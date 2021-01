Questo penultimo weekend di gennaio si presagisce interessante per lo Scorpione, per il quale inizia un buon momento di recupero, ma anche per l'Acquario che può gestire con maggior serenità i rapporti con gli altri e la sfera sentimentale. La nascita di nuove rivalità, soprattutto nel lavoro, potrebbe momentaneamente destabilizzare la Vergine. Stanco il Leone. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 23 e 24 gennaio 2021, per tutti i segni

Ariete: quello che vi attende è un weekend fortunato, energico e positivo. È un ottimo momento per parlare di amore, per trovare un riavvicinamento o avviare una relazione. La vostra persuasività potrebbe aiutarvi nel lavoro.

Toro: la giornata di sabato 23 gennaio 2021 sarà da dedicare a sé stessi. È il momento di staccare un po’ la spina, è prendersi qualche distrazione. Ci si può dedicare ai propri hobby, ma anche alla pratica di attività sportive o di meditazione.

Gemelli: l’oroscopo del weekend lascia presagire quarantott’ore interessanti per il segno. Il vostro fascino risulta irresistibile. C'è serenità in amore e nei rapporti con gli altri. Ottima la forma fisica.

Cancro: potrebbero essere quarantott’ore sottotono per il segno, all’interno della sfera personale e soprattutto in amore potrebbero nascere dei contrasti, qualcuno potrebbe avere qualcosa da recriminarvi.

Siate cauti per il fisico. Ok il lavoro.

Leone: è un weekend di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Il lavoro crea qualche preoccupazione, potrebbe essere il momento giusto per staccare la spina, riordinare le idee e mettere a punto nuove strategie.

Vergine: il weekend potrebbe non essere privo di contrasti, delle rivalità potrebbero accendersi all’interno della sfera lavorativa, soprattutto per i lavoratori dipendenti.

Al contrario è un buon momento per l’amore e la sfera familiare. Alti e bassi per il fisico.

Bilancia: le giornate di sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021 si presagiscono ricche di opportunità, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Il segno può infatti avere una visione più ampia e capire quali sono i punti su cui continuare a lottare.

Le stelle proteggono l’amore e i rapporti con gli altri.

Scorpione: con l' arrivo del weekend inizia un momento di recupero. L'intuito si sveglia e aiuta a risolvere delle situazioni delicate, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa e quella finanziaria. In amore le stelle non sono negative, tuttavia potreste apparire un po’ distratti. È meglio usare la giornata di domenica per ritagliarsi del tempo da passare con il partner e la famiglia.

Sagittario: il weekend potrebbe favorire la nascita di piccoli contrasti soprattutto in amore e in famiglia dove qualcuno potrebbe stuzzicarvi e far traboccare il vaso. Cercate di agire con cautela evitando di trasformare una scintilla in un falò.

Capricorno: la settimana è stata abbastanza impegnativa per il segno e il il weekend non sarà da meno.

Non c’è infatti pace per il Capricorno totalmente occupato e assorbito dalla sfera pratica e lavorativa. Fisico sottotono. Bene l'amore.

Acquario: è arrivato il momento di raccogliere il coraggio e avviare la conversazione che finora avete rimandato. Trovate le parole migliori per spiegarvi evitando di favorire nuovi contrasti a causa dell’orgoglio. Bene il fisico. Agitazione in ambito lavorativo.

Pesci: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire 48 ore ricche di tensione e nervosismo per il segno. Qualcuno potrebbe infatti accusare un calo di energie vedersi costretto a rimandare alcuni impegni presi. Meglio concedersi un po’ di tempo per rilassare mente e corpo. Bene l’amore.