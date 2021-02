L'Oroscopo di domani, giovedì 11 febbraio è pronto a mettere in evidenza l'andamento astrale del prossimo giovedì, messo sotto analisi in merito ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Ad essere soppesati come al solito in questa sede i primi sei segni dello zodiaco, valutati in merito alla qualità delle effemeridi di competenza. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stata valutata la giornata. Il periodo, valutato dall'Astrologia applicata alla giornata evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro nativi del Leone e dei Gemelli, rispettivamente considerati in giornata al "top del giorno" e da "cinque stelle".

Poco da fare invece, secondo le previsioni astrologiche del 11 febbraio, per coloro nativi dell'Ariete e del Toro, al momento preventivati con il "sottotono" ed il "ko". A seguire i dettagli.

Previsioni zodiacali 11 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 11 febbraio al segno dell'Ariete indica in amore la possibilità di affrontare la giornata con un sorriso. Di certo le opportunità non mancheranno: dovrete essere solo così accorti da non lasciarvi prendere dall'entusiasmo e fare il passo più lungo della gamba. Non lasciate che un'azione disturbi il partner e rovini un'atmosfera ideale vissuta in casa: se così dovesse essere non infierite ma rilassatevi e non pensateci troppo. Alcuni cambiamenti vi potrebbero mettere con le spalle al muro: accettateli senza esitazioni, anche perché impuntandovi fareste più danni che altro.

Single, non aspettatevi lodi particolari dai vostri familiari: sono soddisfatti di voi ma ve lo dimostreranno solo con i fatti, più che con le parole. Ampliate i vostri orizzonti vitali intanto, facendo magari nuove conoscenze, frequentando ambienti nuovi e stimolanti, ovviamente senza chiedere nulla di più di quanto già avete. Nel lavoro, lasciate perdere chi non ha molta voglia di darsi da fare: scegliete con cura interlocutori e collaboratori.

Fate i vostri compiti senza pensare a quelli degli altri.

Toro: ★★. Le previsioni astrologiche di giovedì per quanto concerne l'ambito sentimentale preannunciano malumori diffusi. Forse dilagheranno in quasi tutti i settori della vita: coppia, famiglia, affari, lavoro. Se col partner foste già ai ferri corti e la famiglia non dovesse essere proprio uno zuccherino, avete il quadro completo delle probabili preoccupazioni: invece di stressarvi, lasciate perdere tutti e rilassatevi con dei respiri profondi.

Sappiate che solo voi siete gli artefici del vostro destino. Single, diffidate dell'improvvisazione e pensate bene prima di esprimervi o di muovervi e dedicatevi ai vostri compiti con dedizione! Siate concreti e lungimiranti; cercate di approfittare di ogni possibilità d'incontro con la persona che vi ha colpito il cuore e lasciatevi andare senza paura. Sul posto di lavoro vi sarà richiesta una maggiore flessibilità ed un piccolo cambiamento di abitudini personali. Accettate il tutto di buon grado e non spaventatevi, perché non si tratterà di niente che possa stravolgere la vostra vita: sicuramente la migliorerà.

Gemelli: ★★★★★. Per voi del segno si prevede una giornata davvero perfetta sotto ogni punto di vista. Questo periodo infatti favorirà l'armonia e la comunione d’intenti, due elementi chiave in grado di ridare forza e smalto alla maggioranza dei rapporti.

In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte la vostra famiglia. Farete progetti insieme ed all'orizzonte potrebbe esserci l'idea di un viaggio da programmare per passare dei divertenti momenti insieme. Single, per reagire alla monotonia della vita quotidiana che in questo periodo avvertite particolarmente si consiglia di dare spazio alla fantasia. Se foste tentati di fare un piccolo ma succulento colpo di testa, concedetevelo pure, perché potrebbe essere un vero e proprio toccasana per il vostro spirito. Nel lavoro, datevi da fare e siate combattivi: è il momento di realizzare i vostri desideri. Quindi non dormiteci su ma sappiate cogliere al volo le opportunità che si presenteranno.

Oroscopo e stelle di giovedì 11 febbraio

Cancro: ★★★★. Giornata all'insegna dei soliti sbalzi di umore, pazientate! Se sognate di finire dei progetti, questo giovedì proprio non ci riuscirete: sarete troppo pieni ed il tempo a disposizione sarà davvero poco, quindi fatevi aiutare o posponete. In amore, le situazioni negative andranno sempre più risolvendosi e il vostro rapporto ne gioverà alla grande. Venere porterà stabilità e vi permetterà di fare un bilancio positivo, sia dal vostro punto di vista che verso quello del partner. Single, in amore riuscirete a realizzare un sogno segreto, magari un progetto nascosto che avete sempre accarezzato ma mai avuto il coraggio di iniziare. L'energia fisica sarà in aumento: per le cose importanti non bisognerà comunque avere fretta ma attendere il momento perfetto.

Nel lavoro, un vento positivo spirerà sopra di voi, sufficiente per trascorrere la giornata serenamente. Grinta, organizzazione e fantasia saranno le migliori armi da utilizzare nella professione per ottenere soddisfazioni personali e risultati incoraggianti.

Leone: 'top del giorno'. Il prossimo giovedì arriverà sotto i buoni auspici della giornata "top", pertanto favorevole agli approcci amorosi, alle amicizie e ai rapporti familiari. In amore perciò, avrete un favorevole mix astrale in questa giornata capace di restituire serenità e interesse verso la persona amata. Il consiglio: non fatevi influenzare dai giudizi degli altri, specialmente se espressi da persone poco competenti in materia. In coppia, vivrete una vita di relazione all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie ad un'ottima posizione dei pianeti nel vostro segno.

Soprattutto per quelli di voi nati nella prima decade del mese, sentiranno finalmente la loro vita sentimentale ravvivarsi sotto ogni punto di vista: sarete sicuramente molto felici di vivere in simbiosi con chi amate. Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle positive congiunzioni astrali. Avrete energia da vendere e idee originali: in molti faranno a gara per stare insieme a voi, cosa che vi farà un'immenso piacere. Quindi, godetevi a pieno questa splendida giornata. Nel lavoro, se è vero che la fortuna aiuta gli audaci ed anche gli ottimisti, questo giovedì sarete a ragione tra i pochissimi segni davvero super-vincenti. La vostra principale fortuna sarà innanzitutto il pensiero positivo e la capacità di sapere vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 11 febbraio, indica l'arrivo di un giorno valutato nella media positività per voi nativi. Diciamo che a prevalere sarà la scontata routine, con la quotidianità pronta a fare il ''rewind'' ai giorni appena trascorsi. In campo sentimentale, i vostri slanci amorosi vi aiuteranno ad essere più disinibiti: seguirli permetterà di realizzarsi senza ostacoli inutili ed in armonia con i propri intimi valori e tutto ciò farà molto piacere al partner. Intanto più di qualcuno tra voi nativi potrebbe avere il cuore o i sensi in subbuglio per quei motivi che ben conoscete: le dolci attenzioni da parte del partner saranno la medicina giusta per voi. Single, grazie alla posizione di Venere, speculare positiva al 60%, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani.

Però, affinché questo possa avvenire, occorrerà che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo ed alla conoscenza di nuove persone. Abbassate un po' la guardia, perché ogni tanto fa bene correre qualche rischio! Nel lavoro, riuscirete a portare a compimento un'iniziativa che si rivelerà decisiva per il vostro futuro. Forse, richiederà l'intervento di un amico/a o di una persona competente, per renderla perfetta e vincente.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 11 febbraio.