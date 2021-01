L'oroscopo del fine settimana che va dal 30 al 31 gennaio prevede un periodo magico per i segni di terra, che potranno vantare di avere la Luna e Venere in ottimo aspetto. Per il Sagittario potrebbero invece esserci alcune incomprensioni dietro l'angolo in ambito sentimentale, mentre i Pesci saranno un po’ meno entusiasta del solito. Infine, le connessioni romantiche dei nativi dello Scorpione si faranno più forti.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend dal 30 al 31 gennaio 2021.

Previsioni oroscopo weekend 30-31 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: questo fine settimana si rivelerà un po’ problematico per i nativi del segno.

In amore Venere, seppur ancora per poco, sarà negativa, dunque meglio fare attenzione al vostro atteggiamento. Nel lavoro invece potrebbe arrivare qualche bella soddisfazione. Voto - 7-

Toro: fine settimana positivo per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in posizione favorevole e dal punto di vista sentimentale non potrete che godere al meglio della compagnia della vostra anima gemella. In ambito lavorativo magari alcune cose potrebbero non funzionare al meglio all'inizio, ma vedrete che raggiungerete buoni risultati. Voto - 8+

Gemelli: la Luna in Vergine metterà qualche difficoltà in amore questo weekend. Potrebbe esserci infatti qualche malcontento o incertezza nei confronti del partner, che però dovrebbe essere solo una cosa passeggera.

Molto bene in ambito lavorativo, considerato che potrete dedicarvi a qualcosa di nuovo finalmente. Voto - 7-

Cancro: un cielo che tenderà a favorirvi in amore, anche se non così tanto secondo l'oroscopo del fine settimana. In amore i vostri tentativi di approccio potrebbero rivelarsi efficaci, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro forse non sarà un periodo così incoraggiante ma nemmeno disastroso come pensate.

Voto - 7+

Leone: previsioni astrali non così eccezionali per voi nativi del segno. La Luna se ne va, e lascerà nuovamente spazio ai tanti pianeti sfavorevoli, come Giove e Mercurio. Nel lavoro attenzione agli impegni e allo stress. In amore il sostegno del partner sarà fondamentale. Non fatevelo scappare. Voto - 6,5

Vergine: in questo fine settimana potrete contare sul sostegno della Luna in congiunzione oltre a Venere.

In ambito sentimentale dunque non avrete nulla da temere, avvantaggiati da un affiatamento di coppia ottimo. Nel lavoro comunicare in modo gentile e comprensivo vi metterà una posizione più agiata. Voto - 8,5

Bilancia: fine settimana discreto per i nativi del segno. Sul fronte lavorativo non avrete nulla da temere con Giove e Mercurio al vostro fianco, pronti a darvi una mano. Il vero problema sarà in amore, con Venere negativa, fortunatamente ancora per poco, che creerà qualche disagio nella vostra relazione di coppia. Voto - 7-

Scorpione: sarà una situazione di rilancio dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna e Venere saranno in posizione favorevole, e se avete una persona speciale al vostro fianco, cercate di farla sentire veramente speciale.

Per quanto riguarda il lavoro le buone notizie saranno in arrivo, e vi serviranno per ottenere un po’ d'entusiasmo. Voto - 8+

Sagittario: sfera sentimentale poco soddisfacente nel prossimo fine settimana a causa della Luna in quadratura. Meglio nel lavoro, grazie ad una notevole concentrazione, che vi permetterà di andare avanti con le vostre mansioni. Voto - 7-

Capricorno: relazione sentimentale piuttosto discreta. Vi piacerà molto condividere momenti piacevoli insieme alla persona che vi piace. Nel lavoro ci saranno tante soddisfazioni e il vostro umore migliorerà di volta in volta. Voto - 8+

Acquario: mente e cuore saranno in perfetta sincronia con il partner questo fine settimana secondo l'oroscopo, godendo di una posizione avvantaggiata in amore.

Per quanto riguarda il lavoro nonostante arriveranno discreti successi, meglio procedere con calma. Voto - 8-

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione per voi nativi del segno. In amore dunque meglio essere cauti con il partner. Discreto invece il settore professionale, con qualche piccola soddisfazione lungo il prossimo weekend. Voto - 7-