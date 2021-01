L'oroscopo di mercoledì 6 gennaio prevede rivelazioni in vista per i nativi sotto il segno del Leone, in particolare in ambito professionale, mentre la vita sentimentale dei Gemelli sarà pronta a decollare grazie alla Luna favorevole. Momenti d'incertezza arriveranno per i nativi Cancro, che avranno qualche difficoltà a gestire la propria relazione sentimentale, mentre Sagittario potrà contare su storie molto romantiche ancora per un po’. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 6 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 gennaio segno per segno

Ariete: nel giorno dell'Epifania la Luna si troverà in opposizione.

Dal punto di vista sentimentale non godrete di una relazione di coppia particolarmente affiatata. Venere favorevole ci metterà una pezza, ma non sperate in momenti di romanticismo disinteressato. Se siete single di solito ci mettete il cuore in quel che fate, ma quando le cose non vanno, meglio non essere così aperti. In ambito lavorativo fortunatamente la situazione sarà per voi favorevole e con Giove in sestile arriverà anche un pizzico di fortuna. In quanto a salute potreste avvertire un insolito nervosismo. Voto - 6+

Toro: giornata piuttosto impegnativa secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo Giove e Mercurio sono in contrasto tra loro e forse potreste inciampare in alcuni imprevisti, che dovrete essere in grado di gestire. In amore questo cielo non prevede astri positivi o negativi, dunque dipenderà dal vostro atteggiamento la vostra relazione di coppia.

Se siete single riuscirete a vedere il lato positivo anche di fronte a degli eventi fuori dall'ordinario. Salute altalenante. Voto - 7+

Gemelli: previsioni astrali del 6 gennaio positive per voi nativi del segno. La Luna in Bilancia sostiene le vostre iniziative romantiche, soprattutto in favore dei single, che saranno dei veri rubacuori nei confronti della loro potenziale anima gemella.

Se avete una relazione stabile cercherete di comunicare ed entrare in empatia con il partner, soprattutto i nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a trovare il giusto equilibrio e il prossimo periodo potrebbe rivelarsi particolarmente piacevole. Voto - 8-

Cancro: l'oroscopo di mercoledì annuncia qualche momento d'incertezza dal punto di vista sentimentale, colpa di questa Luna in quadratura piuttosto fastidiosa.

Cercate di trovare una spiegazione a ogni azione, vostra e del partner, senza essere precipitosi o impulsivi. I single tenderanno a prendersi più cura di sé stessi. Nel lavoro le mansioni da svolgere aumenteranno e voi sarete chiamati ad assumere un ruolo importante, dove non dovrete fallire. In quanto a salute sarete decisi in quel che fate, mettendoci tutte le energie che avete. Voto - 6,5

Leone: sfera sentimentale soddisfacente secondo l'oroscopo. Luna e Venere vi sostengono e la vostra relazione di coppia viaggerà lungo il binario giusto. Per quanto riguarda i single, avrete un certo fascino che mostra grande sicurezza. In ambito professionale non sarà ancora tempo di riposarsi. Questo periodo sarà davvero difficile e verrete messi alla prova per ogni vostra azione.

Ci saranno delle rivelazioni nel prossimo periodo, che dovrete valutare attentamente. In ogni caso dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare. Voto - 7,5

Vergine: una giornata senza infamia e senza lode secondo l'oroscopo. Questo cielo prevede, seppur ancora per qualche giorno, Venere dissonante nei vostri confronti e dal punto di vista sentimentale un po’ di cautela sarà necessaria. Per quanto riguarda i single, preferirete buttarvi in una relazione seria piuttosto che instabile, di conseguenza aspetterete tutto il tempo necessario. In ambito professionale vi presenterete a lavoro con tutte le buone intenzioni per ottenere buoni risultati. Salute un po’ altalenante, meglio fare attenzione quando vi sentirete stanchi. Voto - 7

Bilancia: questa Epifania si rivelerà davvero soddisfacente per voi nativi del segno.

La Luna in congiunzione e Venere in sestile dal segno del Sagittario renderanno la vostra relazione di coppia piena di fascino e di passione, non rinunciando anche a dei momenti di crescita o proposte interessanti. Se siete single sarete più aperti con le persone che vi stanno accanto. In ambito lavorativo avrete una forte determinazione grazie a Giove: arriverete a fine giornata con in mano risultati degni di nota. Voto - 9

Scorpione: giornata abbastanza tranquilla in amore secondo l'oroscopo del 6 gennaio. Non sarà un cielo così favorevole in amore, ma nemmeno il contrario. Fate ciò che più vi sentite di fare insieme al partner, ovviamente senza imporvi nulla. Se siete single stuzzicare nuove conoscenze potrebbe essere produttivo. In ambito lavorativo dedicare maggiore attenzione verso i progetti collettivi sarà utile.

Mercurio al momento è favorevole, dunque potreste ottenere buoni risultati. Voto - 7,5

Sagittario: cielo che nei prossimi giorni cambierà, ma per il momento godetevi queste giornate particolarmente romantiche. Con la Luna e Venere favorevoli non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, dunque godetevi le emozioni e i sentimenti che questa giornata vi darà. Se siete single non è ancora tardi per farsi avanti. In ambito lavorativo riprenderete con determinazione i vostri impegni, chiudendo o iniziando al meglio un ciclo. In quanto a salute non avrete di cui preoccuparvi con Marte favorevole. Voto - 8+

Capricorno: momento di certezza per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Mercurio in congiunzione vi rende più socievoli e affiatati con i colleghi e vi sentirete a vostro agio quando svolgerete le vostre mansioni.

In amore forse potrebbe mancarvi lo spunto per ottenere il meglio dalla vostra relazione di coppia, colpa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. In ogni caso, con un po’ d'impegno potreste anche trascorrere una buona giornata. I single saranno abbastanza indaffarati con la loro vita sociale. Voto - 7+

Acquario: un mercoledì pazzesco per voi nativi del segno. Con questo cielo, con la Luna favorevole dalla Bilancia e Giove in congiunzione non potrete che aspettarvi il meglio in ogni ambito. In amore avrete un grande sostegno da parte della vostra anima gemella. I single riusciranno a dimostrare i loro sentimenti in maniera chiara e romantica. In ambito lavorativo un buon team vi permetterà di costruire progetti grandiosi. Voto - 9

Pesci: oroscopo di mercoledì deludente per voi nativi del segno.

In amore non sarete soddisfatti della vostra relazione di coppia, ma non state nemmeno facendo qualcosa per cambiare. Forse sarebbe il momento d'iniziare a farlo. Se siete single le vostre emozioni potrebbero essere instabili. Nel lavoro se avete delle idee non tenetele per voi, ma cercate qualcuno adatto per poterle sviluppare. In quanto a salute, diciamo che potreste avvertire un'insolita pesantezza. Voto - 5