L'Oroscopo di domani, sabato 6 febbraio, è disponibile per essere consultato. Molto importante questo primo giorno di weekend per coloro che attendono curiosità e buone notizie svelate dalle previsioni astrologiche giornaliere. In merito alle novità astrali di rilievo, la Luna stazionerà ancora nel comparto del Sagittario e Venere risulterà in congiunzione a Giove e Saturno. Facile prevedere tanta positività per quei segni sottoposti ai flussi positivi dell'Astro d'Argento; un po' diversa la situazione per chi ha Venere dissonante. Di certo a gongolare questo sabato certamente saranno i nativi in Bilancia, Sagittario e Capricorno, i più fortunati tra i sei segni in analisi.

Per quanto riguarda il frangente negativo, intanto, secondo quanto messo in luce nelle previsioni zodiacali del 6 febbraio, ad avere a che fare con un periodo abbastanza ostico saranno gli amici nativi dell'Acquario. Purtroppo a quest'ultimi gli astri riserveranno un sabato sottolineato dal "ko": Marte infatti risulterà in quadratura a Venere, pianeta presente nel segno dell'Acquario appunto.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro andando ad indagare singolarmente ogni segno.

Previsioni zodiacali del 6 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un sabato sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, cercando di puntare ad una giusta riconciliazione.

In amore, vi sentirete finalmente amati e compresi dal partner. Sarà finalmente giunto il momento di fare progetti nuovi e soprattutto di trascorrere più tempo insieme a chi amate, serenamente e (per una volta) senza problemi. Single, sfruttate le attuali amicizie per fare appena possibile nuovi incontri. Magari potrebbero essere speciali e chissà, forse anche fortunati.

Chi è in cerca dell'anima gemella avrà l'occasione di scovarla ma non è detto che riesca a conquistarla... Nel lavoro, invece, sarete di fronte a una serie fortunata di eventi. Se saprete muovervi con abilità, riuscirete a mettere a segno una quantità di successi irripetibili.

Scorpione: ★★★★. Partirà abbastanza bene questo primo giorno di weekend, anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop.

Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché interessanti e positive per i vostri interessi, riuscirete a riappropriarvi di quella sicurezza che (forse) mancava da un pezzo. In generale, potrebbe iniziare un periodo indirizzato verso la ricerca della tranquillità, soprattutto a livello affettivo sotto ogni forma. La buona Luna in Sagittario intanto, promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti, in grado di dare una lieve felicità (meglio che niente, non trovate?). Single, la Luna porterà sicuramente splendide occasioni di incontro o di divertimento, non appena possibile ovviamente. Intanto, nell'attesa, iniziate pure a dare una sistemata al look: potrebbe essere un'ottima scelta nell'eventualità che doveste sbloccare una situazione in stallo.

Nel lavoro, rimboccatevi le maniche e non cedete alle ostilità o alle provocazioni: ne varrà la pena...

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domani 6 febbraio al Sagittario indica un inizio weekend tutto all'insegna della buona sorte e del buon fare, in molti settori. L'Astrologia consiglia in questo caso, parlando in generale, di sfruttare il momento buono per tentare il "colpo grosso" nelle cose/situazioni che avete maggiormente a cuore. Sarà sicuramente una giornata indimenticabile da passare in piacevole compagnia di coloro che più amate al mondo. Chi è in coppia ritroverà la felicità dei tempi migliori e gioirà di ogni singolo momento trascorso in armonia con la persona amata. Per questo sabato siate seducenti e affabili per quanto possibile, magari cercando di rimettere in auge vecchie ma mai tramontate sane abitudini romantiche.

Single, in questo giorno potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento o un invito abbastanza intrigante. Una persona che non avreste mai pensato di incontrare e verso la quale non provate alcun interesse potrebbe scombussolare piacevolmente la vostra vita sentimentale (magari!). Nel lavoro, sarà la curiosità, il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale.

Oroscopo e stelle di sabato 6 febbraio

Capricorno: ★★★★★. Sabato sarà fantastico per voi del segno. In generale, la vostra sensibilità renderà più affidabile il vostro buon intuito. Senz'altro la giornata di partenza del nuovo weekend sarà piacevole soprattutto nelle cose riguardanti gli affetti, le amicizie e la famiglia, ovviamente strizzando l'occhio anche a qualche collega di lavoro da voi stimato.

In amore, il buon umore renderà positivo tutto il periodo. Tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme al partner. Non vedrete l'ora di riabbracciarlo e stare in sua compagnia. Per chi ha situazioni difficili in corso, il consiglio è quello di privilegiare in serenità e sincerità sia la pazienza che il buon dialogo. Single, la vita sentimentale subirà un mutamento perché avrete sicuramente la possibilità di riallacciare una vecchia amicizia, il che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più... Nel lavoro invece, sarà un periodo ricco di sorprese, magari anche di proposte o di nuove opportunità. Qualcuno vorrebbe provare a mettersi in proprio: grazie alla Luna amica, sarà facile raggiungere eventuali progetti o obiettivi.

Acquario: ★★. Una giornata decisamente "no", questo è quanto hanno messo sul vostro conto gli astri per questo sabato.

Abbiate massima cautela: una discussione potrebbe assumere toni troppo accesi e la persona che avrete di fronte potrebbe rivelarsi scorretta verso di voi. Marte in quadratura alla vostra Venere darà filo da torcere soprattutto a metà pomeriggio. In amore, vi accorgerete sin dal mattino che le cose non saranno come da voi sperate ed i vostri sforzi serviranno a ben poco. Alcune ombre del passato potrebbero mettere in crisi addirittura lo stesso rapporto di coppia. Consiglio: occhio alle situazioni un po' troppo movimentate, potrebbero riservare spiacevoli sorprese. Se single invece, sarete molto sensibili a causa di situazioni abbastanza ostile: questo fatto potrebbe essere particolarmente stressante per parecchi nativi. Qualcuno di voi invece potrebbe essere urtato da una persona che, purtroppo, non è cambiata per niente nel suo modo di fare: lasciate passare se possibile.

Nel lavoro, non commettete errori di superficialità perché potrebbero danneggiare la vostra immagine più che il vostro lavoro, e la cosa vi darebbe molto fastidio ugualmente.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di sabato 6 febbraio prevede abbastanza buono questo giorno dedicato al weekend, specialmente per coloro con gravosi impegni in attivo. Diciamo che l'attuale situazione astrale relativa al vostro segno vi permetterà senz'altro di guardare ogni cosa in maniera molto positiva. Preparatevi quindi a mettervi di nuovo in campo con una rinnovata fiducia e tanto buon umore. In amore si prevede l'arrivo di buone speranze in ambito non solo affettivo. In molti casi il rapporto con il vostro partner migliorerà sensibilmente, tuttavia tenete presente che dovrete fare la vostra parte impegnandovi affinché tutto proceda per il verso giusto.

Single, un cielo astrale molto favorevole vi concederà sicuramente numerose chance in più, soprattutto per quanto riguarda l'ambito dei vostri interessi. Tutto sembrerà perfetto per organizzare qualcosa di speciale. Nel lavoro infine, le previsioni del giorno invitano a smetterla di inseguire traguardi impossibili anziché attenersi alle proprie reali possibilità. Il punto è che potreste compromettere alcuni sforzi fatti finora.