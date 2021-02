L'Oroscopo di venerdì 5 febbraio è pronto svelare come sarà il quinto giorno della settimana. Diciamo subito che le analisi astrali in questo contesto saranno applicate ai singoli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. In questo caso parliamo a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine messi sotto la nostra arguta lente astrologica in merito ai comparti della quotidianità relativi all'amore e al lavoro. Questo venerdì ad usufruire della benevolenza degli astri saranno in tutto solo due segni: Ariete e Leone, entrambi considerati in ottimo periodo, meritatamente indicati con le cinque stelline della buona sorte.

Purtroppo è risaputo che non tutti possono contare sul buon aspetto delle effemeridi, le quali cambiano continuamente con il trascorrere del tempo, mutando i rapporti di forza tra i simboli dello zodiaco. In questo caso, secondo quanto considerato nelle previsioni astrologiche del giorno, a soffrire un po' più del dovuto saranno in buona parte gli amici nativi della Vergine, considerati in questo contesto con la spunta negativa del ko.

Previsioni zodiacali 5 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 5 febbraio al segno dell'Ariete predice che partirà sicuramente meglio di molti altri vissuti in precedenza. Splendide le cinque stelline di venerdì, favorite dalla Luna in Scorpione ma pronta a passare in Sagittario: momenti speciali daranno sicuramente ottimi spunti per alcune belle novità.

In ambito affettivo riuscirete a lasciare da parte eventuali problemi per far emergere il cuore e la passione. Saprete prendere il partner per il verso giusto, stuzzicare i suoi desideri ed attirarlo a voi. Single, potrete contare sulle buone stelle: la giornata consentirà di vedere un po' di gente e magari riallacciare qualche contatto che ultimamente si era un po' allentato.

Anche se non sarà proprio il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data, chiarire malintesi o ristabilire l'armonia tramite canali virtuali potrebbe essere una scelta opportuna. Sul lavoro la vostra mente sarà completamente rivolta a ciò che dovrete fare. Il cielo infonderà le certezze necessarie per riuscirci. Sarete frizzanti nello svolgere le vostre mansioni e riuscirete a conquistare le simpatie di quei colleghi che in quest'ultimo periodo avevano un po' deluso.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì vedono poco complicato il periodo e, in massima parte, abbastanza semplice da vivere. Tenete presente comunque che il periodo, anche se valutato a quattro stelle, potrebbe restituire momenti abbastanza ripetitivi, cosa capace di generare confusione, distrazione e quindi errori. In amore, per voi del segno è sempre molto importante potersi confrontare con il partner: in questo momento gli influssi armonici di Nettuno, in sestile al vostro Marte, aiuteranno a parlare con chiarezza. Il dialogo deve essere alla base delle relazioni per far sì che tutto proceda senza problemi. Single, se non siete riusciti in alcun modo a suscitare l'attenzione di quella persona, non vi resta che tentare la strategia dell'indifferenza: provate, perché a volte funziona...

Sul lavoro si prevedono contatti e appuntamenti importanti. Non accontentatevi di ciò che è alla portata di tutti ma andate oltre. Con fiducia e un po' di intraprendenza potrebbe essere davvero questo il momento di iniziare progetti grandiosi.

Gemelli: ★★★★. Venerdì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità a patto di saperla gestire nel modo giusto. In amore, una discreta Luna in Scorpione, con i suoi influssi sufficientemente armonici, vi spingerà ad uscire di casa in cerca di relax oppure invoglierà a passare più tempo in compagnia dei propri cari.

Agire d'impulso vi aiuterà a superare alcune insicurezze di troppo per rendere più sereno e felice il rapporto con chi amate. Single, il vostro sesto senso vi farà meditare a lungo prima di prendere delle decisioni. Per ora le risposte saranno indeterminate ed avrete la tendenza ad essere troppo poco flessibili. È probabile che le emozioni non vadano di pari passo con la ragione, questo potrà rendervi un poco insicuri o titubanti. Sul lavoro intanto, una questione legale o burocratica potrebbe dare del filo da torcere: non potrete evitare di affrontarla, perciò converrà risolverla definitivamente. Nel corso della tarda mattina recupererete posizioni e razionalità: occhio alle faccende ingarbugliate.

Oroscopo e stelle di venerdì 5 febbraio

Cancro: ★★★★.

La giornata in analisi potrebbe essere a dir poco sensazionale per voi nativi, sotto tanti punti di vista. Se ciò non dovesse essere, domandatevi questo: ho fatto tutto secondo i recenti consigli dettati dalla ragione e dal buon senso? Potreste intanto ricevere delle entrate extra, il ché vi permetterà di concedersi qualche regalo non messo in lista. In amore, nella vita di coppia specialmente, non siate troppo gelosi ma cercate di dimenticare le tensioni quotidiane: sappiate godere anche del solo piacere di stare con la persona di cui siete innamorati o che avete a fianco. Single, la giornata filerà via liscia, anche se potrebbero esserci alcuni attimi di stanchezza in cui sarete stranamente scontrosi o leggermente asociali. L'assenza di novità vi farà molto pensare, ma in quanto a fatti non sarete secondi a nessuno.

In alcuni casi le emozioni vi travolgeranno, finendo per vivere a pieno regime lievi attimi di tranquillità. Al lavoro, nelle faccende pratiche avrete voglia di agire subito, magari anche di (ri)mettervi in gioco. Vietato lasciarsi demotivare da dubbi o insicurezze.

Leone: ★★★★★. La giornata relativa a venerdì 5 febbraio partirà alla grande già dalla prima mattinata per tanti di voi nativi. Pertanto il periodo sotto analisi è annunciato dall'astrologia come "super-positivo" sotto molti punti di vista, a partire da quello relativo ai sentimenti. In amore, infatti, avrete tutte le sicurezze che avete sempre desiderato: serenità e semplicità nel rapporto saranno i cardini della vostra vita guidando intuito e suggerendo scelte. Finalmente ritroverete quella passione capace di far vivere delle nuove emozioni, ovviamente insieme al partner.

Single, sarà un momento favorevole alla realizzazione di un desiderio, a patto che coordiniate ogni minimo dettaglio. La visione chiara della situazione metterà in moto energie che vi aiuteranno a concretizzare gli obiettivi in agenda: pronti a raggiungerli senza troppi problemi? Sul lavoro, invece, in questa giornata avrete tante belle proposte, in linea con le idee. Il vostro aspetto comunicativo verrà messo in risalto: ricordate, solo attraverso la buona comunicazione riuscirete a ottenere esiti sorprendenti!

Vergine: ★★. L'oroscopo di venerdì 5 febbraio preannuncia una giornata valutata al ribasso. Sarà davvero così? Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo. Dunque, preparatevi a convivere con un periodo targato con il segno del ko, sapendo che molto presto tutto rientrerà nei ranghi.

In campo sentimentale, intanto, se nel corso della giornata sentirete di dover criticare o richiamare il partner, vorrà dire che qualcosa nel rapporto vi sta sfuggendo. Se aveste perso la speranza di raggiungere qualcuno dei vostri obiettivi più importanti, niente paura, presto ritroverete quella forza che vi servirà per tornare sulla strada della serenità. Single, dovreste cercare un po' di pace e tranquillità per non essere poi costretti a pagarla in termini di salute. A qualcuno di voi la vita sentimentale non vuol saperne di andare o non soddisfa pienamente: forse è il momento di analizzare sentimenti e interessi cercando di farli convivere. Sul lavoro, per chiudere, il periodo annuncia qualche complicazione in arrivo. Non date spazio all'agitazione ma affrontate eventuali ostacoli con spirito razionale e propositivo, come solitamente non fate...

