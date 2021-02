Anche la seconda settimana di febbraio sta finalmente giungendo al suo termine e non possono di certo mancare le anticipazioni dell'Oroscopo per questo nuovo weekend che va da venerdì 12 a domenica 14. Le giornate in questione porteranno un'ondata di novità per alcuni segni zodiacali e riusciranno a immergere quasi tutti in un vero e proprio bagno di romanticismo reso possibile da un avvicinamento sempre più repentino della festa degli innamorati.

Ad avvertire maggiormente questa particolare e inebriante atmosfera saranno coloro nati sotto il segno dei Pesci, contrariamente allo Scorpione che avvertirà un insolito aumento di stress causato, probabilmente, da una eccessiva mole di lavoro.

La fortuna non volterà le spalle ai nativi dei Gemelli, mentre il segno della Vergine si ritroverà a fronteggiare qualche piccola incertezza in grado di far tentennare anche la storia d'amore più forte e duratura. Nonostante tutto non si tratterà di problematiche "gravi" che richiedono troppa attenzione ma di qualche fase breve e passeggera.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni singolo segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - le previsioni dell'oroscopo non sembrano essere cattive con il segno dell'Ariete e lo collocano all'interno della strada giusta per il successo e per il vero amore. Riuscire a fidarsi del partner non è per nulla complicato e allo stesso modo sarà il partner e le persone che si incontreranno lungo cammino a riuscire a fidarsi ciecamente.

La realizzazione di alcuni dei propri sogni nel cassetto è ormai alle porte.

Toro - anche per coloro nati sotto al segno del Toro le previsioni sembrano essere ottime. In ambito lavorativo ci si potrà imbattere in qualche promozione o aumento tanto desiderato quanto inaspettato, così come in amore ci si potrà ritrovare a incrociare il proprio cammino con quello della tanto desiderata anima gemella.

Chi vive già all'interno di una relazione stabile potrà finalmente decidersi a fare il passo decisivo.

Gemelli - la fortuna ha deciso, anche per questo nuovo weekend di febbraio, di volgere il proprio favore verso il segno dei Gemelli. Le prossime giornate saranno quindi a dir poco fortunate e si avrà la possibilità di avvicinarsi sempre più al raggiungimento dei propri obiettivi, collezionando nel frattempo non poche vittorie e soddisfazioni.

Attenzione però a non strafare e a non allontanare le persone care.

Cancro - qualche rallentamento sembra aver colpito il segno del Cancro, specialmente nei giorni appena trascorsi, ma si accinge a lasciare finalmente agio alla serenità e al relax di muoversi durante questo weekend. Ritagliare qualche attimo da dedicare esclusivamente alla cura della propria persona, magari facendosi coccolare dal partner, non sembra essere affatto una cattiva idea.

Leone - per i nativi del Leone potrebbe aprirsi uno spiraglio di luce durante questo weekend. Staccare un po' la spina non farà altro che permettere alle energie di ricaricarsi, mentre chiudersi in alcuni attimi di solitudine forzata offrirà la possibilità di fare una autoanalisi di se stessi per comprendere meglio quello che è il proprio carattere e quelle che sono le proprie priorità.

Vergine - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questo fine settimana, coloro nati sotto al segno della Vergine si ritroveranno in bilico tra i vari sentimenti provati in questo ultimo periodo. Riuscire a trovare una risposta reale alle proprie domande non sembra essere così semplice e spesso ci si potrebbe imbattere nella strana sensazione di non riuscire a fidarsi ciecamente delle persone care. Si tratta di un "problema" passeggero che verrà eliminato dall'arrivo della nuova settimana.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - pronti a trascorrere qualche giorno in compagnia del proprio partner, coloro nati sotto al segno della Bilancia potranno finalmente rilassarsi in compagnia della persona amata. Attenzione a non avere troppe pretese: il periodo in questione non permette di avanzare richieste assurde e spesso ci si ritroverà a doversi accontentare di ciò che viene offerto.

L'amore e i sentimenti del partner saranno reali e più sinceri che mai.

Scorpione - il segno dello Scorpione sembra non appartenere alla cerchia dei più fortunati. Secondo quanto anticipato dall'oroscopo, infatti, il weekend in questione potrebbe non essere tra i più felici del mese. Nonostante l'avvicinarsi del giorno di San Valentino, i nativi di questo segno zodiacale si ritroveranno costretti a fronteggiare qualche piccola discussione non premeditata.

Sagittario - secondo le previsioni dell'oroscopo di questo nuovo weekend di febbraio, il segno del Sagittario dovrà fare bene attenzione a non esagerare con lo spreco delle energie e dovrà prepararsi ad accogliere l'innalzarsi dello stress. A causare questo breve sbilanciamento sarà una mole forse troppo eccessiva di lavoro e qualche incomprensione non da poco con il datore di lavoro.

Sfogarsi, magari parlando con persone fidate, aiuterà a gestire le varie situazioni.

Capricorno - l'oroscopo di questo fine settimana annuncia grandi notizie per il Capricorno. In amore non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare, così come in ambito lavorativo e nello studio ci si potrebbe imbattere in situazioni non poco favorevoli per la crescita personale. Dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati aiuterà ad acquisire maggiore fiducia e sicurezza in sé stessi.

Acquario - la fortuna ha deciso di accogliere nel proprio abbraccio anche coloro nati sotto al segno dell'Acquario. Non tutti riusciranno a godere dei frutti che questi giorni hanno deciso di donare, ma la maggior parte sarà comunque in grado di trascorrere l'intero weekend in completo relax ed in armonia con il partner.

Un oroscopo migliore di questo, specialmente in questo periodo, non lo si poteva immaginare.

Pesci - il sentimentalismo sarà all'ordine del giorno, specialmente nelle giornate racchiuse all'interno del nuovo weekend che sta per sopraggiungere. Riuscire a organizzare il proprio tempo non sarà affatto semplice, ma con un po' di impegno e buona volontà si riusciranno a fare grandi cose, specialmente se tra quest vi è in mente di organizzare una sorpresa per il partner.