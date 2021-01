Martedì 26 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Cancro, mentre Venere assieme a Plutone sosteranno in Capricorno. Mercurio, il Sole, Giove e Saturno permarranno in Acquario, così come Marte ed Urano che resteranno stabili in Toro. In ultimo, Nettuno proseguirà il domicilio in Pesci come il Nodo Lunare continuerà l'orbita in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Capricorno, meno roseo per Vergine ed Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: concilianti. Sebbene noteranno qualche manchevolezza da parte dell'amato bene, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero guardarsi bene dall'esternare il loro malcontento, mettendo in campo un mood conciliante in coppia.

2° posto Capricorno: passionali. La Bianca Signora, oramai al giro di boa, flirterà con Marte nel loro Elemento stimolando, con ogni probabilità, la passionalità in casa Capricorno, e ciò sarà utile ad accantonare, almeno per questo martedì, le problematiche giornaliere.

3° posto Leone: lungimiranti. La Luna nel segno che li precede assieme al binomio opposto Mercurio-Giove parrà far aprire gli occhi ai nati delle prime due decadi, spingendoli a guardare oltre le apparenze legate al presente. Così facendo, i nativi avranno buone chance di cominciare a porre delle basi solide per il prossimo futuro, malgrado dovranno avanzare coi piedi di piombo.

I mezzani

4° posto Toro: stacanovisti. Urano e Marte a braccetto sui loro gradi, perlopiù avvalorati dallo sguardo benevolo di Venere in Capricorno, doneranno presumibilmente al primo segno di Terra una spasmodica voglia di mettersi in gioco sul fronte professionale.

5° posto Acquario: punto della situazione. Con l'avvicinarsi della Luna Piena opposta, il quarto segno Fisso sarà probabilmente chiamato a fare il punto della situazione circa la propria quotidianità, interrompendo ciò che ha oramai fatto il suo tempo e valorizzando, invece, le nuove intuizioni pratiche e lavorative.

6° posto Cancro: titubanti. Malgrado il Luminare diurno sosti nella loro orbita, in queste 24 ore i nati Cancro potrebbero avvertire maggiormente gli influssi disarmonici del terzetto Urano-Venere-Marte che li confonderanno non poco sul da farsi.

A fronte di ciò, sarà meglio temporeggiare nel prendere qualsiasi decisione.

7° posto Gemelli: tenaci. Sul versante professionale non mancheranno, c'è da scommetterci, disguidi ed equivoci ma il primo segno d'Aria, grazie al sostegno dei pianeti generazionali, riusciranno a dare prova di grande tenacia, rispedendo al mittente ogni provocazione.

8° posto Bilancia: taciturni.

I sestili Marte-Venere e Luna-Nettuno saranno, con tutta probabilità, i protagonisti della giornata in casa Bilancia, coi nativi che sembreranno non avere molta voglia di comunicare nel mènage amoroso, specialmente se l'argomento riguarderà la prole.

9° posto Ariete: ripensamenti. Il parterre planetario, che risulterà particolarmente ostico nei confronti del primo segno di Fuoco, potrebbero spingerli a mettere in discussione alcune scelte, perlopiù professionali, prese da metà dicembre in poi. Sebbene i risultati in tal senso sono stati al di sotto delle loro aspettative, gettarsi in una nuova esperienza accantonando i progetti in essere non sarà affatto la soluzione idonea per cimentare la propria carriera.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: focus relazionale.

I rapporti con le persone care potrebbero essere messi sotto la lente d'ingrandimento per i nati Vergine durante questo martedì, spingendoli a scorgere ed allontanare le amicizie e gli amori di comodo.

11° posto Sagittario: amore flop. Nel focolare domestico di casa Sagittario sarà facile che nasca qualche battibecco per questioni di poco conto, in particolar modo per la terza decade che risulterà particolarmente bizzosa.

12° posto Scorpione: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso per i nati Scorpione questo martedì, dove le questioni pratiche e lavorative potrebbero risentire di fastidiosi imprevisti che ne rallenteranno inevitabilmente il loro ruolino di marcia.