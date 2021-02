L'Oroscopo del giorno di martedì 9 febbraio è pronto a dare dritte e consigli in merito al probabile andamento di questo nuovo martedì in calendario. Curiosi di scoprire come andrà il secondo giorno della settimana? Certo che sì, altrimenti non sareste qui a leggere le nostre previsioni zodiacali quotidiane. Bene, allora passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto alla giornata in analisi.

In questa fase a gongolare, grazie alle effemeridi altamente positive rispetto al segno, sono senz'altro gli amici nativi in Sagittario.

Al generoso simbolo astrale di Fuoco arriveranno i flussi positivi generati dalla posizione speculare al 90% di Marte, nel contesto in ottimo trigono alla Luna in Capricorno. Giornata molto fortunata altresì anche per l'Acquario, potendo contare su un filotto d'eccezione presente nel proprio comparto, ossia Sole, Mercurio Giove, Venere e Saturno.

Invece, sottoposti a dura prova dalle stelle come riportato nelle le previsioni zodiacali del giorno, quasi certamente gli amici nativi nel segno della Bilancia, in questo contesto sottoscritti con le tre stelle relative ai periodi "sottotono". Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro analizzando singolarmente ogni singolo segno.

Previsioni zodiacali del 9 febbraio

Bilancia: ★★★.

Secondo quanto messo in conto nelle predizioni di martedì, in primis per quanto riguarda l'amore, quasi tutto il periodo sarà sottotono, quindi non troppo soddisfacente. Il motivo? Ebbene, un po' sarà per colpa degli astri, poi il resto sarà per demerito vostro. Sicuramente vi sentirete stanchi e nervosi, pertanto cercate di evitare di creare tensioni con il partner, di certo potrebbero peggiorare la situazione.

Intanto rilassatevi e respirate profondamente prima di ribattere a tono. Single, per voi invece non sarà niente male il cielo attuale, di certo quest'ultimo vi renderà affascinanti e in forma smagliante. Attenti però a non buttarvi allo sbaraglio in imprese troppo rischiose, perché l'audacia non va confusa con l'imprudenza, quindi fate attenzione. Nel lavoro si preannuncia una giornata in cui la professione non girerà per il verso giusto.

Diciamo che quasi tutto dipenderà dalla carica di energia che avrete a disposizione.

Scorpione: ★★★★. Sortirà e chiuderà discretamente bene questo vostro martedì, senza troppi affanni né tante lodi. Alcuni vostri (eventualmente) piccoli esperimenti fatti potrebbero dare risultati insperati: molto importante il non fermarsi proprio adesso ma continuare. Arriverete abbastanza lontano? Noi siamo certi di sì. In amore, ascoltate con attenzione le richieste del vostro cuore: per chi è in coppia le cose andranno meglio e in molti vi sentirete più rilassati e tranquilli. Qualcuno di voi, non senza sudare sette camicie, riuscirà a tirarsi via da una difficile situazione sentimentale. Single, in tanti avrete entusiasmo e carisma più che mai, soprattutto con una gran voglia di emozioni.

Se avrete fiducia in voi stessi, l'inaspettato (forse) vi tenderà le braccia mettendovi di fronte a un improvviso quanto promettente incontro: che sia la volta buona? Intanto, per quanto riguarda il lavoro, l'invito è quello di stare tranquilli: i movimenti delle stelle indicano che sarete abili a bilanciare la vostra capacità critica con l'impulsività, caratteristica imprescindibile della vostra indole.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 9 febbraio al Sagittario indica un ottimo martedì. In questo caso la giornata è stata messa in programma con massima positività in campo sentimentale: pronti a volare in amore? In effetti la Carta Astrale vede al top i sentimenti e gli affetti in generale: datevi da fare perché verranno giorni in cui le stelle non saranno più tanto generose nei vostri confronti e allora rimpiangerete le tante occasioni perse.

In amore, sarà questa una giornata decisamente positiva: avrete molta iniziativa e uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore distendendo nel frattempo anche i buoni rapporti con la persona del cuore. Single, oltre ai veri guizzi di passione con la persona che sapete, di sicuro con la stessa saprete instaurare una nuova e forte intesa affettiva. Diciamo pure che se il buongiorno si vede dal mattino, allora... Nel lavoro invece, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori. Diciamo che a essere molto avvantaggiati saranno coloro con attività a stretto contatto con le persone.

Oroscopo e stelline di martedì 9 febbraio

Capricorno: ★★★★. Giornata considerata dall'Astrologia applicata al vostro segno come discreta.

In campo sentimentale, potrete godere di un cielo decisamente migliore rispetto ai giorni precedenti: puntate tutto sul buon senso. Sarà sicuramente interessante parlare di sentimenti, ovviamente con la vostra metà: l’amore tornerà di nuovo in primo piano nel caso avesse avuto nel frattempo delle fermate dovute a problemi di coppia. Regolate al meglio eventuali impegni in modo da poter programmare una serata romantica. Single, in molti vi sveglierete di buonumore e avrete senz'altro una gran parlantina! Bene, sicuramente questa potrebbe essere una buona cosa, il che sorprenderà positivamente chi vi conosce da tempo. Consiglio: abbiate un po' più di fiducia nelle persone conosciute da poco ma soprattutto abbiatela in voi stessi. Nel lavoro, gli astri vi suggeriscono di accettare eventuali nuovi incarichi (o responsabilità) solamente se sottoscritte da un compenso congruo e adeguato.

Parlatene con chi di dovere e poi decidete, purché sia fatto senza fretta.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un martedì fortunato, segnato con le cinque stelle relative ai periodi super-positivi. Dunque, in massima parte la giornata della settimana appena iniziata evolverà molto bene, anche se potrebbe presentare qualche lieve risvolto negativo per quelli con ascendente scarsamente quotato. In campo sentimentale si consiglia di approfittare del periodo positivo per fare eventualmente una breve pausa relax per meditare (in cuor vostro) un modo differente per approcciare i prossimi obiettivi. In coppia intanto, la giornata e soprattutto la serata si chiuderà tranquillamente, con l'umore sereno o almeno rasserenato da una splendida armonia generale. Se single invece, chi di voi dovesse essere alla disperata ricerca dell'amore non troverà ostacoli difficili da superare.

Diciamo che avrete fascino e capacità da vendere, il che vi darà l'opportunità di conquistare chi più vi piace. Nel lavoro saranno i benvenuti sia la calma che la tranquillità, per il resto dovrete stare al passo coi ritmi che gli astri del giorno vi imporranno. Per chi è in proprio, Saturno e Mercurio anticipano qualcosa di positivo in arrivo prossimamente: state pronti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di martedì 9 febbraio preannuncia a voi del segno una giornata più che buona. Anzi, diciamo pure che, quasi sicuramente, andrete a confrontarvi con un periodo discretamente fortunato. In generale l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente sono ancora in fase evolutiva. Quasi sicuramente (finalmente!) alcune vostre scelte o prese di posizione verranno riconosciute da chi interessato e la fatica dei giorni passati sarà giustamente ripagata.

In amore invece, migliorerà sensibilmente l'attuale situazione: i vostri piani romantici prenderanno una nuova piega e potranno essere finalmente realizzabili. Avrete una giornata buona ma movimentata soprattutto in coppia ma allo stesso tempo sarete carichi di energia positiva e di ottimi propositi. Single, a molti le stelle incitano a essere più intraprendenti: con un po' di buona volontà, nonché con giusto impegno, sicuramente potreste cogliere piccoli momenti di felicità da vivere con quella persona che ben sapete. Nel lavoro, per chiudere, le stelle del giorno tenderanno a portare un certo disordine nelle vostre finanze.