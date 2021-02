La Luna nuova dell'11 febbraio si forma nel segno dell'Acquario e si trova in aspetto di quadratura con Marte nel Toro.

L'Oroscopo della giornata sarà all'insegna del nervosismo e dell'incomprensione per praticamente tutti i segni dello Zodiaco. La congiunzione, inoltre, di Luna e Mercurio retrogrado potrebbe portare una serie di inconvenienti in campo tecnico e tecnologico. Dal punto di vista emotivo, sarà una giornata carica di stress: attenzione, quindi, sarà necessario ritagliarsi almeno una mezz'ora per rilassarsi. L'attività più indicata è la meditazione, magari per quelli che già da tempo seguono questa pratica, per chi, invece, vuole una soluzione più "semplice" va benissimo ascoltare musica, andare a correre, dedicarsi ad un'attività di tipo creativo.

Approfondiamo ora cosa dice l'oroscopo di giovedì 11 febbraio, segno per segno.

Luna nuova: è difficile la giornata del Toro

Ariete - Questa Luna non è male, anzi, vi potrebbe aiutare a definire alcuni progetti di vita e lavorativi. L'unico inconveniente è legato alla gestione economica e magari potrebbe verificarsi una spesa imprevista per il cellulare, per risolvere un guasto all'antenna parabolica, per il tablet che improvvisamente non funzionerà.

Toro - La Luna nuova in Acquario vi consiglierebbe di restare a dormire per tutto il giorno e di non mettere il naso fuori casa. Questo, naturalmente, non sarà possibile, quindi armatevi di tanta pazienza e attendete la fine di questa giornata complicata.

Gemelli - La giornata scorre bene per voi Gemelli e la Luna, in linea generale, vi guarda benevola.

Per quelli di voi che hanno a che fare con l'estero, potrebbero verificarsi delle difficoltà nelle comunicazioni e sa attendete, ad esempio, una consegna da fuori Italia potrebbero esserci dei ritardi.

Cancro - Il novilunio è neutro per voi, ma la Luna è anche il vostro astro-guida, quindi, in qualche modo, vi condiziona sempre. La giornata per alcuni potrebbe concentrarsi su qualche affare finanziario, per altri si definirà una compravendita, insomma tutto è relativo a questioni di tipo pratico-economico.

Giornata da dedicare solo al lavoro per la Vergine

Leone - Per voi sarà una giornata piuttosto intensa. La Luna nuova mette l'accento sul partner: possibili scontri per incomprensioni di base. Per qualcuno di voi in coppia la situazione si complica. Fate attenzione nel valutare le cose, perché davvero in questo periodo non siete lucidissimi.

Vergine - Sarà una giornata in cui metterete al primo posto il lavoro, anche perché dovrete risolvere (e ce la farete) un qualche intoppo che si verificherà.

La Luna vi consiglia anche, però, di riposare, di prendervi maggiore cura di voi.

Bilancia - Per voi Bilancia il novilunio promette una giornata molto creativa e questo sarà un vantaggio per chi di voi è un artista, pittore, fotografo o grafico. Per tutti gli altri ci sarà molta pigrizia nell'aria, avrete poca voglia di mettervi in gioco in ogni campo.

Scorpione - La giornata per voi si prospetta difficile. Ci sono tante incombenze pratiche, possibilità di problemi negli spostamenti, ritardi e anche qualche piccolo intoppo casalingo. La Luna nuova in Acquario mette l'accento anche su una certa stanchezza psicologica che vi state trascinando da qualche mese.

Bene il Sagittario

Sagittario - Siete il segno più favorito e la giornata potrebbe trascorrere senza troppi problemi.

Alcuni di voi dovranno fare un piccolo spostamento, chi lavora nel campo della comunicazione avrà una giornata parecchio intensa, ma, comunque, nell'aria c'è tanta positività.

Capricorno - La Luna nuova nel segno dell'Acquario vi sarà utile per chiarire qualche problematica economica. L'accento è tutto, infatti, sul denaro e su qualche spesa, imprevista, che dovrete fare in giornata o nel prossimo mese.

Acquario - Questo novilunio nel vostro segno accentuerà la vostra insofferenza. La quadratura della Luna nuova con Marte, infatti, non vi rende facile questa giornata: sarete scontrosi, nervosi e con tanta voglia di fare la valigia e fuggire dal vostro quotidiano. Resistete.

Pesci - La Luna vi renderà piuttosto malinconici, ma anche molto attenti ai problemi degli altri.

E' possibile che riceviate una telefonata da un'amica che in questo periodo si trova in difficoltà e che ha bisogno di esser consolata o di ricevere dei consigli.