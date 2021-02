L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 febbraio 2021. Ansiosi di sapere come saranno le stelle per i segni dello zodiaco da Bilancia a Pesci? Certo che sì, quindi senz'altro iniziamo a dare un breve anticipo di ciò che verrà messo in evidenza nelle previsioni a seguire. Diciamo subito che martedì 16, visto il cielo astrale altamente positivo, ad avere ottime chance di riuscita sia in amore che nel lavoro saranno coloro che appartengono allo Scorpione, segno considerato al top del giorno, dunque meritatamente tra i migliori del periodo. Il prestante simbolo di Acqua potrà contare sull'ottimo supporto da parte della Luna - attualmente posizionata nel comparto dell'Ariete - nel frangente speculare positiva all'80% nei confronti del segno.

Altrettanto fortunati saranno Bilancia e Pesci, anch'essi sostenuti da astri positivi quindi sottoscritti da cinque ottime stelline. Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro che appartengono all'Acquario o al Capricorno, rispettivamente indicati in periodo sottotono e da ko.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 16 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Questa parte della settimana appena iniziata sarà splendida e molto appagante soprattutto nelle normali attività quotidiane. Altresì, alla maggior parte di voialtri nativi del segno, soprattutto in serata, non mancherà quel tanto di novità utile per interrompere la monotonia della routine o per soddisfare la vostra insaziabile voglia di novità.

In amore, la Luna in Ariete viaggerà silenziosa ma pronta ad animare la vostra giornata. Potrete fare affidamento su alcuni momenti davvero efficaci, circostanza che vi renderà particolarmente intraprendenti con la persona amata e pieni di voglia di fare. Single, sarà questo un giorno fortunato per molti di voi, almeno secondo le stelle del giorno.

Diciamo che tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per concretizzarsi. Parlando di lavoro, invece, l'intuito si presume possa essere forte e, sicuramente, a più di qualcuno potrebbero aprirsi ottime prospettive in settori nuovi.

Scorpione: top del giorno. Giornata davvero importante per voi nativi e di certo molto positiva.

Tra i segni migliori del periodo, sarete di ottimo umore per merito di una splendida Luna, attualmente nel segno dell'Ariete ma propensa a rilasciare flussi molto positivi. Riuscirete pertanto anche a rimediare a qualche momento di tensione che eventualmente dovesse essere vissuto nel corso del periodo. In amore massima affidabilità: sarà una giornata strepitosa caratterizzata da un'intesa splendida con la persona amata. In tanti sprigionerete fascino unito a carisma sottile ma molto efficace, il ché attirerà a voi la simpatia e l'interesse di chi avete affianco e soprattutto nel cuore. Single, se darete libero sfogo alla seduzione collezionerete molte conquiste, alcune decisamente interessanti. Pronti per un futuro roseo tassativamente a due?

Forza allora nel darvi da fare, inutile aspettare ancora... Nel lavoro, invece, la vostra coerenza nelle scelte potrebbe fare la differenza, facendo pendere dalla vostra l'ago della bilancia. In ambito professionale, siate più presenti nei momenti significativi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 16 febbraio al Sagittario indica una giornata all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. Se studierete attentamente ogni situazione, individuerete sicuramente le mosse giuste per rendere le iniziative agili e facilmente attuabili. In amore potreste avere perfino attimi di positività da sfruttare al meglio.

Consiglio: provate a guardare da un altro punto di vista la persona al vostro fianco, in questo modo risulterete più sensibili ai suoi occhi e capirete anche molte cose sul suo conto. Single, pronti a provare nuove emozioni? Certo che sì anche se, forse, incontrerete una persona interessante che, seppur a fatica, riuscirete a conquistare. State attenti a quello che succederà intorno a voi, se non altro perché potreste ritrovarvi a prendere delle decisioni determinanti per la vita amorosa. Nel lavoro vi sentirete in prima linea in questa giornata e ambirete ad assaporare i risultati dei vostri recenti sforzi.

Oroscopo e stelle di martedì 16 febbraio

Capricorno: ★★. Questa parte della settimana che rappresenta la seconda giornata dell'attuale periodo, per tanti di voi nativi si preannuncia abbastanza difficile da affrontare.

Sarà quindi una giornata da governare a seconda dei casi: bisognerà affrontare i problemi con una certa convinzione, magari facendosi consigliare da qualcuno di fiducia. In coppia, la solita minestra: anziché stare sul divano, magari davanti alla televisione, perché non provare a cimentarsi in qualche attività più interessante, magari da fare in due? Oppure riprendere la lettura di quel libro che avete abbandonato sul comodino, forse in un cassetto o chissà dove, senz'altro potrà farvi stare meglio. Single, il vostro entusiasmo e lo spirito d'iniziativa questo martedì non conosceranno limiti: sarete un fermento continuo di inventiva e simpatia, il ché darà sicuramente belle soddisfazioni. Nel lavoro, alcune cose che credevate "morte e sepolte" si riveleranno invece ancora attuali.

Cercate di restare tranquilli e di non prendere decisioni affrettate.

Acquario: ★★★. Valutato sottotono questo martedì 16 febbraio, quasi sicuramente vi vedrà un po' a rilento in quanto ancora sottomessi ai capricci delle stelle. Le effemeridi di vostra competenza risulteranno ancora negative, dunque si consiglia di fare poco e di riposare molto: compreso il messaggio? Per certi versi potrebbero manifestarsi momenti davvero debilitanti, in massima parte stancanti o ripetitivi. Riguardo l'amore, ascoltando con attenzione eventuali richieste da parte del partner, eviterete tensioni e discussioni. Consiglio: dedicate un po' del vostro tempo al relax, l'umore sicuramente riprenderà quota e ritroverete quella pace interiore che avete perso negli ultimi giorni.

Se single, invece, non confondete il sentimento dell'amore vero con il desiderio di assaporare novità. Sciupereste quello che già avete - se lo avete - per inseguire delle pallide e puerili illusioni, fuochi di paglia che non lasciano nulla di positivo. Nel lavoro, infine, non dovete ingigantire i problemi: a tutto c'è una soluzione, sappiatelo. Occorrerà solamente darsi da fare ancora per un po', poi però alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 16 febbraio predice che andrà come nelle attese il periodo, ovviamente non per tutti gli appartenenti al segno, sia chiaro. Molto farà il proprio ascendente: se appartenente ad uno dei segni in prima posizione le possibilità di avere un periodo buono saranno molto alte.

In amore, intanto, quasi tutto andrà alla grande: questa giornata sarà fatta proprio per essere vissuta al meglio, in primis con la persona che avete accanto e poi anche con gli amici e i familiari. Vivrete così delle emozioni autentiche che ricorderete per un bel pezzo. Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato, anzi brillerà. Questa sarà sicuramente la giornata ideale per fare nuovi incontri e avviare qualche piccolo sogno che avevate nascosto dentro di voi. Non abbiate paura del giudizio altrui, la stima di chi vi circonda non conosce limiti né confini. Le previsioni spronano affinché approfittiate dell'ottimo frangente a disposizione. Nel lavoro, per chiudere, dovete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le esperienze che si presenteranno.

Cercate di domare l'impulsività.

La classifica del 16 febbraio dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di martedì 16 febbraio è pronta per essere visionata. In evidenza, come già anticipato in apertura, lo Scorpione, meritatamente posizionato al primo posto in classifica. Bene oltre ogni più rosea aspettativa anche Toro, Vergine, Bilancia e Pesci, tutti appaiati in seconda posizione. A metà scaletta invece troviamo un quartetto formato da Ariete, Gemelli, Cancro e Sagittario, in questo caso valutati a quattro stelle e quindi in terza posizione. Ultimi posti in classifica intanto per il Leone e l'Acquario in penultima, mentre l'ultimo posto in scaletta tocca questa volta al segno del Capricorno.

