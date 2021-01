L'oroscopo di venerdì 29 gennaio sarà caratterizzato da momenti gioiosi anche da momenti difficili. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario e quella di Marte e Urano in Toro. La Luna entrerà nel segno del Sole, mentre Venere e Plutone saranno in Capricorno. Per finire, Nettuno sarà in Pesci.

Scopriamo, dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo del 29 gennaio 2021. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di venerdì 29 gennaio: tristezza per Ariete, Gemelli innamorati

Ariete: avrete la sensazione di aver commesso un errore imperdonabile. Penserete di non poter far niente per risolvere la questione, ma per fortuna, nel corso della giornata, avrete una brillante illuminazione. Sarà fondamentale credere nelle vostre capacità e non arrendervi davanti alle prime difficoltà. Un amico prezioso potrebbe venirvi incontro e darvi tutto il supporto di cui necessiterete.

Toro: un pizzico d'intraprendenza non guasterà nella giornata di domani. Il vostro carattere forte e determinato, infatti, verrà molto apprezzato, soprattutto sul posto di lavoro. Attenzione, però, a non svelare con netto anticipo tutte le vostre carte. Sarà importante tenere degli assi nella manica per il futuro.

Il partner si mostrerà collaborativo e mosso da buone intenzioni. Non sarà incline al litigio e cercherà di chiarire ogni malinteso.

Gemelli: sarà importante non sottovalutare il prossimo. Sul luogo di lavoro, crederete di avere la situazione in mano e di essere i veri protagonisti della giornata, però qualcuno potrebbe stupirvi. Per fortuna, ritroverete il buon umore grazie alla presenza del partner.

Quest'ultimo sarà incline sia al dialogo che all'ascolto. Custodirà i vostri segreti e vi donerà consigli preziosi. Attenzione alla cura di voi stessi.

Cancro: verrete invasi da un moto di tristezza. Vi sembrerà di non riuscire a raggiungere gli obiettivi previsti e questo vi farà molto male. Cercherete una soluzione a tutto questo dispiacere, però, per il momento, la cosa migliore sarà distendere i nervi.

L'oroscopo di domani consiglia di preparare un bagno caldo e la vostra tisana preferita. Sicuramente, nel giro di poco tempo, avranno l'effetto desiderato.

Oroscopo di domani 29 gennaio: Leone stanco, Bilancia riflessiva

Leone: non riuscirete a gestire bene i ritmi quotidiani. Vi sembrerà di essere trascinati da una parte all'altra, senza un motivo preciso. Avrete molti impegni da portare a termine, ma essi passeranno in secondo piano davanti a un evento imprevisto. Dovrete far sfoggio di tutto il vostro autocontrollo. Se riuscirete a mantenere la calma, tutto andrà per il meglio. Inoltre, avrete modo di mettere alla prova le vostre capacità d'adattamento.

Vergine: sarete mossi da una grande saggezza. Prima di agire, percorrerete tutte le possibili conseguenze con la mente e cercherete di non cadere in errore.

Sarà una giornata ricca di possibilità, sia sotto il profilo lavorativo che personale. Incontrerete persone interessanti e una in particolare potrebbe farvi battere il cuore. L'oroscopo consiglia di dare un po' di spazio anche all'amore, ne gioverete sicuramente.

Bilancia: qualche sorriso di troppo potrebbe mettervi nei guai. Non vi renderete subito conto di aver commesso un errore, però, nel corso della giornata, ci rifletterete molto sopra. Per fortuna, avrete modo di sistemare le cose e di ricostruire il rapporto messo a rischio. Ovviamente, buona parte del vostro piano dipenderà dalle reazioni del vostro interlocutore. Se sarà ben disposto ad ascoltarvi, tutto andrà per il meglio.

Scorpione: farete fatica a gestire la vostra relazione di coppia.

Ci saranno delle questioni da risolvere e avvertirete un certo distacco da parte del partner. Saprete che non sarà un atteggiamento casuale o frutto di stress, ma farete fatica a comprenderne la causa. Sul posto di lavoro, non darete il massimo, ma riuscirete a mostrarvi, ugualmente, efficienti e produttivi. Attenzione a non perdere la concentrazione.

Previsioni zodiacali del 29 gennaio: novità per Sagittario, Acquario legato alla famiglia

Sagittario: finalmente, potrete avere il nuovo inizio tanto desiderato. Ci saranno moltissime novità, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Non vi tirerete indietro davanti a nuove conoscenze, ma desidererete approfondire i rapporti anche con chi fa già parte della vostra vita. Potrebbe essere il momento giusto per imparare qualcosa di nuovo.

Magari potreste dedicarvi allo studio di una lingua straniera o all'apprendimento di qualche ricetta.

Capricorno: dubbi e incertezze vi accompagneranno per tutta la giornata. Non saprete come comportarvi davanti ad alcune situazioni, ma solo perché sarete troppo stressati. Avrete bisogno di un breve periodo di riposo, in modo da poter ricaricare le batterie e tornare più forti di prima. Il partner sarà poco collaborativo e si concentrerà maggiormente sui suoi interessi. Questo atteggiamento vi disturberà molto.

Acquario: amerete la vita in famiglia, ma potrebbero esserci delle piccole discussioni, a causa di questioni domestiche. Per risolvere, sarà richiesta la collaborazione di tutti. I colleghi di lavoro non saranno molto gentili nei vostri confronti.

Tenderanno ad approfittarsi del vostro altruismo e cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote. L'oroscopo consiglia di fare molta attenzione alle loro mosse.

Pesci: non riuscirete a contenere il vostro animo fantasioso. Sarete totalmente rapiti da un mondo fatto di creatività e immaginazione. Amerete lavorare con le arti e dedicherete la giornata alla creazione di qualcosa di nuovo. Il rapporto con il partner sarà altalenante, ci saranno dei momenti positivi e altri carichi di tensione. Sarà importante non tirare troppo la corda e attendere che la situazione migliori spontaneamente.