La giornata dell'11 febbraio sarà molto intensa per alcuni sengni zodiacali, mentre altri saranno costretti a fare ricorso alla loro forza interiore. Per avere un quadro completo dell'influenza degli astri, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. Nello specifico, i pianeti si troveranno nei seguenti segni:

Sole, Luna, Mercurio, Venere, Giove e Saturni in Acquario

Marte e Urano in Toro

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Di seguito, i dettagli dei profili zodiacali secondo l'oroscopo di domani 11 febbraio. Sarà stilata anche la classifica quotidiana.

Previsioni astrologiche dell'11 febbraio: i segni ultimi in classifica

Sagittario (12°posto): la stanchezza eccessiva vi renderà impossibile affrontare lo stress derivante dal lavoro. Dovrete fare ricorso a ogni risorsa interiore per mantenere la calma e non crollare. L'Oroscopo consiglia di rallentare i ritmi quotidiani e di riservare qualche ora solo al vostro benessere. Sicuramente, mente e corpo ne gioveranno. Il partner apparirà concentrato soprattutto su se stesso.

Ariete (11°posto): rispetto alla giornata precedente, avrete un maggiore controllo sulle vostre emozioni. Cercherete di essere più consapevoli di voi stessi, ma alcuni imprevisti vi renderanno difficile concentrarvi sulle cose davvero importante. Proverete conforto nel partner e proverete a instaurare un dialogo produttivo con lui.

Per fortuna, le cose non impiegheranno molto a cambiare e ben presto tornerete a essere padroni della situazione.

Scorpione (10°posto): il lavoro vi metterà a dura prova. Avrete degli obiettivi ambiziosi, ma dovrete scontrarvi con le difficoltà quotidiane. Farete fatica a relazionarvi con i colleghi, soprattutto perché emergeranno vecchie questioni irrisolte.

Vorreste provare a risolvere le cose, ma non tutti saranno disposti a scendere a compromessi. Potrete contare sull'affetto della famiglia e della persona amata.

Vergine (9°posto): sarete sopraffatti dagli impegni quotidiani. Vi renderete conto di dover svolgere moltissime mansioni, ma di avere poco tempo per farlo. Non vorrete chiedere aiuto, però, in questa circostanza, potreste non avere alternative.

Un pizzico di intraprendenza potrebbe migliorare la vostra situazione lavorativa. Prima di avere risultati soddisfacenti dovrete attendere qualche settimana.

I segni zodiacali al centro della classifica

Cancro (8°posto): a dispetto delle aspettative, sarà l'amore a trionfare. Avrete ancora molte cose da chiarire con il partner, ma vi sentirete invasi da un trasporto totalmente nuovo. La persona amata avrà poco tempo da dedicarvi, ma cercherà di rendervi felice e di prendersi cura di voi. Qualcuno, in famiglia, potrebbe non essere d'accordo con le vostre scelte di vite. Starà a voi trovare il modo per farvi valere.

Capricorno (7°posto): avrete bisogno di trovare il vostro equilibrio interiore. Inizierete a fare dei passi avanti, ma ancora non sarete del tutto soddisfatti.

Sarà importante lasciare le porte aperte a eventuali sviluppi. Potreste rimanere sorpresi dalle possibilità che avrete davanti. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Si alterneranno momenti passionali ad altri di noia e monotonia.

Bilancia (6°posto): in ambito amoroso, avrete numerosi dubbi. Vi sentirete molto presi dal partner, ma saprete di dover risolvere alcune questioni. Non sarà semplice intraprendere determinate conversazione, ma se userete le parole giuste, tutto sarà possibile. Sarà fondamentale non sottovalutare alcun sentimento e dare importanza agli aspetti emotivi del partner. La mimica gestuale vi fornirà nuove risorse.

Gemelli (5°posto): sarete molto legati alla vostra indipendenza e la difenderete a tutti i costi.

Punterete ad avere un lavoro stabile e di successo, però, per il momento, dovrete accontentarvi. In amore, sarete disposti ad ascoltare il partner ma ci saranno alcune questioni sulle quale non sarete disposti a passare sopra. Dovrete fare ricorso a tutta la vostra pazienza per non far scoppiare accese discussioni.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo dell'11 febbraio

Leone (4°posto): vi impegnerete per migliorare la vostra produttività. Vorreste ottimizzare l'uso del tempo, ma ancora non sarete pronti a rinunciare ad alcune abitudini. L'amore avrà un ruolo secondario in questo 11 febbraio, mentre darete più valore all'amicizia e alla lealtà. Sarete sempre pronti a dare un sorriso di conforto ad un amico in difficoltà. Crederete nel vostro lavoro, ma dovrete sperimentare nuove strategie.

Acquario (3°posto): potrebbe essere il momento giusto per chiedere scusa a qualcuno che avete ferito. Forse, sul momento, non ve ne siete resi conto, ma adesso dovrete porre rimedio. Il legame con il partner diventerà molto più forte, soprattutto per le esperienze che condividerete. Avrete modo di coltivare i vostri hobby e di scoprirne di nuovo. Forse, sottovaluterete un vostro grande talento.

Pesci (2°posto): le interazioni con il prossimo raggiungeranno un livello molto elevato. Sarete talmente amabili, da spingere gli altri ad avvicinarsi e a stringere un legame con voi. Brillerete come comete in una notte senza luna, ma attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia. Prima di raccontare i vostri segreti, sarà necessario conoscere bene il vostro interlocutore e soprattutto le sue vere intenzioni.

Toro (1°posto): determinazione e coraggio vi consentiranno di accedere al primo posto. Metterete passione in tutto quello che farete, anche se davanti a voi avrete numerosi impegni da portare a termine. Non trascurerete il partner, neanche per un secondo e cercherete di essere un punto di riferimento essenziale per la famiglia. Puntando in alto e stringendo i denti riuscirete ad ottenere tutto ciò che vorrete.