L'Oroscopo di domani 13 febbraio è arrivato, pronto come sempre a dare soddisfazione a voi lettori, amanti la buona Astrologia. Diciamo subito che le analisi astrologiche di oggi saranno applicate ai singoli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. Nella fattispecie, ad avere l'onore di essere messi sotto osservazione dalla nostra 'lente astrale' i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire come sarà il primo giorno di weekend? Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente riguardo al periodo osservato. La giornata in questione vedrà senz'altro ottime performance, sia in ambito sentimentale che lavorativo, per gli amici della Vergine: il segno di Terra potrà contare su un'ottima giornata, in questo caso classificata al 'top'.

A fare da cornice al Sagittario solamente altri due segni: Ariete e Leone, meritatamente sottoscritti da cinque splendide stelline indice di positività e buona sorte.

Invece da segnalare un frangente decisamente poco positivo a carico del Cancro, in questo caso valutato in giornata 'flop'. Dubbi? Andiamo pure ad analizzare in profondità le previsioni astrologiche del 13 febbraio segno per segno.

Previsioni zodiacali 13 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 13 febbraio al segno dell'Ariete indica una giornata certamente molto piacevole, ottimo da vivere in ogni settore della vita. In amore, si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia e, se steste per iniziare una nuova relazione, magari che vi sta molto a cuore, potrete senz'altro contare sull'appoggio completo delle stelle.

Single, un incontro insolito ed inaspettato vi farà vivere un'esperienza del tutto nuova, il che vi lascerà senza parole ed un sorriso stampato sulle labbra. Riaprite un po' alla volta quel cassetto in cui avete nascosto i vostri sogni ed i vostri progetti, perché state intraprendendo la strada giusta per la loro realizzazione. Nel lavoro, aspettatevi gratificazioni apprezzabili, almeno per quanto riguarda l'aspetto finanziario della vostra attività.

Saprete promuovere la vostra immagine, migliorare le entrate nonché capire nuove strategie.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato in generale indicano che evolverà abbastanza bene questa parte della settimana. Dunque un avvio di weekend discreto, buono quel poco che basta per 'tirare a campare'. Sarete in grado di avviare nuovi progetti che si riveleranno in parte redditizi.

In amore, le stelle garantiranno un successo indiscutibile, anche nelle vicende sentimentali: conoscerete il gusto della felicità ed il sapore di un sentimento ricambiato dal partner. Sarà probabilmente una giornata splendida e vi sentirete vicini a chi amate come non succedeva da tempo. Single, le stelle favoriranno una rinnovata voglia di vivere. Questo potrebbe spronare a fare una qualche pazzia che mandi l'adrenalina ai massimi livelli. Scegliete il compagno di avventura giusto e lanciatevi, il vostro umore ed il vostro spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno. Il fronte lavorativo vi vedrà al nastro di partenza scattanti e determinati: un quadro astrale da prima pagina vi invita ad andare al sodo, con tempestività per raggiungere i traguardi tanto attesi.

Gemelli: ★★★. Sarete in grado di avviare nuovi progetti che si riveleranno in parte redditizi. In amore, i vostri pensieri saranno troppo presi dalle questioni lavorative per permettervi di lasciarsi trasportare al richiamo dei sensi. In questa serata non sarete molto passionali, qualcosa vi farà agire in modo freddo e distaccato e renderete nervoso anche il vostro partner. Se poi vi lascerete trasportare dalla troppa superficialità, senz'altro vi toccherà rassegnarvi ad affrontare un'altra giornata abbastanza incolore.. Single, non ci sono rose senza spine, dice il proverbio e così anche questo giorno avrà le sue. Avrete la sensazione che la famiglia limiti la vostra libertà però, se potete fare qualcosa per voi, fatela senza modificare la situazione attuale.

Nel lavoro, la strada sarà sbarrata dalla Luna, vorreste prendere il volo, ma qualcosa non smetterà di tarparvi le ali! Pazientate ancora per qualche giorno ed i vari ostacoli svaniranno come per incanto.

Oroscopo e stelle di sabato 13 febbraio

Cancro: ★★. Questa parte finale della settimana per voi nativi andrà decisamente al rallentatore. Qualche piccola schermaglia tra voi e la persona amata potrebbe non nuocere affatto, in questo momento, obbligandovi però ad aumentare la vostra attenzione nei confronti del partner. In amore, sarete parecchio sotto pressione a causa delle dissonanze di alcuni astri. Anche la Luna si aggiungerà a quest'ultimi e molto probabilmente andrete incontro a dei momenti di intenso scoraggiamento durante la giornata, rovinando la serenità anche alla vostra metà.

Single, alcune nuvole attraverseranno il vostro cielo, pertanto in questo giorno sarebbe opportuno restare calmi e non pretendere di risolvere tutto in un attimo. In certe situazioni sarebbe meglio tenere a freno l'impulsività e, se possibile, non prendere decisioni affrettate per il futuro. Nel lavoro, gli astri consigliano di prendersela comoda, di non investire troppe energie e aspettative in questo giorno negativo. Potreste trovarvi infatti, nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto ed ottenere poco e questo sarebbe davvero molto frustrante per voi.

Leone: ★★★★★. Si prevede una splendida partenza di weekend, in special modo se nativi di prima e seconda decade. La Luna, alleata del segno, enfatizzerà anche una certa vostra accurata introspezione.

In alcuni momenti del periodo vi sentirete beatamente concilianti, rilassati verso tutto e tutti. In amore, la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere. Le stelle altresì daranno la possibilità di vivere l'amore al meglio, regalando probabili fuochi d'artificio in 'camera da letto' oppure un'intensa carica di passione. Single, preparatevi per un programma piacevolissimo per voi e le persone a voi care: questa volta però aggiungete anche un pizzico di imprevedibilità. Sarà un modo per voltare pagina ed inaugurare una fase nuova, piena di sentimento. Nel lavoro, la fortuna vi assisterà: se non sarete timidi le occasioni vi offriranno ciò che volete, su un piatto d'argento.

Sarete in grado di ribaltare una situazione finanziaria o permettervi qualche follia, qualche spesa extra.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 13 febbraio, indica che partirà quasi sicuramente 'col botto!' questo primo giorno di weekend. Cercate di convogliare verso di voi una maggiore attenzione da parte di partner, familiari, amici. La strada da percorrere sarà quasi priva di ostacoli, quei pochi facilmente superabili. In campo sentimentale, grazie all'appoggio della Luna in Pesci e alcuni pianeti speculari, potrete fare affidamento su ottimi influssi soprattutto per quanto riguarda la vita di coppia. Il rapporto andrà incontro a progressi tangibili e questo renderà la giornata molto interessante e piena di gioia di vivere.

Single, avrete il vento in poppa e nessuno vi potrà fermare. L'umore sarà al top e la giornata non farà presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto filerà liscio, come avevate progettato. Siate disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostrerà di conoscervi davvero a fondo. Nel lavoro, le stelle regaleranno smalto alla vostra socievolezza, promettendo successo a quanti hanno un'attività commerciale o a chi si occupa professionalmente di comunicazione.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.