La nuova settimana inizia con il Sole in Pesci che, vivace, energico e positivo, aiuta non solo il segno a ritrovare l'ottimismo e la serenità, ma influisce positivamente quasi su tutti gli altri segni zodiacali, compreso l'Ariete per il quale si riaccende la passione. Fuori forma i Gemelli, rivalità nel lavoro per lo Scorpione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 15 a domenica 21 febbraio 2021, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 febbraio 2021 per tutti i segni

Ariete: la settimana inizia con grande forza ed energia, niente sembra poter ostacolare il segno, sempre più determinato a raggiungere i propri obiettivi.

Il Sole in Pesci aiuta anche a ritrovare la serenità in amore, dove si accende la passione. È un ottimo momento per gli scambi commerciali e gli affari.

Toro: un umore mutevole accompagna il segno durate queste giornate iniziali della settimana, finché mercoledì il Sole amico non viene in suo soccorso e lo aiuta a ritrovare l’ottimismo e la voglia di fare. In ambito pratico e per quanto riguarda la sfera lavorativa si possono risolvere delle situazioni pesanti. Attenzione ai rapporti familiari.

Gemelli: l’oroscopo della settimana consiglia al segno di muoversi con cautela ed evitare gli sforzi fisici. Qualcuno infatti potrebbe causare un calo di energie e risentire di piccoli problemi, soprattutto a gambe e schiena. Al contrario è un attimo momento per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove il segno ritrova la voglia di mettersi in gioco e mostrare le proprie capacità.

Alti e bassi in amore.

Cancro: la parola d’ordine per questa settimana è tentare. Non abbiate paura di mettervi in gioco o di cimentarvi con nuove esperienze, potrebbe iniziare qualcosa di molto interessante. Il Sole amico aiuta a ricaricare le energie, ma non ad allontanare i pensieri nostalgici. Cercate di fare ordine nella testa.

Leone: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate di alti e bassi per il segno che potrebbe avere degli sbalzi di umore e qualche calo di energie.

A partire dal 19 febbraio 2021 il Sole in buona posizione aiuta a recuperare anche per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Siate pazienti.

Vergine: durante le prossime ore qualcuno potrebbe ricevere delle notizie dall’estero. Sia nel caso di buone che di cattive notizie, l’aiuto dei familiari si rivelerà importante in questo scenario. Per quanto riguarda il fisico meglio rallentare ed evitare gli sforzi.

Anche in ambito lavorativo alla settimana potrebbe non essere produttiva come avevate immaginato.

Bilancia: le stelle proteggono l’amore e riaccendono alla passione, durante questa settimana qualcuno potrebbe anche fare un incontro interessante per il futuro. Per quanto riguarda invece il lavoro potrebbero esserci delle spartizioni o delle questioni finanziarie da risolvere. Muovetevi con cautela e non rifiutate l’aiuto di chi di competenza.

Scorpione: il consiglio dell'oroscopo per questa settimana è quello di muoversi con cautela, evitando i passi affrettati e soprattutto tenendo gli occhi ben aperti. In ambito lavorativo infatti potrebbero nascere delle rivalità e qualcuno potrebbe cercare di soffiarvi il posto sotto il naso. Recupero in amore.

Sagittario: grazie alla protezione del sole questa settimana si rivela molto interessante per le questioni lavorative e gli affari dove si può ottenere molto. Anche in amore ci sono ottime stelle, e per qualcuno potrebbe esserci anche un ritorno dal passato, come un ex che si fa vivo dopo un po' di tempo.

Capricorno: con l'inizio questa di questa settimana si accende anche il romanticismo e la passione del segno che può tornare a dedicarsi con serenità all’amore ai rapporti con gli altri. Bene il lavoro. Attenzione al fisico.

Acquario: la settimana potrebbe iniziare con l’arrivo di interessanti notizie per quanto riguarda la sfera familiare. Al contrario in ambito domestico potrebbero esserci delle riparazioni da effettuare, non caricate tutto il peso sulle vostre spalle, ma lasciatevi aiutare.

Weekend sereno e rilassante.

Pesci: l’oroscopo della settimana lascia prevedere delle giornate interessanti per il segno, ma anche abbastanza faticose. In ambito lavorativo ci sarà da rimboccarsi le maniche e darsi da fare, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. È un momento di serenità e armonia e in amore. Dedicate maggiore attenzione al fisico.