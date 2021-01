La befana porta Marte in Toro. Un regalo molto apprezzato che aiuta il segno ha ritrovare la fiducia in se stesso, a mettersi in movimento e avvicinarsi ai propri obiettivi. Gli influssi del pianeta potrebbero destabilizzare la Bilancia, ma si tratta di un momento di passaggio. Recupera l'Ariete. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani, mercoledì 6 gennaio 2021, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di mercoledì 6 gennaio 2021 per tutti i segni

Ariete: giornata positiva per il segno che si libera finalmente dell'opposizione di Marte e si prepara a beneficiare al meglio del favore delle stelle.

La passione si riaccende all'interno dei rapporti con gli altri e spinge i single alla ricerca di nuove emozioni. Bene gli affari, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Toro: sono 24 ore di grande energia, vitalità e positività. Marte entra nel segno, dove resterà per lungo tempo. Da questa posizione offre una serie di grandi vantaggi, che riguardano tanto il lavoro, quanto l'amore. Cautela nelle spese.

Gemelli: l'ingresso di Marte in Toro è l'avvenimento che stavate aspettando. In ambito lavorativo è il momento ideale per uscire da una situazione scomoda e concentrarsi su nuovi progetti. La paura commettere uno sbaglio potrebbe offuscarvi la mente, ma una volta compiuto il grande passo, vi chiederete perché non aver rischiato prima.

Cancro: l'oroscopo di mercoledì 6 gennaio 2021 lascia presagire una giornata splendente. Marte in Toro occupa una posizione vantaggiosa per voi, favorendovi soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. In amore al contrario potreste apparire un po' distanti, cercate di evitare le discussioni.

Leone: inizia da questa giornata un momento sottotono per il segno, che dovrà scontrarsi con l'opposizione di Marte.

In ambito lavorativo e all'interno della sfera pratica sarà bene evitare le decisioni affrettate, limitare le spese e ridurre al minimo le polemiche. Cautela per il fisico.

Vergine: con Marte in posizione amica inizia per il segno un meraviglioso viaggio, fatto di successi, novità e opportunità. In famiglia tuttavia potrebbero continuare le discussioni, è il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e dire le cose come stanno.

Bilancia: l'oroscopo di mercoledì 6 gennaio lascia presagire 24 ore positive ma anche un po' confuse per il segno. Gli influssi di Marte sono forti e vantaggiosi, ma all'inizio potrebbero destabilizzarvi. Meglio prendersi dei momenti per se, riordinare le idee e trovare il prossimo punto di partenza.

Scorpione: Marte in Toro potrebbe agitare un po' le acque. Al pari di un mare in tempesta questa giornata trascorrerà tra agitazioni e malumori. Le stelle consigliano cautela sia in amore, che all'interno dell'ambito lavorativo.

Sagittario: Marte in Toro è foriero di grandi novità, alcune delle quali potrebbero giungere proprio durante questa giornata. In ambito lavorativo si aprono nuove prospettive, assicuratevi di avere tutte le carte in regola e partite per questa nuova avventura.

Capricorno: dopo un inizio settimana leggermente sottotono, il segno ricarica le energie e ritrova la voglia di fare. Sono 24 ore vantaggiose per la sfera lavorativa, ideale per avanzare delle proposte o presentare un nuovo progetto.

Acquario: l'oroscopo di mercoledì 6 gennaio lascia presagire una giornata sottotono a causa di Marte in posizione contraria. Qualcuno potrebbe accusare un calo di energie o risentire di alcuni malesseri, soprattutto alla schiena e alle articolazioni. Ok il lavoro. Possibili contrasti in famiglia.

Pesci: giornata di recupero per il segno che grazie a Marte in buona posizione ritrova l'ottimismo e la voglia di fare. Migliorano i rapporti con gli altri e l'amore. Alti e bassi in ambito lavorativo.