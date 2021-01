Giovedì 28 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna (che si farà piena alle ore 20:16) in Leone, mentre Urano con Marte permarranno nel segno del Toro. Plutone e Venere proseguiranno l'orbita in Capricorno, così come Giove, il Sole, Saturno e Mercurio resteranno stabili nel domicilio dell'Acquario. Infine, il Nodo Lunare continuerà l'orbita in Gemelli come Nettuno resterà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Acquario, meno entusiasmante per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: speranzosi. La fiammella della speranza parrà riaccendersi questo giovedì in casa Ariete, specialmente per le prime due decadi che vorranno catapultarsi in nuove avventure professionali, dove troveranno probabilmente la strada spianata.

2° posto Acquario: ambiziosi. Col sostegno planetario di quattro big astrali scosso dall'opposizione del plenilunio in undicesima dimora, il quarto segno Fisso potrebbe veder crescere a dismisura l'ambizione da questa giornata e per le prossime due settimane.

3° posto Leone: nuovi inizi. I progetti lavorativi nati dal Novilunio in Capricorno del 13 gennaio in poi cominceranno, con tutta probabilità, a dare i primi agognati frutti fomentando l'entusiasmo felino. Adagiarsi sugli allori, però, con le disarmonie di fondo che bersagliano la Luna Piena nel segno non sarà una saggia mossa, quindi i nativi dovrebbero dar vita ad un nuovo proposito proprio in queste ore, che avrà buone chance di successo.

I mezzani

4° posto Sagittario: intuitivi. Se qualcosa sembrerà non quadrare sul fronte esistenziale in questa giornata di fine gennaio, i nati Sagittario potranno presumibilmente raddrizzare il tiro grazie alla Luna Piena di Fuoco e a Mercurio d'Aria in contrasto tra loro ma affini ai nativi.

Sarà un'intuizione a bussare alla loro porta, che dovranno accogliere di buon grado e attuare prima possibile.

5° posto Gemelli: indipendenti. L'intesa giornata astrale, capitanata dal contrasto tra i pianeti generazionali e la Luna Piena, accrescerà probabilmente la voglia d'indipendenza in casa Gemelli, che troverà sfogo in maniera differente a seconda dell'età.

Per i più giovani, difatti, sarà probabile la ricerca di un appartamento lontano da genitori, mentre per i nativi più avanti con l'età si tratterà di mettersi in proprio, professionalmente parlando.

6° posto Bilancia: shopping. Gli acquisti effettuati dal secondo segno d'Aria in questa particolare giornata di gennaio avranno buone chance di ricevere i favori astrali, sia per quanto riguarda il risparmio economico derivante da offerte e promozioni che per l'utilità degli oggetti stessi.

7° posto Capricorno: di fronte all'evidenza. Adesso che la Luna si farà piena nell'esuberante Leone, il terzo segno di Terra dovrà, con tutta probabilità, scontrarsi con l'evidenza di ciò che non va come dovrebbe, in particolar modo nei rapporti relazionali. Ostinazione e puntigliosità, particolarmente accentuate nelle ultime due settimane, dovranno lasciar spazio ad un modo di approcciarsi meno irruento e più affabile.

8° posto Pesci: maldicenze. Il comportamento del dodicesimo segno zodiacale nel settore sentimentale potrebbe essere vittima di alcune maldicenze che turberanno la loro tranquillità. Cercare un confronto, però, difficilmente si rivelerà la mossa ideale perché la base di tali insinuazioni sarà del tutto infondata, quindi meglio soprassedere.

9° posto Vergine: finanze flop. Il bottino economico del secondo segno di Terra risentirà, c'è da scommetterci, dei tafferugli astrali che terranno banco questo giovedì, che i nativi potranno controbattere limitando le spese voluttuarie a favore delle uscite finanziarie di primaria necessità.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: svogliati. Il parterre planetario, ad eccezione del disarmonico transito marziale, sembrerà dimenticarsi dei nati Cancro rendendoli probabilmente poco vogliosi di darsi da fare in queste 24 ore, specialmente sul fronte professionale dove preferiranno prendersi un giorno libero.

11° posto Toro: lavoro flop. I risultati lavorativi che giungeranno al cospetto dei nati Toro potrebbero essere al di sotto delle loro aspettative, ma crucciarsi per l'intero giovedì non migliorerà la situazione.

Sarebbe bene proseguire diritti per la loro strada professionale, prendendo ciò che di buono verrà.

12° posto Scorpione: amore flop. Incomprensioni e litigi saranno probabilmente i protagonisti del mènage amoroso di casa Scorpione, e le motivazioni di ciò saranno da ricercarsi nell'avverso binomio Marte-Venere, stimolato dai disarmonici transiti dei Luminari.