Cosa riservano gli astri per l’Oroscopo di mercoledì 10 febbraio? Questa sarà una giornata rilevante, dato che la Luna lascerà il Capricorno e transiterà nell’Acquario ripristinando l’equilibrio. Alla vigilia della Luna Nuova prevista per le ore 19:05 di giovedì, questa giornata comporterà un grande movimento di pensieri e azioni, destinati a sfociare in qualche evento importante. Occhi bene aperti in queste 24 ore per i nati sotto il segno del Leone, del Toro e dello Scorpione, in risalita invece i Cancro che finalmente si libereranno della confusione generata dalla Luna in Capricorno.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni relative ad amore, lavoro, salute e denaro, attraverso le previsioni delle stelle e relativa classifica.

Oroscopo dei quattro segni meno fortunati del mercoledì

Leone (12° In classifica) - Mercoledì sottotono e con possibili insidie, dovrete tirare fuori tutta la grinta naturale che possedete per riuscire ad arrivare a fine giornata. Occhi bene aperti nelle prossime 48 ore, non dovrete prendervela troppo se delle cose andranno male perché tutto ciò dipenderà dalla Luna in Acquario. Potreste ritrovarvi nel bel mezzo di una situazione disagevole oppure finire bloccati in un certo impasse. Delle mini-pause durante la giornata, vi aiuteranno a scaricare la tensione e a non perdere il controllo della situazione.

Toro (11° in classifica) - Giornata molto riflessiva e ad alto impatto. La vostra mente sarà analitica e forse proprio per questo rischierete di lasciarvi sfuggire alcune occasioni promettenti.

Dovrete cercare di non prendervela troppo se un familiare, un collega o una persona che conoscete abbastanza bene vi dovesse porgere una critica (lo faranno). Potreste ritrovarvi a rivangare alcuni episodi avvenuti nel vostro passato e potreste finire nella rete della nostalgia, ma niente ritorna indietro perciò voltate pagina una volta per tutte.

Scorpione (10° in classifica) - Giornata in cui vi sentirete spigliati e impulsivi, ma ciò rischierà di compromettere quei risultati che avete raggiunto finora.

Sarà bene essere prudenti e tenersi a distanza dalle situazioni che non ispirano sicurezza. Evitate i locali troppo affollati e dissociatevi dal fare ciò che fanno gli altri: pensate a voi stessi. Sembra esserci un problema in famiglia o all’interno del lavoro, forse non siete soddisfatti dell’andamento dell’economia o volete ottenere qualcosa in più.

Prendetevi più tempo per capire come risolvere il vostro casino.

Ariete (9° in classifica) - Non dovrete lanciarvi in battaglie assurde, perché questa si prevede una giornata abbastanza complicata. Inizierete la mattinata in sordina, avrete soltanto voglia di restarvene al caldo nel letto, ma i troppi impegni non ve lo permetteranno. Una persona che vi vuole molto bene non sta passando un momento piacevole e nemmeno voi ve la cavate granché bene, ma una bella chiacchierata sarà di grande aiuto ad entrambi.

Previsioni astrali 10 febbraio 2021, i segni in equilibrio

Sagittario (8° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 10 febbraio vi vedranno stabili e fermi nei vostri intenti. Quindi sarà possibile fare tutto quello che avete sempre rinviato o avvicinarsi ad una persona in particolare.

Chi lavora e sogna una carriera in crescendo, deve tenere in conto anche gli imprevisti e gli alti e bassi che si succederanno da qui a fine anno, ma sarà bene rammentare che i risultati arriveranno. L’amore è come il fuoco, occorre tenerlo sempre carico di legna altrimenti la fiamma si spegne.

Capricorno (7° in classifica) - In famiglia c’è qualcuno che sta vivendo una situazione particolarmente turbolenta, ma in questo mercoledì una tregua vi permetterà di allentare la tensione. L’uscita della Luna dal vostro segno vi garantirà stabilità, finalmente potrete rimettere le cose a posto e sbarazzarvi di ciò che non vi fa bene. In genere, la mattina faticate ad alzarvi, ma per una ragione o per un’altra vi sforzate di tirarvi giù dal letto. Avete bisogno di una vacanza in una bella località soleggiata ed esotica.

È facile che la vostra mente stia pensando alla calda stagione, non ne potete più di questo freddo.

Pesci (6° in classifica) - L’oroscopo parla di un mercoledì perfetto per rilassarsi e fare ogni cosa con maggior tranquillità. Siete sempre indaffarati e di corsa, magari vi destreggiate tra casa, lavoro e famiglia, ma così facendo, a lungo andare rischierete di implodere. Dunque, non accollatevi ulteriori responsabilità o lavori, anzi rallentate e mettete in primo piano la vostra salute. La sera vi rilasserete davanti ad un bel libro o un programma televisivo appassionante, ma alcune coppie innamorate si lasceranno travolgere dalla passione.

Gemelli (5° in classifica) - La concentrazione odierna vi consentirà di mettervi in pari, se non addirittura di portarvi avanti, con certi lavori o doveri.

Ogni giorno avete migliaia di faccende da sbrigare, ma in fondo a voi piace tenervi attivi. Alla vigilia del novilunio previsto per giovedì, tante questioni andranno risolte. Sfruttate queste 24 ore per ripulire l’abitazione, fare il bucato e sbarazzarvi del vecchiume: porterà fortuna. Forse c’è una certa persona che vi sta a cuore ma che non si fa sentire quanto vorreste.

Classifica e oroscopo dei segni più fortunati del giorno

Cancro (4° in classifica) - Ogni problema economico, sentimentale o esistenziale risulterà meno fastidioso rispetto al solito. Forse di recente, anche a causa della Luna in Capricorno, avete commesso degli errori, ma in questo mercoledì tutto potrà tornare al proprio posto. La fortuna vi spalleggerà e ritroverete quella carica che vi contraddistingue.

Il lavoro o lo studio risulteranno favoriti, potreste anche notare un maggior introito specie se lavorate in proprio o su commissione. Chi non lavora, avrà comunque una giornata magnifica e ricca di spunti. Maggiore attenzione sarà riposta sul vostro fisico: è tempo di rinnovamenti e nuove idee. Bene l’amore di coppia. Intanto le previsioni della prossima settimana si presentano importanti per voi nativi del Cancro.

Vergine (3° in classifica) - Vi sentirete battaglieri e fortunati, in effetti questa sarà la giornata giusta per intraprendere delle nuove battaglie e vincerle. L’amore risulterà privilegiato. Le coppie innamorate, o quelle che hanno avuto delle discussioni pesanti, torneranno a riconciliarsi e a fare dei progetti stimolanti. La vostra carica sensuale sarà alle stelle, perciò per i single si potrebbero verificare delle interessanti occasioni.

Avete un ammiratore segreto e potreste incrociarlo in queste 24 ore: di chi si tratterà? Coloro che sono alle prese con problemi finanziari, cominceranno a intravedere la luce alla fine del tunnel.

Bilancia (2° in classifica) - Generalmente, quando si avvicina al traguardo, si tende a lasciarsi distrarre e procrastinare. In giornata vi sentirete molto forti e questo vi permetterà di lanciarvi avanti. Si prospetta un mercoledì entusiasmante sul versante incontri e sentimento. Le coppie e i single risulteranno favoriti, dato che qualcosa di importante potrebbe verificarsi. Potreste uscire o ricevere un appuntamento per il weekend. Qualcuno penserà all’estate e alle vacanze: prediligete una località balneare del sud Italia o all’estero se si intendono vivere dei momenti intensi.

Acquario (1° in classifica) - La Luna nel vostro segno chiarirà tutte le incomprensioni e le difficoltà vissute di recente. Vi alzerete di gran spirito e porterete al termine ogni dovere/obbligo con il sorriso sulle labbra. A metà pomeriggio vi lascerete andare, dedicandovi ai vostri piaceri/hobby. L’amore di coppia risulterà forte e la complicità sarà maggiore che mai. Lasciatevi andare alla passione, vi aiuterà a scaricare lo stress. Coloro che sono stati poco bene, ricominceranno a riprendersi.