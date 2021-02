L'Oroscopo del giorno, di giovedì 11 febbraio, è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a voi lettori. Le effemeridi del periodo annunciano uno splendido giorno in imminente arrivo, ovviamente non per tutti. A goderne, infatti, saranno solo tre segni, ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri per il vostro segno? Iniziamo con i simboli astrali più fortunati: in questo caso l'Astrologia premia senz'altro l'Acquario, meritatamente indicato in periodo a cinque stelle.

A dare ottima compagnia al predetto segno di Aria saranno Bilancia, Capricorno e Pesci, in questo frangente valutati in periodo da quattro stelle. Purtroppo, viste le effemeridi relative, non sarà affatto un buon periodo per coloro nativi del Sagittario e dello Scorpione: le previsioni zodiacali dell'11 febbraio hanno riservato loro rispettivamente tre e due stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 11 febbraio

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia del giorno con le quattro stelle della discreta positività. Senz'altro alcuni recenti contrattempi stanno per cessare, dunque un'ottima ragione per mettere da parte eventuali dubbi o reticenze che ultimamente vi stanno tenendo abbastanza in ansia, in molti casi facendovi perdere anche la lucidità.

In merito all'amore, gli astri indicano che il vostro coraggio porterà senz'altro nuova energia al rapporto. Questo vi darà la possibilità di mostrare al vostro partner quanto profondo è l'affetto che vi tiene uniti e la sincerità dei vostri sentimenti nei suoi confronti. Se single, invece, finalmente l'atmosfera si prospetta più invitante e sicuramente farete colpo su qualcuno di vostro interesse.

Non esitate quindi e seguite il vostro intuito ed il percorso che eventualmente avete già intrapreso. Nel lavoro, per concludere, non abbattetevi di fronte a qualche problema. Diciamo che quelli che sembrano insolubili si riveleranno più che risolvibili.

Scorpione: ★★. La giornata in esame nell'attuale contesto sarà abbastanza difficile da portare a buon fine per molti di voi del segno.

Valutata negativamente nelle previsioni, in definitiva la giornata sotto analisi potrebbe dare veramente da fare ponendo situazioni complicate o problemi pronti a rendere stressante la vita. In campo sentimentale, non riscontrerete la sintonia sperata con il partner e vi renderete protagonisti di capricci che non verranno assecondati. Datevi una calmata e cercate di rilassarvi, magari iscrivendovi ad un corso di yoga, così facendo vedrete che ritroverete la serenità persa. Single, come mai siete così malinconici? Forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato ma mai raggiunto? Dai, lasciatevi alle spalle il passato e provate a voltar pagina: le sorprese piacevoli sono spesso dietro l'angolo... Nel lavoro, l'ottimismo mattutino vi aiuterà a svolgere un gran numero di cose, soprattutto nei progetti personali.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo dell'11 febbraio al Sagittario indica che partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Nel contempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono, ma procedete senza paura verso ciò che vi attira. Ovviamente, visto il periodo "no", usate massima cautela. In amore, sarete talmente presi dall'entusiasmo per le vostre iniziative che non vi accorgete di aver trascurato la persona amata. Regalate un angolo della vostra vita dedicando un poco della vostra attenzione, vedrete che andrà molto meglio. Se avete intenzione di cambiare approccio per riuscire a capire il vostro partner, qualunque cosa sia, fatelo! Single, le stelle indicano che la vostra testa sarà abbastanza in confusione: non saprete esattamente a cosa puntare, pertanto non assillatevi con domande assurde ma rilassatevi.

Consiglio: fate delle passeggiate ascoltando cosa avrà da suggerire il vostro cuore. Nel lavoro nulla di rilevante. Potreste dover affrontare una situazione imbarazzante venuta a crearsi sul posto in cui operate.

Oroscopo e stelle di giovedì 11 febbraio

Capricorno: ★★★★. Questo nuovo giovedì potrebbe portare qualche piccola novità (ma non è detto) in alcune situazioni che ultimamente avete a cuore. Diciamo pure che, anche se non sarà proprio pieno di sorprese, il periodo è da considerare buono. Intanto si consiglia in amore di sorridere un po' di più, soprattutto in caso di stress o impegni gravosi. Potrete risolvere i malintesi ed evitare inutili litigi solo se prenderete in considerazione i problemi con molta calma. Innanzitutto il dialogo non sarà facile, ve lo diciamo subito, ma ce la farete solo cercando la collaborazione del vostro partner.

Single, le stelle vi infonderanno un'incredibile voglia di amare e sarete sicuramente disposti a rivoluzionare diverse situazioni stagnanti. Consiglio: evitate di prendere iniziative senza pensare alle conseguenze. Nel lavoro, per chiudere, sarete dinamici ed euforici grazie alla buona posizione degli astri. Diciamo che avrete l'impressione di poter fare tutto: in effetti riuscirete nei vostri intenti.

Acquario: ★★★★★. Si prevede una splendida giornata, sicuramente pronta a restituire tanta positività al quarto giorno della settimana, in special modo se nativi di prima e seconda decade. L'Astrologia, alleata del segno, enfatizzerà anche una certa vostra accurata introspezione. In amore, il buonumore caratterizzerà in massima parte la giornata in questione: lasciatevi alle spalle tutti quei problemi che talvolta vi mettono ansia, favorendo invece le situazioni che più vi aggradano.

La situazione sentimentale andrà così gonfie vele e, alla fine, anche i rapporti affettivi con la famiglia saranno più che positivi. Single, vi porrete tante domande su un eventuale futuro amoroso, per ora abbastanza incerto: non preoccupatevi, l'amore sicuramente arriverà anche per voi, basterà solo saper aspettare il momento buono. Nel lavoro, intanto, sarete smaniosi di condividere le vostre idee con i colleghi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di giovedì 11 febbraio profila una giornata discreta all'orizzonte. Questa parte della settimana, contrariamente a quanto capita normalmente, sarà molto facile per alcuni di voi lasciarsi andare "a ruota libera": non fatelo! Anche se parte del cielo sarà dalla vostra parte, datevi da fare solo se siete sicuri al 100%.

In amore, sarà una giornata parzialmente buona. Eventuali rapporti vecchi o piatti potranno rispolverare l’attrazione per un po', ma saranno miseri fuochi di paglia destinati a svanire quasi subito. Calma e pazienza: non è ancora tempo di proseguire tranquilli verso un futuro roseo. Single, nuove conoscenze interessanti potrebbero fare capolino nella vostra vita, alcune delle quali potrebbero diventare importanti in futuro. Un incontro quasi magico, a fine giornata, potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore. Nel lavoro, infine, non mancheranno idee od opportunità per migliorare e/o portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività.

Classifica 11 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'11 febbraio è servita.

In primissimo piano tutti i segni dello zodiaco. Al primo posto veleggia tranquillo sua maestà il Leone, seguito una spanna sotto da Gemelli e Acquario. Centro classifica abbastanza affollato con Cancro, Vergine, Bilancia, Capricorno e Pesci in bilico tra piena positività e sufficienza al minimo. Chiudono il giro Ariete e Sagittario in penultima posizione con Toro e Scorpione anelli di coda.

Le stelline di giovedì 11 febbraio: