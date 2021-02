L'oroscopo della giornata di venerdì 5 febbraio prevede un Saturno martellante nei confronti dei Gemelli, per ricordare ai nativi del segno di darsi da fare in ambito lavorativo, mentre l'Ariete potrà ricominciare a sognare grazie a Venere in sestile. La Luna nel segno dello Scorpione assicurerà una giornata tranquilla salvo imprevisti, mentre per Leone potrebbe essere il momento di lasciar perdere una relazione. Nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di venerdì 5 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 5 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: giornata piuttosto piacevole per voi nativi del segno, merito di Venere che adesso tende a favorirvi.

In amore i single potranno sognare l'amore ideale e, con un po’ d'impegno, realizzarlo. Se avete una relazione stabile riuscirete a vedere meglio il valore della vostra anima gemella, e vi darete da fare per godere di una relazione sana. Nel lavoro, affinché un progetto sia valido, dovrete riuscire ad affermare il vostro punto di vista. Voto - 8+

Toro: dovrete cercare nuove soluzioni ai vostri problemi di lavoro. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, questo cielo non sembra così promettente, e una mano più esperta forse potrebbe farvi comodo. In amore ci saranno dei litigi con il partner, dunque meglio prestare molta attenzione. Se siete single meglio non essere troppo istintivi e se proprio volete provare a corteggiare la persona che vi piace, fatelo con serietà e impegno.

Voto - 6-

Gemelli: un periodo non proprio paragonabile a quello delle favole, ma comunque pieno di soddisfazioni secondo l'oroscopo. In amore sarete ispirati da Venere e vi impegnerete affinché la vostra storia d'amore sia stabile. Arriveranno presto momenti appaganti per voi e per il partner. Se siete single vi dimostrerete degli amici validi e leali.

In ambito lavorativo Saturno in trigono col segno dell'Acquario vi terrà sull'attenti per continuare a dare il massimo. Voto - 8,5

Cancro: ci saranno ancora margini di miglioramento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nel lavoro potrete aspirare più in alto e provare a buttarvi in nuove iniziative. In amore voi single potrete sperare in questa Luna favorevole per corteggiare al meglio la persona che vi piace.

Se avete una relazione stabile vivrete una situazione davvero piacevole con il partner, pronti a riprendere in mano la vostra storia d'amore. Voto - 8-

Leone: configurazione astrale sicuramente negativa nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Ciò nonostante non vuol dire che non potete provare a fare ordine quantomeno nei vostri pensieri, cercando di analizzare eventuali errori e provare a risolverli. In amore meglio non insistere per il momento, che siate single oppure no, soprattutto se siete nati nella prima decade. Potrebbe tuttavia essere il momento di lasciar perdere un rapporto. Nel lavoro se uno o più progetti non sono andati bene, rimboccatevi le maniche e riprovate con uno nuovo, mettendoci tutto il vostro impegno stavolta. Voto - 5,5

Vergine: se siete single potrebbe andarvi a genio l'idea di poter recuperare un rapporto con una persona.

Se invece siete già impegnati la Luna in sestile dal segno dello Scorpione saprà consigliarvi la strada migliore per essere felici con il partner. Per quanto riguarda il lavoro sarete pieni di cose da fare ma irriducibili, pronti a fare tutto in una sola giornata. Voto - 7,5

Bilancia: forse un po’ meno magnetici del solito, magari per la mancanza di energie, ma secondo l'oroscopo del 5 febbraio, vi darete comunque da fare per rendere più romantica la vostra relazione di coppia. Se siete single le relazioni brevi ma intense v'intrigano. Ricevere attenzioni dagli altri inoltre tornerà a essere appagante. Nel lavoro cordialità e gentilezza saranno il segreto per una clientela sempre folta e felice. Voto - 7,5

Oroscopo da Scorpione a Pesci

Scorpione: previsioni astrali di venerdì che vedranno la Luna dalla vostra parte.

In amore potreste tentare di ripristinare il vostro rapporto, provando a vivere un periodo tranquillo. Ricordatevi però che Venere è sempre lì, dietro l'angolo. Se siete single limitatevi solo a una piacevole e poco equivoca conversazione con la persona che vi piace. In ambito lavorativo attenzione ad alcuni intoppi che potrebbero rovinare la vostra prestazione. Voto - 7-

Sagittario: periodo piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno, considerato che dalla vostra parte ci saranno un bel po’ di astri. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, questa giornata sarà molto serena per vivere belle emozioni con il partner. Da domani inoltre ci sarà la Luna favorevole a dare quella spinta in più. Se siete single inizierete ad apprezzare molto la compagnia di una persona in particolare.

In ambito lavorativo avrete qualcosa in più rispetto al solito per ottenere risultati ottimi. Voto - 8

Capricorno: la presenza della Luna nel segno dello Scorpione vi renderà abbastanza magnetici da provare a conquistare la vostra preda qualora siate single. Se avete una relazione stabile, secondo l'oroscopo di venerdì, avrete tanti desideri da realizzare insieme al partner e voglia di fare qualcosa di nuovo, di diverso. In ambito lavorativo vi sentirete più liberi e ispirati, con le idee giuste da sviluppare per arrivare al successo. Voto - 8

Acquario: cielo tutto sommato buono per voi nativi del segno, se non fosse per la Luna in quadratura. Da domani la situazione sarà decisamente migliore, ma in questa giornata, meglio agire con un po’ di prudenza in più, soprattutto se siete single e avete conosciuto da poco una persona intrigante.

Se avete una relazione stabile, l'intesa con il partner sarà leggermente sottotono. In ambito lavorativo non imponete con troppa enfasi le vostre idee, anche se saranno davvero valide. Voto - 7

Pesci: oroscopo di venerdì che vi vedrà in gran forma dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna in ottima posizione. La vostra relazione di recente ha preso la giusta direzione e, a parte qualche piccolo errore, state procedendo davvero bene. Se siete single riuscirete a far trasparire meglio quello che provate per gli altri. Nel lavoro sarete molto più rilassati del solito, forse perché questa sarà una giornata leggera. Voto - 8