una splendida notizia rallegrerà sicuramente le prossime giornate, donando a qualcuno un'opportunità irripetibile che sarebbe meglio non lasciar sfuggire.

Attenzione, però, a non strafare troppo: nonostante la fortuna a favore, le energie non risultano essere illimitate.

Cancro - l'oroscopo preannuncia una settimana, o comunque la maggior parte delle giornate in essa contenute, con Venere in opposizione. Questa posizione negativa dell'astro non fa altro che rendere leggermente turbolente le relazioni amorose, tenendo i single lontano dall'anima gemella ancora per un po', ma considerando la situazione attuale, forse temporeggiare ancora un po' ed attendere l'arrivo della persona giusta non è poi una cattiva idea.

Leone - chi aveva già in mente di fiondarsi per realizzare quanto prima i propri progetti dovrà, sfortunatamente, tirare un freno alla propria corsa e meditare accuratamente sul da farsi. Non tutte le notizie sono positive e non tutti i sogni potranno essere realizzati in questo momento. Prendersi qualche giorno per riflettere sulla propria esistenza e sul proprio futuro non è una cosa negativa da fare.

Vergine - l'amore è ormai nell'aria ed il segno della Vergine non può che godere della posizione favorevole di Venere, pronta ad elargire il proprio favore per permettere ai nativi di questo segno zodiacale di avvicinarsi a grandi passi alla propria anima gemella. Chi vive già all'interno di una relazione sentimentale stabile potrebbe addirittura provare ad organizzare il tutto per fare il grande passo e congiungersi finalmente con il proprio partner.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il momento tanto atteso e tanto desiderato è finalmente alle porte e non attende altro che un ingresso in scena trionfante da parte dei nativi della bilancia. L'oroscopo aveva già preannunciato, nei giorni scorsi, l'arrivo di un periodo positivo e proficuo per questo segno zodiacale e finalmente quel periodo si può considerare giunto. Attenzione a non esagerare: i sogni potranno essere realizzati, ma solo se si sfrutteranno in maniera adeguata le energie.

Scorpione - l'opposizione di Marte potrebbe portare qualche rallentamento in ambito lavorativo e la situazione già abbastanza precaria di per sé non potrà certo essere migliorata. Qualche cambiamento positivo potrebbe avvenire durante il fine settimana, ma bisognerà giocare al meglio le proprie carte durante l'intero periodo in questione.

Sagittario - l'inizio di questa prima settimana del nuovo anno non è tra i migliori e potrebbe spingere qualcuno a tirarsi indietro pur di non rovinare ulteriormente le proprie giornate. Lottare e stringere i denti fino all'arrivo del prossimo weekend potrebbe risultare più proficuo di quel che si può immaginare. Qualche piccola fortuna sta per ergersi all'orizzonte.

Capricorno - anche per il segno del Capricorno, secondo le previsioni dell'oroscopo, si sta per aprire una settimana all'insegna della fortuna e dell'amore. I sentimenti non potranno più essere tenuti nascosti e con grande sorpresa ci si potrebbe imbattere in una o più risposte positive. La persona amata potrebbe fare il primo passo con grande stupore, lasciando a bocca aperta i nativi di questo segno zodiacale.

Le coppie già sposate non potranno far altro che godersi la positività di questo periodo.

Acquario - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, nell'aria c'è "profumo" di cambiamento! Che si tratti della vita di coppia o esclusivamente della propria carriera lavorativa, se si ha in mente di prendere una decisione ci si dovrà muovere con rapidità. Il periodo migliore per apportare cambiamenti alla propria vita è ormai alle porte e farsi cogliere impreparati non è un'opzione favorevole.

Pesci - il segno dei Pesci si unisce alla cerchia dei segni zodiacali maggiormente fortunati in ambito relazionale. Riuscire a trovare la persona giusta non è semplice, ma in un periodo favorevole come questo non risulterà un'impresa titanica. Gli amanti, nuovi o vecchi che siano, avranno modo di mostrare al mondo i propri sentimenti e la forza del proprio amore, avvantaggiati da un oroscopo non poco favorevole.