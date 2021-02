L'oroscopo della giornata di lunedì 8 febbraio prevede un po’ di fortuna per i segni di Terra, in particolare per Vergine e Toro, che potranno contare sulla Luna favorevole dal Capricorno. Al contrario Cancro dovrà fare un po’ d'attenzione in amore. Ottimo periodo in ambito lavorativo per Gemelli, forte di questo Giove in posizione favorevole, mentre Sagittario sarà abbastanza poderoso e placido da vivere una giornata piuttosto soddisfacente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 8 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 8 febbraio segno per segno

Ariete: settimana che inizierà un po’ a rilento per voi nativi del segno, a causa della Luna in quadratura.

Dovrete fare un po’ d'attenzione sul vostro atteggiamento nervoso, soprattutto nei confronti del partner. Se siete single meglio non cedere a inutili tentazioni. Per quanto riguarda il settore professionale, invece, nulla da dire. L'impegno che ci state mettendo è notevole e costante, di conseguenza vi meritate buoni risultati, grazie anche a un buon cielo che vi assiste. Voto - 7+

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto. In amore sarete più sensibili nei confronti del partner e anche un po’ più fortunati. Se siete single ci sarà maggior ottimismo da parte vostra nei rapporti sociali. Nel lavoro dovrete credere un po’ di più nei vostri progetti professionali, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Gemelli: sfera sentimentale che torna a essere soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

La Luna, infatti, non vi darà più fastidio, lasciando spazio a Venere favorevole. Prendetevi un po’ di tempo libero da trascorrere insieme alla vostra anima gemella. Se siete single questo periodo si rivelerà piuttosto sereno e stimolante per poter trovare qualcuno da amare. Nel lavoro Giove in buon aspetto renderà più semplice lo svolgimento delle vostre mansioni.

Voto - 8,5

Cancro: più attenzione dal punto di vista sentimentale in questo inizio di settimana, in quanto ci sarà la Luna in opposizione a mettere i bastoni tra le ruote nella vostra vita di coppia. Se siete single il vostro stato d'animo potrebbe non essere dei migliori. Discreto invece il settore professionale, grazie a tanti piccoli passi in avanti fatti nei vostri progetti, che vi rendono felici e soddisfatti, oltre che un po’ più tranquilli con le tempistiche.

Voto - 7-

Leone: oroscopo di lunedì abbastanza deludente per voi nativi del segno. Questo cielo vi riserverà davvero poche soddisfazioni, in particolare in amore, dove l'affiatamento di coppia non sarà così elevato, forse a causa della mancanza di dialogo tra voi e il partner. Se siete single non sarete in vena di sentimenti. Nel lavoro se siete in attesa di una risposta, questa potrebbe arrivare, ma potrebbe non essere esattamente quella che vi aspettavate. Voto - 5

Vergine: giornata un po’ fortunata, grazie alla Luna favorevole. In amore vi sentirete bene con voi stessi e ciò sarà importante per cercare di approcciarsi al partner o a una nuova conoscenza, qualora siate single. Per quanto riguarda il settore professionale, se nell'ultimo periodo non siete riusciti a dare il massimo, potreste notare qualche segnale di ripresa piuttosto incoraggiante.

Voto - 7,5

Bilancia: la Luna in Capricorno frenerà il vostro romanticismo, secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 8 febbraio. In amore, infatti, vi mancherà quell'entusiasmo e quella marcia in più che rende così felice il vostro rapporto. Se siete single non ci sarà nulla di male se per una volta vi prendete cura di voi stessi. Niente male, invece, in ambito professionale, con risultati tutto sommato soddisfacenti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7+

Scorpione: configurazione astrale leggermente migliore, ma ancora poco soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna in buona posizione vi darà un po’ di fiducia in più nei confronti del partner e della famiglia, ma ci sarà ancora tanto da lavorare per riprendere il vostro rapporto.

Se siete single non fate troppi calcoli o ragionamenti quando corteggiate, fate solo quello che vi dice il cuore. Nel lavoro, anche se dovessero verificarsi rallentamenti, non mollate e continuate a darvi da fare. Voto - 6+

Sagittario: un cielo davvero ottimo per voi nativi del segno, anche se perdete il sostegno della Luna. Ci sarà Venere a darvi una mano in amore e l'intesa di coppia continuerà a fare scintille. Se siete single un atteggiamento forte, calmo e placido potrebbe anche piacere e far avvicinare nuove e interessanti conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro mantenere la calma, anche in caso di mansioni difficili, non è da tutti, ma voi ce la farete e andrete avanti. Voto - 8,5

Capricorno: oroscopo di lunedì soddisfacente per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione che illumina la vostra giornata, soprattutto in amore.

Voi single se avete qualcuno nel vostro cuore, o se una persona vorrà entrarci di prepotenza, accoglietela a braccia aperte. Se avete una relazione stabile saprete come prendervi cura della vostra anima gemella. Nel lavoro con questo cielo potreste approfittarne per portarvi avanti con le vostre mansioni. Voto - 8,5

Acquario: con Venere nel segno riuscirete a stimolare la curiosità di chi vi guarderà, che sia il partner, follemente innamorato di voi o magari una persona che a voi piace tanto. Per quanto riguarda il settore professionale, la vostra ambizione vi spingerà a dare il massimo con i vostri progetti, cercando di fare quel passo in più mai fatto finora. Voto - 8+

Pesci: un cielo piuttosto discreto per voi nativi del segno, con la Luna in buon aspetto che rende la vostra relazione di coppia interessante.

Se siete single vi sentirete bene con voi stessi e sarà molto importante per tentare il giusto approccio con la persona che vi piace. In ambito lavorativo accettate consigli da chi ne sa più di voi e vedrete che i vostri progetti prenderanno la giusta piega: la tensione da parte vostra non potrà che diminuire. Voto - 7+