L'Oroscopo del giorno 12 febbraio riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di venerdì. In primo piano dunque, il quinto giorno dell'attuale settimana sviscerato dal punto di vista dell'Astrologia applicata alla quotidianità. Ad essere soppesati, come al solito in questa sede, i segni dello zodiaco relativi alla seconda sestina, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. A dare interessanti spunti di positività a più di qualcuno tra i sei segni in analisi, sarà l'arrivo di una splendida Luna in Pesci a partire dalle ore 08:23 della mattinata di venerdì.

Certamente, ad avere la miglior fortuna dal novilunio in essere in questa parte finale della settimana, oltre allo scontato Pesci, anche coloro appartenenti alla Bilancia, segno indicato in giornata a cinque stelle. Invece, le previsioni zodiacali del giorno lasciano poche chance a coloro appartenenti a Sagittario e Capricorno, rispettivamente pronosticati in periodo da "ko" e con il meno peggio "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì segno per segno approfondendo le previsioni del 12 febbraio.

Previsioni zodiacali del 12 febbraio

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi che non presenterà affatto "effetti collaterali". Le stelle, pertanto, invitano voi nativi a mettere l'ansia da parte, sfruttando il periodo, e godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare.

In molti casi ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna, soprattutto in amore. Diciamo pure che avrete un cielo favorevole e un'intesa ottima con il vostro partner. I desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. Single, invece di restare nascosti nel vostro guscio della timidezza, fatevi coraggio e iniziate rompendo il ghiaccio: a volte può bastare anche un solo sorriso disarmante.

Nel lavoro, infine, le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole. Tenetevi pronti perché, sicuramente, una bella sorpresa rimetterà in moto la mente.

Scorpione: ★★★★. La giornata di questo venerdì è prevista all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi.

Il consiglio del giorno: evitate nel modo più assoluto di fare promesse se non siete sicuri al 100% di poterle mantenere. In amore, pertanto, avrete modo di vivere dei bei momenti con il partner, con quest'ultimo ben disposto a toccare i tasti giusti, capaci di risollevarvi anche dalle situazioni più scomode. Single, attorno a voi ci saranno persone da avvicinare e, se metterete da parte timori e diffidenze, potreste fare incontri davvero interessanti. Nel lavoro, invece di pensare troppo in grande cominciate col mettere da parte qualche spicciolo che in futuro potrebbe esservi molto utile! Se in passato avete interrotto gli studi, accarezzate pure l’idea di riprenderli.

Sagittario: ★★. L'oroscopo di domani 12 febbraio, prevede un duro "ko" per questo giorno di fine settimana.

Il consiglio delle stelle: liberate i vostri pensieri, siate sinceri e qualsiasi cosa accadrà vi sentirete senz'altro tranquilli della vostra onestà. Intanto, cercate di non esporvi troppo in situazioni potenzialmente rischiose: diversamente, prendete atto dei pro e contro e regolatevi. In amore, la giornata si presenterà un po' in salita già dalla mattina, per niente tranquilla, tanto che vi sentirete come tra l'incudine e il martello. Questa continua ansia e nervosismo metteranno a dura prova il vostro rapporto con il partner. L'unica soluzione utile sarebbe un periodo da vivere in totale relax, ovviamente da trascorrere voi due da soli. Single, non dovete perdere la fiducia in voi stessi se le cose ultimamente non hanno preso la direzione auspicata.

Tranquilli, non per questo dovrete perdervi d'animo. Nel lavoro, avrete la testa fra le nuvole e affronterete il vostro quotidiano in maniera superficiale. Fate attenzione!

Oroscopo e stelle di venerdì 12 febbraio

Capricorno: ★★★. Questo venerdì non andrà troppo bene per voi del segno, questo è quasi sicuro. Diciamo che questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze astrali negative. In questo caso, l'Astrologia applicata al vostro segno senz'altro è improntata a dare una valutazione poco positiva al periodo in arrivo. In amore non sarete al top, infatti potreste avere una dose eccessiva di ansia: attenti, non è proprio questo il momento giusto per chiedere spiegazioni o fare domande provocatorie alla persona amata. In questo modo, di certo eviterete qualsiasi tipo di tensione e in molti casi riuscirete anche ad abbassare i toni nelle discussioni.

Single, il periodo invita a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che, spesso, sono causa di contrasto nel rapporto con persone appena conosciute. Incontri deludenti per qualcuno nativo di prima decade. Nel lavoro mettendo a frutto l’esperienza accumulata finora, chi riuscirà a starvi dietro?

Acquario: ★★★★. Partirà discretamente bene questo venerdì, anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare, a breve arriveranno novità. Visto il periodo a quattro stelle, l'invito è quello di avere un po' più di pazienza in amore.

Iniziate ad organizzare subito qualcosa di interessante in modo da essere sicuri di partire con il piede giusto. Avrete ottime probabilità di ritrovare il benessere psicofisico, ma solo dopo aver risolto qualche questione in sospeso. Single, abbandonatevi all'amore senza remore né tabù. In giornata (forse) un’amicizia di vecchia data potrebbe evolversi diversamente e finire in qualcosa di veramente importante: c'è da crederci? Nel lavoro, invece, avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione impegnativa. Beneficerete di influenze planetarie che tireranno su il vostro morale,

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo di venerdì 12 febbraio indica l'arrivo una splendida giornata, altamente positiva ed altrettanto propositiva per la maggior parte di voi nativi.

A favorire tante situazioni, in primis quelle relative ad sentimenti e affettività in senso lato sarà senz'altro l'ottimo aspetto che avrà per voi la Luna, in arrivo nel segno proprio questo venerdì: per molti nativi, novità o notizie di un certo spessore emotivo (felici voi!). In amore, riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalla vostra metà. Sarete sereni e niente vi turberà, perché il cielo presente in giornata sarà limpido e senza nuvole negative. Single, il buonumore che vi accompagnerà in queste ore sarà dovuto alle congiunzioni astrali favorevoli. Avrete voglia d’amore e serenità ed i sentimenti saranno per voi come il respiro; la mancanza di quest'ultimi vi manderà in apnea. Nel lavoro, finalmente un bel cielo pronto a concedere spazio a nuovi e positivi aspetti planetari.

Proponete nuove idee: il forte impulso creativo vi regalerà numerose soddisfazioni.