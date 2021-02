L'Oroscopo di domani lunedì 15 febbraio è pronto a mettere in luce le attesissime previsioni quotidiane. In analisi in questo contesto i primi sei segni dello zodiaco, messi 'sottosopra' relativamente ai comparti interessanti l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di conoscere in anteprima quali saranno i segni più fortunati di lunedì in vista dell'imminente inizio settimana? Certi della risposta, diciamo subito che la giornata annuncia ottime notizie a coloro nativi dell'Ariete e del Leone, entrambi giudicati molto positivi nel frangente e meritatamente classificati in giornata a cinque stelle.

Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà ad inizio settimana, puntiamo decisamente la lente in direzione di coloro nativi del Cancro. Secondo le previsioni astrologiche del 15 febbraio il generoso segno di Acqua sarà costretto, volente o nolente, a chinare la testa di fronte alla speculare negatività di Saturno, nel contempo in quadratura a Urano in Toro.

Andiamo pure ai dettagli analizzando attentamente il resoconto espresso dall'oroscopo di lunedì 15 febbraio, segno per segno dall'Ariete fino alla Vergine.

Previsioni zodiacali 15 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 febbraio al segno dell'Ariete predice tanto relax in amore. Dunque una giornata molto importante, soprattutto sul lato sentimentale/affettivo.

Vista la situazione, gli astri invitano a mettere sul piatto della bilancia un po’ più di comprensione. Di certo a giovarne sarà la stima delle persone di vostro interesse, nonché un generale aumento della sintonia nei rapporti quotidiani. In amore, una serata piacevolissima si annuncia per molti di voi, all'insegna del relax, del divertimento e dell'imprevedibilità.

Sarà una fase molto appagante, su tutti i piani della relazione: intesa fisica al top con scambi emozionali e tanta attrazione. Single, nel corso della giornata di domani avrete tante piccole soddisfazioni. Il modo di essere degli ultimi giorni sarà meno esigente, questo sicuramente si rifletterà molto bene sui nuovi rapporti rendendoli interessanti.

Riguardo le attività lavorative, in questo periodo svolgerete con grande zelo qualsiasi attività dovesse essere richiesta. Saranno perciò quasi d'obbligo i riconoscimenti, anche tangibili, alla vostra professionalità.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano l'arrivo di un inizio settimana quasi certamente da vivere alla grande, in molti comparti della vita. Diciamo che la giornata darà un'impronta positiva al periodo iniziando e concludendosi senza quasi nessun problema. In molti casi, già da subito si potrebbe respirare un'aria nuova, semplice ma favorevolmente serena e appagante. In amore, vi troverete a galleggiare nel vostro universo sognante, grazie alla presenza della Luna in Ariete. Quasi tutto andrà per il meglio: di certo sarà una giornata ricca di emozioni dove i sentimenti la faranno da padrone.

Single, le stelle indicano che finalmente una persona a cui tenete tanto si lascerà andare: tenete a freno l'emozione e preparatevi ad assaporare qualcosa di dolcemente meraviglioso. In qualche caso vecchi amori potrebbero tornare dal passato e bussare di nuovo alla porta del cuore: se saranno rose o solo spine, non si sa! Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno.

Gemelli: ★★★★. Si prevede per voi del segno un giorno abbastanza poco performante, anche se non del tutto avaro di discrete occasioni sia in campo sentimentale come anche sul lato lavorativo. Anche se vi sentirete un po' giù, accettate con entusiasmo eventuali novità offerte dalla giornata. Niente potrebbe scalfire il vostro ottimismo e vi sentirete coinvolti appieno nelle vostre attività.

In amore, l'intesa con la vostra dolce metà sarà ottima grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità. La passione unita al buon dialogo potrebbe risplendere in maniera particolarmente intensa questo lunedì: sarà ottima la sintonia con il partner. Single, con l'appoggio favorevole della Luna potreste ricevere delle notizie molto buone dal punto di vista sentimentale. In alcuni casi c'è già aria di novità intorno a voi, quindi tenete gli occhi fissi sull'orizzonte perché qualcosa sta per affacciarsi nella vostra vita. Nel lavoro, non vi mancherà la spinta e le energie per produrre tanto e bene: saprete dimostrare il vostro talento esecutivo ed organizzativo, il che vi consentirà di spopolare ottenendo soddisfazioni nel settore dove operate.

Oroscopo e stelle di lunedì 15 febbraio

Cancro: ★★★. In arrivo un lunedì all'insegna del problematico 'sottotono' con la parte iniziale della settimana pronta a dare problemi in alcuni campi. In amore, imboccare strade senza possibilità di ritorno non sarebbe saggio in questa giornata, dal momento che manchereste della giusta lucidità per valutare decisioni irrevocabili. Forse non avete giudicato il partner per quello che è, ed ora che alcune nebbie si stanno diradando siete pronti a fare un passo avanti per ristabilire la tranquillità tra di voi. Single, lasciate perdere le preoccupazioni, perché tutte le cose belle hanno bisogno di tempo per crescere. Perciò, se avete iniziato un percorso da poco, non aspettatevi miracoli ma abbiate fiducia e armatevi di tanta pazienza.

Nel lavoro, se vi doveste svegliare con un filo di mal di testa non sarete dell'umore giusto per affrontare un lunedì così impegnativo. Quindi non cercate di fare più del dovuto ma restate calmi, vedrete che tutto andrà bene.

Leone: ★★★★★. Si preannuncia per voi nativi un ottimo inizio settimana, in alcuni casi addirittura fortunato. Approfittate del primo giorno della settimana, viste le cinque stelline regalate dagli astri, per far valere tutta la vostra positività nelle cose di vostro interesse. In amore, la dolcezza della Luna vi darà la garanzia di avere delle belle emozioni da vivere insieme alle persone che amate. Non ci sarà nessuna nota stonata anzi, tutto sarà in armonia e voi potrete dedicarvi solamente all'amore ed ai piaceri della vita.

Single, un incontro promettente regalerà un sorriso a trentadue denti: si dice che la ruota giri per tutti, ed ecco che sta arrivando anche il vostro turno! Non ponetevi troppe domande, non esigete troppo dalla vita per non avere aspettative troppo grandi: sorridete alla giornata e quello che vi sta offrendo o che senz'altro vi offrirà a breve. Nel lavoro avrete astri sicuramente benevoli dalla vostra parte e non si potrebbe desiderare un passaggio planetario migliore. Qualsiasi attività decideste di intraprendere andrà bene.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 15 febbraio, preannuncia tanta positività sia in amore che nel lavoro. Diciamo che in massima parte sarete solerti, attivi e dinamici: non avvertirete quasi mai quel senso di stanchezza che tanto vi penalizza in certi giorni.

Parlando in generale, sono ormai passati quei momenti stressanti che sapete, pertanto qualche buona occasione potrebbe far capolino all'orizzonte. In campo sentimentale per voi sarà tempo di magie, di emozioni forti e per qualcuno anche di avventure intriganti. Sarete travolti da un forte coinvolgimento che assorbirà tutti i vostri pensieri, rendendo la vita di coppia perfetta. Single, finalmente una giornata perfetta: grazie alla Luna in Ariete avrete un sorriso pronto per ognuno ed il vostro ottimismo sarà contagioso. Nel lavoro, alcune cose che credevate chiuse e definite si riveleranno ancora aperte: cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate, dettate dall'euforia del momento. Rivalutate la vostra condizione attuale e le decisioni assunte in precedenza.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 15 febbraio.