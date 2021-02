La giornata di giovedì 11 febbraio 2021 vedrà un piccolo cambio di rotta per i segni di terra, specialmente per quelli che nelle ore precedenti sono stati “penalizzati”, come il segno della Vergine e del Capricorno. Domani l'Oroscopo prevede anche una grande intraprendenza anche per il segno dei Pesci.

A seguire, l'astrologia per tutti i 12 segni, e la relativa classifica per domani.

Pesci in rimonta

1° Acquario: sarete al centro dell'attenzione nella cerchia dei familiari, perché dotati di un grande ottimismo che ultimamente sta mancando a molte persone. Riuscirete a risollevare gli animi di chi vi circonda.

2° Pesci: silenziosamente, siete riusciti a scalare questa classifica, sbaragliando una concorrenza comunque spietata nella sfera lavorativa e anche a racimolare guadagni che fino a qualche tempo fa erano più difficili da “raggiungere”.

3° Gemelli: farete qualche incontro che potrebbe essere di aiuto per la vostra situazione sentimentale che, malgrado voi diciate il contrario, purtroppo non vi soddisfa o per la quale non sentite lo stesso affiatamento di una volta.

4° Bilancia: la fortuna sarà decisamente più benevola rispetto a quella dell'intera settimana, già molto propizia. Questa Venere sarà determinante anche per quel che riguarda una riappacificazione che vorreste fare da tanto tempo.

Ottimo Sagittario

5° Sagittario: ci saranno degli spiragli di luce dopo qualche giornata non esattamente congeniale, quindi per voi significherà avere qualche prospettiva in più ma soprattutto avere quel po' di buonumore che ultimamente vi è mancato.

6° Toro: gli affari saranno ottimali, ma dovrete far fronte a qualche spesa che potrebbe farvi divergere dalla vostra idea di risparmio. In amore ci sarà una sintonia che si riverserà anche su questioni in cui non siete tanto d'accordo con il partner.

7° Capricorno: come gli altri segni di terra, anche voi vi state avviando verso una giornata di successi, ma anche di qualche situazione che sarà piuttosto difficile gestire.

Avrete però delle “spalle” su cui poggiarvi con fiducia.

8° Vergine: ci saranno molte soddisfazioni ma dovrete fare attenzione a non far crollare qualche certezza che avete conquistato in amore, perché potreste dire qualcosa al partner che non pensate realmente.

Ariete in ribasso

9° Scorpione: incontrerete delle difficoltà burocratiche a cui dovrete prestare non soltanto la massima attenzione, ma anche molte ore che avreste potuto impiegare altrimenti con il vostro partner.

10° Cancro: in famiglia potrebbero esserci dei litigi procurati da qualche fraintendimento molto pesante. Dovrete pensare di fare qualcosa per allentare determinate tensioni che altrimenti potrebbero solamente peggiorare.

11° Leone: qualche speranza che covavate da tempo potrebbe non trovare terreno fertile per concretizzarsi, quindi ciò che al momento vi resterà da fare sarà allearvi con qualcuno che possa fare la differenza.

12° Ariete: sarà una vera e propria giornata “no” che però potrebbe migliorare in serata. Avrete momenti di insoddisfazione e di qualche progetto oppure affare che andrà male rispetto alle vostre aspettative.