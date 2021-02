L'Oroscopo di domani 19 febbraio ha già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, in questa sede applicata al prossimo venerdì. Come sempre a tenere alta la curiosità sono le attese stelline quotidiane supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro. In evidenza sono i sei segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di conoscere quali saranno i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ebbene al 'top del giorno' si preannuncia quasi tutta la giornata per i Gemelli, favoriti da una splendida e sensualissima Luna in entrata nel segno di Aria proprio in questa giornata.

Tra i sei simboli astrali in analisi, ad avere la meglio saranno anche i nativi in Toro e Leone, entrambi considerati in giornata a cinque stelle. Un pochino al di sotto di quest'ultimi troviamo Ariete e Cancro, nel contesto sottoscritti in periodo buono, sottolineato dalle quattro stelline della normale routine.

Al contrario, le previsioni astrologiche del 19 febbraio certamente porteranno un po' di delusione ai nativi della Vergine, prevista in giornata da "ko". A questo punto non ci resta che analizzare uno ad uno i sei segni sotto controllo nel periodo iniziando a svelare le previsioni zodiacali di venerdì.

Previsioni zodiacali 19 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 19 febbraio al segno dell'Ariete preannuncia un periodo che, almeno sulla carta, sembra non dover destare troppe preoccupazioni.

Ovviamente molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo (sapete bene di cosa si parla...). Diciamo pure che, se riuscirete a convivere con alcuni ostacoli, ne trarrete senz'altro grossi benefici. In amore, mostrandovi affettuosi, teneri e disponibili ed evitando eccessive pretese, otterrete dalla persona amata il massimo dell'attenzione.

Agendo con criterio e in totale serenità d'animo senz'altro non avrete nessuna nuvola ad oscurare il vostro cielo, parlando ovviamente dal punto di vista sentimentale. Il partner vi seguirà in tutto e per tutto senza fare drammi: pre una volta mettetevi nei panni dell'avversario cercando di capire le esigenze della persona amata. Single, trascorrerete una giornata piacevole e vi divertirete un mondo.

Se poi doveste accogliere senza remore la proposta (piuttosto insolita) di un amico/a, allora potreste davvero aver fatto 'tredici', come si suol dire. Allargate intanto il giro di conoscenze e magari organizzatevi per rendere più vivace la vostra attuale vita sociale. Nel lavoro, sarà una giornata positiva, purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite. Agite con diffidenza verso eventuali promesse di guadagno facile.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano in massima parte una giornata sicuramente vincente in molti campi. Soprattutto, riuscirete ad essere vincenti in merito ad alcune situazioni che avete attualmente sul fuoco: molti nativi inizieranno a sentirsi sicuri di se stessi, al centro degli interessi e soprattutto maggiormente considerati.

In amore, all'orizzonte si profila una giornata piacevole, il che vi distrarrà dolcemente facendovi dimenticare ogni pensiero negativo, specie su alcune situazioni vissute nei giorni scorsi. Il merito spetterà alla vostra pazienza e alla perspicacia di chi avete al vostro fianco: il partner si dimostrerà finalmente capace di coinvolgervi toccando i tasti giusti. Single, davanti a voi avrete l'alba di un giorno nuovo e poi anche di un ulteriore periodo raggiante. Fisicamente vi sentirete in ottima forma, percepirete un rinvigorimento notevole in voi e questo vi aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena e distesa. Nel lavoro sarete precisi, infaticabili e concentrati; circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con tanta grinta.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata di fine settimana tutta all'insegna della felicità e del buon fare a tutto tondo. Questo senz'altro per merito di una dolcissima Luna in Gemelli. Pertanto l'essere pronti a ricevere sorprese, alcune decisamente molto gradevoli e già pronte sulla vostra strada, sarà una delle vostre principali priorità. In amore, intorno a voi tutto sembrerà muoversi favorevolmente: sfruttate le opportunità che la Luna vi regalerà sforzandovi di canalizzare ogni buona energia in modo mirato e positivo. Godetevi questa giornata lieta, ricca di stimoli nuovi e con entusiasmanti prospettive molto vantaggiose per i sentimenti. Con il sottofondo di una musica romantica, in coppia la serata sarà piacevole: passione e intimità saranno perfetti per dare una buona spinta al rapporto.

Single, l'Astro della Terra regalerà una giornata frizzante e piena di sorprese. Progetti di gruppo, nuove idee, incontri, divertimenti, inviti e, perché no, tanto amore. La vostra simpatia non avrà limiti, stupirete il mondo e conquistare gli altri vi divertirà moltissimo. Nel lavoro andrete al massimo: grazie ai transiti lunari molto favorevoli sarà difficile stare al vostro passo. Sarete d'eccellente umore; circondati dall'interesse di colleghi potrete sfornare idee geniali.

Oroscopo e stelle di venerdì 19 febbraio

Cancro: ★★★★. In arrivo una giornata certamente stabile, anche se poco creativa e in qualche caso anche abbastanza 'moscia'. In diverse occasioni potreste sentirvi giù di tono, anche senza avere un motivo preciso per esserlo. Con alcune persone (non con tutti ovviamente) tenderete ad essere poco disposti al dialogo.

In amore poi, la Luna vi farà provare delle emozioni nuove, a tratti anche intense. Altresì avrete una voglia matta di vivere, per questo saprete trascinare con voi tutte le persone che avranno a che fare con voi, ad iniziare dal partner. Diciamo che questo potrebbe essere per tanti di voi in coppia il momento giusto per fare progetti a medio e lungo termine. Single, volgerete al positivo la vostra simpatia, consolidando ciò che vi interessa ed eliminando senza rimpianti ciò che costituirà un ostacolo, un problema; insomma indirizzerete i vostri sforzi verso mete concrete e realistiche. Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti, sarete molto esigenti anche con i vostri collaboratori che sapranno comprendere l'utilità delle vostre intenzioni.

Leone: ★★★★★. Partirà in modo deciso e senza indugi questo venerdì, pronto a regalare un fine settimana davvero alla grande. In amore venti di passione e di libertà, grazie alla splendida Luna presente in Toro fino alle ore 17:02, quando da lì passerà nel campo dei Gemelli. Piacevoli occasioni, alcune assolutamente casuali, faranno esplodere la vostra vita amorosa. In amore, la vostra situazione sentimentale inizierà ad aprirsi come un fiore: grazie agli ottimi influssi della Luna, questo venerdì o massimo sabato prossimo avrete alcune prove a riscontro di quanto detto. In particolare la vostra dolce metà si farà in quattro pur di aiutare a farvi percepire in maniera forte e chiara il proprio sostegno. Single, l'Astrologia del periodo aiuterà ad organizzare al meglio le vostre idee nel caso voleste stabilire dei nuovi obiettivi da raggiungere.

In questo momento non mancherà di certo la determinazione: andrete avanti dritti come dei fusi verso il vostro destino. Nel lavoro, riuscirete a conciliare i vari impegni non facendovi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare. Tanta la carica positiva di questo periodo.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 19 febbraio, predice una giornata abbastanza ostica: da prendere decisamente con le pinze, come si suol dire. In campo sentimentale, alcune situazioni sfavorevoli vi porteranno ad avere delle discussioni anche abbastanza pesanti con il partner storico. Se così fosse, la confusione regnerà sovrana e in certi casi la tensione si taglierà con il coltello. Perciò, sarebbe meglio per voi evitare di cedere alle polemiche: potrebbe portarvi si lontano, ma sarà una strada di non ritorno.

Gli astri altresì infliggeranno un colpo basso soprattutto alla relazione di coppia. Alcuni di voi poi potrebbero scontrarsi su questioni di vecchia data, accusandosi con il partner a vicenda su torti subiti e resi, il che innescherà una reazione a catena. Single, procedete pure sulla strada che avete intrapreso, anche se a volte vi verrà il dubbio che non sia davvero quella giusta. Non è facile cambiare il proprio modo di vedere le cose, il proprio stile di vita, ma ci si può riuscire. Al lavoro, esaminate con attenzione gli obiettivi eliminando quanto non avesse o non sta funzionato. Fate delle difficoltà un trampolino di lancio verso un futuro diverso e migliore.

