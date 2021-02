Sabato 6 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Sagittario, nel frattempo Mercurio, il Sole, Saturno, Giove e Venere stazioneranno sui gradi dell'Acquario. Plutone permarrà in Capricorno così come il Nodo Lunare proseguirà il domicilio in Gemelli. In ultimo, Marte assieme a Urano continueranno la sosta in Toro come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno conciliante per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: focosi. La scintilla della passionalità avrà buone chance di riaccendersi nel focolare domestico di casa Sagittario questo sabato, grazie allo sfavillante sestile che la Luna nel segno ingaggerà con Venere nell'affine Acquario.

2° posto Acquario: progetti. Il weekend potrebbe aprire i battenti con una giornata particolarmente utile ai nati Acquario che vogliano intraprendere nuove esperienze professionali, soprattutto per coloro che avvertiranno la voglia di uscire dalla ''comfort zone''.

3° posto Leone: collaborazioni. Il Luminare notturno nel loro Elemento illuminerà la settima dimora favorendo, con ogni probabilità, la nascita di collaborazioni lavorative nuove di zecca per il secondo segno di Fuoco, che andrebbero colte al volo senza remore alcuna.

I mezzani

4° posto Pesci: pensierosi. Sabato in cui il dodicesimo segno zodiacale potrebbe trovarsi più volte immerso nei propri pensieri, e tale mood riflessivo risulterà oltremodo efficace per giungere a delle soluzioni in campo pratico.

5° posto Scorpione: lavoro top. 24 ore in cui il secondo segno d'Acqua avrà buone possibilità di avere una marcia in più nel settore professionale, specialmente le prime due decadi che operano alle dipendenze altrui.

6° posto Bilancia: faccende pratiche. I nati sotto il segno della Bilancia questo sabato potrebbero dover concentrare le proprie energie in alcune attività pratiche procrastinate nei giorni precedenti, in modo da alleggerire la mole di lavoro pendente in vista della prossima settimana.

7° posto Cancro: serata top. Ad una mattinata pressoché routinaria, seguirà presumibilmente una seconda parte del sabato all'insegna dell'amore, dove i nati Cancro potranno coccolarsi col partner in totale naturalezza.

8° posto Vergine: pettegolezzi. Nella sfera professionale i nati Vergine potrebbero essere vittime di qualche pettegolezzo nato quasi per gioco, verso il quale sarà bene non porre troppe attenzioni ed attendere che finisca nel dimenticatoio.

9° posto Capricorno: umore flop. Il fine settimana comincerà, c'è da scommetterci, col terzo segno di Terra che avrà l'umore sotto i tacchi, un po' per merito dell'insoddisfazione professionale del momento ed un po' per il dissonante binomio Venere-Mercurio in Acquario.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: pigri. La voglia di mettersi in gioco questo sabato potrebbe essere rimpiazzata dall'accidia in casa Ariete, coi nativi che preferiranno ciondolare per casa piuttosto che recarsi sul luogo di lavoro.

11° posto Toro: bizzosi. Marte nel segno guarderà in cagnesco sia Giove che il Sole d'Aria ed a ciò andrà a sommarsi la quadratura mercuriale in retrogradazione rendendo, con tutta probabilità, particolarmente nervosi i nati Toro. L'ambito maggiormente colpito potrebbe essere quello professionale, dove a causa di un deficit comunicativo dei nativi insorgeranno dei controproducenti equivochi.

12° posto Gemelli: confusi. Prendere decisioni questo sabato con Mercurio che camminerà all'indietro in nona casa opposto alla Luna sarebbe da evitare per i nati Gemelli, i quali saranno alle prese con una pressante confusione che li destabilizzerà non poco.