La prima settimana del mese di febbraio sta giungendo al suo termine e le previsioni dell'Oroscopo sono riuscite a tirare su il morale alla maggior parte dei segni zodiacali. Il weekend che sopraggiungerà a breve, ovvero quello compreso tra venerdì 5 e domenica 7 febbraio, si fa portatore di buone notizie per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, pronti ad accogliere l'arrivo di notizie in grado, in alcuni casi, di cambiare in maniera positiva il futuro. Chi spera nell'arrivo del vero amore, come ad esempio i nativi dell'Acquario, potrà finalmente imbattersi nella cosiddetta "persona giusta" e riuscire a portare un po' di colore in più nella propria vita, mentre il Toro dovrà affrontare l'influenza in parte negativa di alcuni astri posti in posizione sfavorevole.

Chi è nato sotto al segno della Bilancia si troverà invece nel bel mezzo di un weekend roseo e produttivo, potendo godere dello sguardo attento che la fortuna ha deciso di volgere in sua direzione.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete potrebbero imbattersi nell'arrivo non troppo inaspettato di notizie positive. Le comunicazioni appena citate potrebbero riguardare l'ambito lavorativo o scolastico e farsi portatori di positività per le prossime giornate. Riuscire a pensare al futuro, specialmente in compagnia della propria anima gemella, potrebbe non essere più solo un sogno irraggiungibile.

Toro - l'oroscopo di questo nuovo weekend, il primo per il mese di febbraio, si fa portatore di una carica energetica un po' altalenante.

La posizione non ottimale di alcuni astri renderà le prossime giornate leggermente sottotono per il segno del Toro ed i bastoni che verranno messi fra le sue ruote potrebbero portare qualche breve rallentamento nella vita di ogni giorno. Nulla di cui preoccuparsi, poiché grazie all'aiuto dei propri familiari si potrà affrontare qualunque avversità.

Gemelli - un periodo migliore di questo non lo si poteva di certo immaginare. Con gli astri che hanno deciso di volgere il proprio sguardo anche in direzione dei Gemelli, facendogli dono di giornate intrise di fortuna e amore. Il lato economico della vita di questo segno zodiacale subirà un netto miglioramento, così come la sfera sentimentale riuscirà a creare una vera e propria svolta per il futuro.

Cancro - mostrare i propri sentimenti non è certo qualcosa di cui doversi vergognare. Le persone fidate, specialmente quelle maggiormente vicine al Cancro, sapranno apprezzare questa manifestazione d'affetto riuscendo a ricambiare il sentimento. Circondarsi quindi di persone fidate porterà non pochi miglioramenti nello stile di vita, migliorando anche lo stato di salute fisico e mentale e allontanando il pessimismo e la negatività.

Leone - riuscire ad "abbassare la testa" per ammettere i propri errori e chiedere scusa alle persone ferite non è la cosa più semplice da fare, ma stando ai consigli dedicati dall'oroscopo di questo fine settimana, potrebbe essere l'unica cosa da fare per portare miglioramenti nella propria vita. Mettere da parte l'orgoglio, quindi, è la via più diretta per riallacciare i rapporti e stare bene con sé stessi.

Vergine - così come la settimana è risultata essere la migliore rispetto a quelle trascorse, anche il weekend non potrà essere da meno. La gioia e la felicità riempiranno il cuore della Vergine durante le prossime giornate, rendendolo apparentemente più leggero alle percezioni, ma decisamente più pieno e più caloroso rispetto al passato. Si potrebbe addirittura scoprire un nuovo aspetto di sé.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo le previsioni dell'oroscopo, questo primo weekend del mese continuerà a palesare un aspetto decisamente ottimo per coloro nati sotto al segno della Bilancia. Una settimana abbastanza fortunata continua la sua avanzata fino a domenica 7 febbraio, riuscendo a portare sia il sorriso sulle labbra che una buona possibilità di ottenere una piccola vincita.

Attenzione però a non esagerare: tentare la fortuna ci sta, purché questo non rischi di sfuggire di mano.

Scorpione - una nuova carica di energia permetterà allo Scorpione di affrontare le prossime giornate a testa alta e senza troppi problemi. Trascorrere il prossimo weekend in compagnia delle persone amate, magari organizzando una piccola gita fuori porta (nei limiti di ciò che è attualmente possibile), porterà un'ondata di allegria e di entusiasmo in grado di alleggerire il carico di stress accumulato nei periodi precedenti.

Sagittario - coloro che non sono ancora riusciti a trovare l'anima gemella faranno meglio ad aguzzare la vista e a tendere bene le orecchie, poiché potrebbe essere proprio in questo periodo che il vero amore incrocerà il proprio cammino con quello del Sagittario.

Avere una maggiore comprensione di sé e delle proprie capacità, oltre che delle varie sfumature del proprio carattere, permetterà il migliorarsi delle comunicazioni e dei rapporti interpersonali.

Capricorno - l'amore continua ad essere nell'aria allietando e rallegrando le giornate di coloro nati sotto al segno del Capricorno. La fortuna, in questo periodo, non si limita solamente a portare miglioramenti in ambito economico, magari con qualche vincita al super enalotto, ma a rendere migliore anche il rapporto di coppia. Riuscire a comprendersi a vicenda con il partner non sarà più un'impresa ardua e ciò permetterà di rendere la relazione decisamente migliore.

Acquario - l'oroscopo di questo nuovo weekend di febbraio si fa portatore di notizie decisamente ottimali per i nativi dell'Acquario.

Sia in ambito economico che in quello sentimentale si potrà osservare il sopraggiungere di ondate non indifferenti di positività. Questo potrebbe essere il momento migliore per tentare di riallacciare i rapporti con una o più persone care.

Pesci - anche per questo segno, secondo quanto comunicato dall'oroscopo, si preannuncia un weekend decisamente fortunato. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo e scolastico non ci sarà nulla di cui potersi lamentare, almeno per il momento, e all'interno della cerchia amorosa si potranno contare i vari successi ottenuti in questo periodo. Le conquiste, specialmente quelle amorose, non saranno di certo poche e chi ha già trovato il vero amore potrà finalmente pensare al futuro con orgoglio.